L''Albufera no tiene horarios: "Si abrimos las compuertas, los bañistas también pueden moverse 200 metros"

Cada año, desde hace ya mucho tiempo, la apertura de las compuertas de l'Albufera ensucia las playas del sur de València, particularmente las más concurridas en la temporada estival, que son El Saler y El Perellonet. Y eso genera conflicto con los bañistas y con el ayuntamiento del "cap i casal", que trata de buscar una fórmula intermedia para contentar a los regantes, representados en la Junta de Desagüe, y a los vecinos o visitantes.

Este año el problema ha vuelto y han sido los vecinos de El Saler los que han dado la voz de alarma. El pasado fin de semana hizo ya tiempo de playas y la mancha procedente de las golas indignó a los bañistas, de tal manera que el concejal de Playas, José Gosálbez, de Vox, ha dirigido una carta a la Junta de Desagüe para que no abra las compuertas de día y, a ser posible, se ciña a un horario nocturno que podría ir desde las 7 de la tarde a las 6 de la mañana.

Próxima reunión

Así las cosas, en los próximos días, quizá la próxima semana, se ha previsto una reunión de ambas partes para tratar de llegar a un acuerdo. Un acuerdo que por encima de las personas, estará siempre sujeto a lo que dicte la naturaleza.

José Fortea, presidente de la Junta de Desagüe, es claro en este sentido. "A l'Albufera no le puedes poner un horario para desaguar. No puedes decir que no vas a abrir compuertas de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Porque el nivel del agua depende de muchas cosas, de los vientos, de las corrientes... Y eso va a ser así toda la vida", explica.

La dana afecta

Este año, además, la situación es especialmente complicada, porque "la dana ha destruido las motas y hace nada que se han reconstruido", con lo cual están "blandas" y una subida de los niveles del agua del lago podría dañarlas gravemente y poner en peligro el cultivo del arroz.

En última instancia, Fortea asegura que el agua del lago supera ya los 27 grados, de manera que mantener cerradas las compuertas podría subir la temperatura en exceso y perjudicar el estado general de las aguas, todo ello cuando está en juego su declaración como Reserva de la Biosfera.

Para Fortea, la voluntad de negociación es inequívoca y tratarán de llegar a un acuerdo que satisfaga a regantes y bañistas. "Tenemos que convivir todos", dice. Pero en cualquier caso, cree que los bañistas puede poner también de su parte. "Si se abren las compuertas, basta con que se vayan 200 metros más allá y ya está", sugiere.

Y a los municipios les pide que no haya exageraciones, la última de ellas proveniente de El Perellonet, donde "el año pasado decían que les había perjudicado el comercio".

En los próximos días, por tanto, se sabrá cómo se resuelve el problema. La propia alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que la relación con la Junta de Desagüe "siempre ha sido positiva" y por tanto está convencida de que "se llegará a un acuerdo de normalidad".