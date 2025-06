Chanclas en la playa por las astillas de las cañas que dejó la dana

“¡Alejandro, cálzate que hay un montón de cañitas y te vas a hacer daño!”. Una pareja de sevillanos disfruta de la playa del Saler con cierta precaución por las astillas que dejó la dana en los arenales del sur de València. El ayuntamiento gastó un millón y medio en adecentar las playas, pero la limpieza fina –de precisión cirujana– es harina de otro costal. Más aún considerando que el inicio de la temporada de baño coincide con el periodo de anidación del chorlitejo patinegro, periodo en el cual el ayuntamiento evita meter maquinaria dentro de los arenales. Toda la limpieza de las pequeñas cañas debe hacerse de manera manual.

Por ese motivo, el consistorio ha colocado carteles en uno de los accesos a la playa del Perellonet mediante los que recomienda a los usuarios no acceder con los pies descalzos. “Puede haber restos de astillas en la arena”, reza el cartel. A escasos metros del aviso, Lucas y Nacho custodian la torre de socorrismo con la tranquilidad de no tener bañistas en muchos metros a la redonda. La playa del Perellonet es de las más tranquilas del sur, especialmente por las tardes, cuando el viento la vuelve incómoda.

Cartel colocado en la playa del Perellonet / Fernando Bustamante

“Han limpiado, pero quedan bastantes cañas. El efecto de la dana se ha notado. A los socorristas nos han dado escarpines para que no nos pinchemos, y a los usuarios estamos recomendándoles que no pisen la arena descalzos”, cuentan los socorristas. “De momento no nos ha llegado ninguna lesión. Todo lo que hemos tenido han sido niños llorando porque se han pinchado y no sabían muy bien qué tenían”, explican los jóvenes del Perellonet.

Esa incertidumbre puede contagiarse entre los adultos si asocian el pinchazo al fenómeno de los últimos dos veranos: el incremento de picaduras del pez araña. Este animal, conocido también como pez escorpión, tiene una aleta corta con espinas venenosas que terminan en un aguijón. Este pez suele habitar en zonas arenosas a menos de 100 metros de profundidad, y en verano se acercan a la costa buscando alimento. “Las medusas han desaparecido, pero picaduras de estos peces tenemos casi a diario”, dicen los socorristas.

Desaparición de dunas

Siguiendo la línea de costa hacia el norte se hace mucho más evidente el problema. La playa de la Devesa del Saler parece casi virgen, con ingentes cantidades de cañas depositadas sobre el arenal. “Esto está asqueroso”, dice Marc tumbado sobre la toalla. “Y está mal no solo por la dana. Yo venía hace 20 años a esta playa, me tumbaba aquí y no veía los bloques de detrás porque las dunas eran gigantes. Ahora apenas hay dunas, han volado”, lamentaba mientras tomaba el sol junto a la Gola del Pujol.

Un socorrista del Perellonet / Fernando Bustamante

La alcaldesa María José Catalá explicaba hace dos días que la marea sigue y seguirá sacando cañas durante mucho tiempo, porque el nuevo cauce vertió al mar toneladas de residuos procedentes de la trágica barrancada del 29 de octubre. “Nos va a costar tiempo que eso desaparezca”, confesaba la primera edil.

Tocará, por tanto, convivir con unas astillas que irán desapareciendo a medida que avance la limpieza o el viento se las lleve. En otras zonas el trabajo ya está muy avanzado, como el arenal frente a la urbanización de la Casbah. Luis y Sandra, los sevillanos padres de Alejandro, están tan a gusto en primera línea, casi con los pies a remojo. La arena fina y limpísima contrasta con el agua un poco turbia y el otro mar, el de cañas, que se extiende a sus espaldas. El niño corre descalzo hacia ellas y los padres gritan aquello de no te metas a lo hondo… pero de las cañas.