El último movimiento de Borja Sanjuan tensa el PSPV de València

Las últimas elecciones municipales dejaron descabezados a los dos principales partidos de la oposición en el Ayuntamiento de València: Joan Ribó se retiró de la primera línea política de Compromís y Sandra Gómez dejó la portavocía del ayuntamiento para marcharse al grupo socialista del Parlamento Europeo. En el primer caso todo indica que Papi Robles tiene todas las bendiciones para liderar a la formación valencianista de cara a los comicios de 2027, pero en el Partido Socialista (PSPV) la situación no parece haberse despejado completamente con el encumbramiento de la actual delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como secretaria general del partido y candidata a la alcaldía de València.

El actual portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuan, que sustituyó en el cargo a Sandra Gómez, ha mostrado desde el primer momento su interés en liderar el partido en València y posicionarse al menos como posible candidato en las próximas elecciones municipales. Todos los movimientos que ha dado en el último año apuntan a eso, incluso con el nombre de Pilar Bernabé sobre la mesa antes y después de que la dana la relanzara política y mediáticamente. Todo apuntaba, de hecho a un posible enfrentamiento entre ambos por esa candidatura.

El congreso de supuesta unidad

Sin embargo, el último congreso del PSPV, celebrado el pasado 24 de mayo de la ciudad de València, apuntaba a una confluencia de intereses y un problema resuelto desde el punto de vista orgánico. Pilar Bernabé fue ratificada como secretaria general de la ciudad y candidata "in pectore" a la alcaldía dentro de dos años. Y Borja Sanjuan formaba parte de la ejecutiva de Bernabé y además quedaba ratificado como portavoz en el Ayuntamiento de València. Todo apuntaba a un acuerdo para trabajar juntos para recuperar la ciudad.

Liderar la agrupación de Abastos permite influir en las listas electorales, designar cargos e incluso conseguir apoyos para unas hipotéticas primarias frente a Pilar Bernabé

Pero el último e inesperado movimiento de Borja Sanjuan dentro del partido ha descolocado a sus miembros y además ha generado un fuerte malestar. Sanjuan se ha postulado para liderar la agrupación socialista de Abastos, una de las más importantes de València, con un peso muy fuerte dentro de la formación. Fuentes socialistas aseguran que se trata de un paso inesperado con el que Sanjuan estaría buscando "más peso orgánico" dentro del partido. De hecho, liderar esta agrupación le permite influir en las listas electorales, designar cargos e incluso conseguir apoyos para unas hipotéticas primarias frente a Pilar Bernabé. Es más, en caso de que la actual delegada del Gobierno liderara la candidatura a la Generalitat, opción que también está sobre la mesa, Diana Morant mediante, Sanjuan quedaría en primera línea para ocupar la candidatura a la alcaldía.

En las filas socialistas creen que este paso no se ajusta a lo acordado en el último congreso. Sanjuan sería, de facto, el número dos del partido, y el cargo en la agrupación de Abastos podría ocuparlo otro militante. Nadie lo entiende.

"No tengo intención de disputarle el puesto a Pilar, no sería inteligente por mi parte en este momento"

Sanjuan, sin embargo, niega la mayor. No hay conflicto, asegura. "Estamos hablando de una agrupación, somos cuatro y el de la guitarra. No vamos a tener ni media guerra en este tema", asegura. Es más, dice que las candidaturas quedarán formalizadas el próximo sábado y para entonces espera haber llegado a un consenso con otros posibles candidatos. "Yo lo que quiero es echar una mano en la agrupación. No tengo intención de disputarle el puesto a Pilar, no sería inteligente por mi parte en este momento. Y tampoco quiero influir en listas ni nada. Yo ya soy portavoz del partido en el ayuntamiento y con eso tengo más influencia que desde una agrupación, que es poco más que un casal", explica.

Sanjuan reitera que su decisión, aún no ratificada, no debe preocupar a nadie. "Solo quiero ayudar y espero que al final haya un consenso de todos", concluye.