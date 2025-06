El ayuntamiento reduce el horario de las terrazas de Cedro y Honduras

El Ayuntamiento de València ha anunciado una reducción en el horario de terrazas de dos de los espacios más complicados en materia de contaminación sonora y convivencia: las plazas de Honduras y Cedro, para la apertura y cierre de sus terrazas. Una medida que se produce apenas unos días después de que el TSJCV revocara la declaración de Zona Acústicamente Saturada en ambas plazas por ser contraria a derecho, obligando al consistorio a hacer mediciones representativas para comprobar si se dan las condiciones par ainiciar el expediente ZAS.

En vista de lo cual "tras reuniones con las asociaciones de vecinos iniciamos una actuación que nos permitía, de acuerdo con la Ordenanza de Dominio Público y la de Contaminación Acústica y poder hacer algunas medidas sin la declaración de ZAS. Éramos conscientes de los problemas que se generan y era una forma, con el beneplácito de la asesoría jurídica, de iniciar el expediente. Y ahora ha finalizado" ha asegurado el concejal Carlos Mundina.

Los horarios significan, de esta forma, que del 1 de marzo al 31 de octubre será de 8 a 00.30 horas, ampliándose hasta la 1 de la madrugada los viernes, sábados y vísperas de festivo.

Eso, en la temporada de primavera-verano. En los meses de noviembre a febrero será de 8 de la tarde a medianoche. "Ya está aprobado y entrará en vigor en cuanto se publique".

"No renunciamos a la ZAS"

Aseguraba el edil que no se ha renunciado a la declaración de estas plazas como ZAS. "No se descarta nada: al estar judicializado el tema, en lugar de estar con los brazos cruzados, y por sensibilidad con los vecinos, iniciamos este expediente. Las sentencias dicen que se debe hacer un estudio sonométrico y cuando sean firmes, el Ayuntamiento los hará, como se hizo en Russafa y a raíz de ese resultado veremos si se inicia o no el expediente de ZAS. No está descartada, pero hace falta que las sentencias tengan firmeza".