La lista de demandantes de ayuda a la dependencia se desboca en València

El Grupo Municipal Compromís ha denunciado públicamente este viernes la situación crítica que atraviesa la gestión de la dependencia en València, tras un año de promesas incumplidas por parte del gobierno de María José Catalá. Según han explicado en rueda de prensa la portavoz Papi Robles y la concejala Lucía Beamud, los datos oficiales muestran que actualmente hay 9.410 personas en lista de espera para ser reconocidas como personas dependientes, a pesar del anuncio de un supuesto “plan de choque” para desbloquear el sistema hace un año. Las representantes de Compromís han presentado datos concretos que demuestran un empeoramiento de la situación y una paralización alarmante en la tramitación de las ayudas a la dependencia.

Actualmente hay 9.410 personas en lista de espera para el reconocimiento de su situación de dependencia. Estas personas no han recibido ni siquiera la primera valoración necesaria para poder acceder a las ayudas y servicios previstos por la ley. Se trata, según ha denunciado Compromís, de un colapso total del sistema, agravado por la falta de recursos humanos, la descoordinación entre administraciones y una voluntad política claramente insuficiente por parte del gobierno municipal de Catalá.

Uno de los aspectos más graves de la denuncia realizada por Compromís es la situación de los menores. Según los datos obtenidos a través del sistema ADA y de informes del Síndic de Greuges, hay 682 menores esperando una resolución, con casos que superan el año y medio sin respuesta administrativa. Algunos de estos menores padecen patologías graves y han sido evaluados por profesionales que han advertido de la necesidad urgente de intervención institucional para evitar consecuencias irreversibles en su desarrollo psicosocial. Los retrasos, según recoge el Síndic, pueden provocar daños difíciles de revertir a largo plazo.

Papi Robles ha sido contundente en su valoración: “Hablamos de personas, de niños y niñas, de personas mayores con Alzheimer, de afectados por ELA o demencia. No son números. Y hoy, están abandonados. El plan de choque de Catalá ha sido una cortina de humo. La realidad es que cada día más familias se ven desbordadas y sin ningún tipo de apoyo por parte del Ayuntamiento”.

Además, Lucía Beamud ha alertado del regreso de prácticas que ya fueron denunciadas hace una década por órganos fiscalizadores como el Tribunal de Cuentas. El Ayuntamiento de València ha retomado la práctica de mantener dos listas de espera paralelas. Por un lado, una lista oficial que se comunica públicamente: 3.067 personas esperando el informe de entorno, 4.031 esperando valoración y 558 en espera de revisiones de grado. Por otro lado, una lista oculta que suma 2.312 personas más, que ni siquiera figuran oficialmente como solicitantes: 1.395 pendientes de ser registradas por el Ayuntamiento y 917 pendientes de validación por parte de la Generalitat.

Estas personas, según Beamud, “no existen para la administración. Ni siquiera son una estadística. Es una forma de maquillar la realidad y hacer ver que el problema es menor de lo que realmente es. Pero las familias lo saben: cuando llaman, cuando preguntan, no tienen respuesta, ni fecha, ni solución”. Compromís ha denunciado también discrepancias flagrantes entre los datos ofrecidos por la Conselleria y el propio Ayuntamiento. Por ejemplo, mientras el Ayuntamiento habla de 558 personas esperando una revisión de grado, la Conselleria cifra esa misma espera en 1.809. “¿Quién miente?”, se ha preguntado Beamud, quien ha afirmado que este descontrol de datos y la falta de coordinación institucional provoca confusión, duplicidades y una ineficacia absoluta en la atención a las personas dependientes.

La "mentira" del plan de choque

En cuanto al “plan de choque” anunciado hace un año por la alcaldesa Catalá, Compromís asegura que ha sido un fracaso rotundo. Se anunció la incorporación de 15 profesionales, pero solo se contrataron 11 y, a día de hoy, solo 9 siguen trabajando. Además, no se reforzó realmente la plantilla, sino que se reasignaron trabajadores desde los Centros Municipales de Servicios Sociales, dejando los barrios sin personal suficiente. Esto ha provocado que algunos centros, como el de Patraix, no puedan abrir por las tardes, y otros, como el de Quatre Carreres, no puedan tramitar gestiones básicas como la Renta Valenciana de Inclusión. Los tres principales sindicatos, CCOO, UGT y CSIF, han denunciado recientemente que la situación en los servicios sociales es “absolutamente insostenible”.

Compromís también ha alertado sobre una práctica preocupante en la tramitación de expedientes de dependencia: la Conselleria resuelve sistemáticamente con la concesión única de la teleasistencia, aunque la persona haya solicitado prestaciones más amplias. Con esta estrategia, el expediente se da por resuelto, pero la necesidad real no ha sido cubierta. Entre enero de 2024 y enero de 2025, se han contabilizado 325 casos de este tipo sobre un total de 3.977 resoluciones.

Moción al pleno

Ante todo esto, Compromís ha anunciado que llevará la cuestión al próximo Pleno del Ayuntamiento de València y exigirá un plan de rescate real para la dependencia. La portavoz de la formación valencianista, Papi Robles, ha reclamado la creación urgente de una mesa técnica con representantes de todas las administraciones implicadas, un incremento sustancial del presupuesto municipal destinado a esta materia, una dotación suficiente y estable de personal en los CMSS, y el establecimiento de un sistema de transparencia con publicación periódica de datos que elimine definitivamente las listas de espera ocultas.

“La dependencia no es un lujo. Es un derecho. Y un Ayuntamiento no puede permitirse abandonar a los más vulnerables. Catalá prometió soluciones y solo ha dejado más desatención y más opacidad. Desde Compromís continuaremos denunciándolo y exigiendo acciones concretas para poner fin a este desastre”, ha concluido Papi Robles.