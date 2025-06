"El 29-O Catalá pudo elegir defender a València y eligió defender a Mazón"

Se cumplen dos años de mandato en el Ayuntamiento de València y Papi Robles se ha consolidado como líder del grupo municipal de Compromís tras la salida voluntaria de Joan Ribó. Pese a ser un momento difícil en muchas formaciones políticas, Robles asegura estar muy satisfecha de su paso a la política local y respaldada por el partido. El trabajo por la gente es su obsesión y dice que la alcaldía es el mejor medio para conseguirlo.

P. Han pasado dos años de mandato y en su caso un año y medio como portavoz de Compromís en el Ayuntamiento. ¿Va todo como esperaba?

R. Al principio da un poco de vértigo asumir ese papel, aunque yo ya tenía experiencia en ocupar espacios de responsabilidad en primera línea en Compromís. Anteriormente fui síndica, también relevando a Fran Ferri, que se marchó. Evidentemente, la responsabilidad siempre tiene un elemento de vértigo. Y en este caso en concreto había como un punto de mayor responsabilidad todavía, porque para mí el hecho de poder estar en el Ayuntamiento de València es la oportunidad de hacer esa política que me creo más directamente. Y después de un año y medio, yo creo que puedo hacer una evaluación positiva. El siguiente reto es volver a ganar las elecciones para recuperar la Alcaldía de València. Nunca huyo de que ser el relevo de Joan Ribó era un gran reto también.

P- Entiendo, por tanto, que ha valido la pena el salto de la Generalitat al Ayuntamiento.

R- Sin duda. Mira, yo siempre he tenido muy claro que la política municipal me gustaba mucho y en el caso de la ciudad de Valencia más. Es que a mí me ha pasado una cosa y es que València ha supuesto para mí el arraigo que aún no había podido conocer. Yo vivía en Orihuela, pero mi familia era de Murcia. Luego vine a estudiar a València. Me he movido por muchos sitios, pero para mí Valéncia es el lugar donde elijo criar a mis hijos y es la ciudad que me ha acogido, en la que he hecho el paso de empezar a hablar valenciano, integrarme con la lengua, con la cultura de esta ciudad, y esa conexión, para mí, lo que suponía era también la obligación de ofrecer un servicio a la ciudad.

P- No es fácil sustituir a un líder como Joan Ribó.

Bueno, a mí me gustan mucho los retos y Joan ha tenido un liderazgo muy honesto, muy horizontal y además muy marcado. Por lo tanto, el reto es aprender con él y luego también imprimir tu sello de identidad. Joan es diesel, es más tranquilo, es muy pausado, yo soy más torbellino, y creo que con el aprendizaje que tengo con él, que es mucho, debo estar profundamente agradecida.

P- ¿Le consulta muchas cosas?

R- Hablamos mucho. Sí, hablamos mucho de la ciudad. Me gusta mucho hablar con él, dialogar con él, compartir ideas y luego llegar a puntos que a lo mejor no es ni mi punto de partida ni el suyo. O sea, equilibrar un poco las ideas, ver su punto de vista y junto con el mío, construir. Si, hemos aprendido a trabajar muy bien juntos y es un privilegio también. Personalmente, yo creo que no es muy complicado.

"La clave es trabajar desde los barrios, desde las calles, desde cada una de las personas que viven en esta ciudad. Saber qué es lo que necesitan y ser la herramienta que lo haga posible"

P- Dos claves para recuperar la alcaldía en 2027. ¿Por qué cree que debe ser Compromís?

R- Trabajar todos los días en la calle con la gente. O sea, defender lo que la gente que vive en València quiere por encima de cualquier otro interés que pueda haber. Porque nosotros elegimos València. Para nosotros la prioridad es que València esté mejor y con esa clave en la cabeza, saber ser contundentes en la oposición, pero constructivos en ese mundo mejor que queremos hacer. La clave es trabajar desde los barrios, desde las calles, desde cada una de las personas que viven en esta ciudad. Saber qué es lo que necesitan y ser la herramienta que les permita ver que lo que ellos pensaban que era imposible es posible con nosotros. Ya lo hicimos en el 15, ya lo hicimos en el 19, y volveremos a hacerlo.

P- En el ámbito nacional y más aún en València la izquierda se presenta muy fragmentada. ¿Cree que eso puede perjudicar sus aspiraciones locales?

R- En el caso de València, esa izquierda somos Compromís y, de hecho, se ha demostrado que la ciudad de València elige a Compromís de manera prioritaria. Por lo tanto, esa riqueza que tenemos desde la izquierda aquí se ve transformada en un proyecto que ilusiona a la gente y con el que la gente conecta de manera prioritaria. Pasaba durante los años que estábamos en la alcaldía y continúa pasando. Tenemos nueve concejales, que es una muy buena cifra. Somos la segunda fuerza en esta ciudad y València tiene esa magia. Es tan sumamente diversa y moderna que conecta directamente con este proyecto. Y además, en referencia al resto de fuerzas, nosotros mantenemos una excelente relación con otros partidos con los que compartimos ideas. Trabajamos de manera conjunta, de una forma natural y sana.

"Estoy abierta a cualquier situación que se plantee con Sumar, con una prioridad que es la ciudad, la Comunitat Valenciana o cada ámbito del que hablemos"

P- El último conflicto que ha surgido ha sido con Sumar ¿Papi Robles en qué vía está, de integración total, la que hay ahora de ir en las Generales con Sumar y en las autonómicas y municipales como Compromís, o rompería?

R- Mira. ¿Sabes por qué conecta Compromís? Porque no se debe a nadie, porque solo se debe a los valencianos. Cuando tú defiendes de manera directa, o sea, de manera exclusiva, lo que la gente quiere, entonces estás dando respuestas. La gente ahora mismo cuando mira al Partido Popular o al PSOE lo que ve es un interés de partido, en cambio, nosotros somos los que vamos a defender lo que ellos necesitan. Esa tiene que ser nuestra misión, ya sea en València, ya sea las Cortes Valencianas, ya sea en Madrid, ya sea en Bruselas. Con ese punto de partida, tenemos que trabajar con aquellas fuerzas que esto lo entiendan y lo acepten. Por lo tanto, como sé que me estás preguntando directamente por la cuestión de Sumar, Compromís tiene que poder decirle a Pedro Sánchez que es una vergüenza que ocho meses después de que haya pasado la dana, los pueblos estén como están. Tenemos que tener esa libertad. ¿Cómo se hace eso? Si se puede hacer dentro de Sumar, adelante; que no se puede hacer dentro de Sumar, adelante. Nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y tenemos que reivindicar que el soterramiento de las vías del tren en València es una cuestión prioritaria y nadie nos puede cortar las alas. Si con quien acordamos entiende que eso es lo que vamos a hacer, adelante. Pero nosotros no podemos olvidar nuestra misión; y luego utilizar las herramientas que más convengan, es decir, que abierta a cualquier situación que se plantee, con una prioridad que es la ciudad, la Comunitat Valenciana o cada ámbito del que hablemos.

P- Debo entender entonces que la situación tal como está ahora es una opción que puede ser válida...

R- Cuando llegue el momento habrá que valorarlo todo, claro, pero sobre todo siempre defender nuestros intereses. ¿Quiero defender esta serie de cuestiones que son imprescindibles para València? ¿Puedo? Sí, adelante. La gente lo que quiere es que arreglemos las cosas, y lo demás le da igual. Y nosotros tenemos que entender eso y actuar así.

P- ¿Le preocupa que el duelo entre Pilar Bernabé (PSPV) y María José Catalá (PP) deje fuera de juego a Compromís y a usted en concreto?

R- Nosotros estamos fuera de la batalla partidista, que es lo que se está visualizando. La señora Catalá si tiene que elegir entre València o el Partido Popular va a elegir Mazón, y la señora Bernabé si tiene que elegir entre València o el Gobierno central va a elegir a Pedro Sánchez. Nosotros elegimos València. Si el marco es Partido Popular contra Partido Socialista, es que nosotros no hemos venido a eso. Mientras se dedican a pelearse y a echarse las culpas, nosotros empezamos el soterramiento de las vías; mientras se pelean por el tú más, nosotros a lo que estamos es a dar respuesta a lo que necesita la gente. Nosotros hemos venido aquí a cambiar el mundo, a mejorar el mundo para la gente y esas batallas no nos interesan. Y desde luego València ya ha demostrado en reiteradas ocasiones que prefiere este formato.

"Me preocupa un gobierno que en dos años se ha remodelado cinco veces, que no hace más que pelearse, que tiene a la UCO dentro del Ayuntamiento y la corrupción metida hasta las trancas"

P- ¿Le preocupa más el PSOE o le preocupa más el Partido Popular?

R- Mira, nosotros hemos trabajado con el PSPV ocho años, con un gobierno muy estable. Evidentemente, somos partidos distintos, hemos tenido nuestras diferencias, las hemos trabajado y las hemos proyectado, pero lo que siempre hemos tenido claro es que todo se tenía que arreglar por el bien de València. Por lo tanto, ¿dónde está mi preocupación? En un gobierno que en dos años se ha remodelado cinco veces, que no hace más que pelearse, que tiene a la UCO dentro del Ayuntamiento y la corrupción metida hasta las trancas. Y la solución que tiene la señora Catalá es que como tengo corrupción de un concejal dentro de Valencia Activa, cierro Valencia Activa y me quedo al concejal de vacaciones a gastos pagados. Evidentemente, mi preocupación está en que un gobierno corrupto que solamente se mira el ombligo, salga de la gestión del Ayuntamiento. Y nosotros colaboraremos con el Partido Socialista como siempre hemos hecho.

P- El otro día precisamente ustedes estaban presentando documentación de València Activa ante la Fiscalía...

R- Es que estamos viendo que han aprendido muy rápido, han conseguido estafar a València en dos años, cuando Rita Barberá tardó 24. València activa es un organismo que en los años de Ribó consiguió bajar el paro del 20 al 12% y era la herramienta que generaba ocupación y formación. ¿Y te cargas la herramienta? Los ordenadores a martillazos del Partido Popular. Entonces, nosotros presentaremos en Fiscalía toda la documentación que encontremos referente a eso, como ya hicimos en su momento. Porque yo quiero recordar que hasta que Compromís no llegó al Ayuntamiento, la corrupción no empezó a levantarse, y lo que tenemos muy claro es que el dinero de los valencianos es para mejorar la vida de los valencianos y no para hacer tramas de espías y para que estén haciendo contratos vinculando lo que quieren de los medios de comunicación.

P- Ahora hemos visto también la corrupción, en mayúsculas, en el Partido Socialista, del que ustedes han sido socios en diferentes momentos e instituciones. Le hablo de Cerdán, Koldo, Ábalos...

R- Esto es un escándalo, una vergüenza Y a mí me repugna ver esta manera de funcionar tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Esto es una seña de identidad del bipartidismo, y Compromís, en nuestro ADN, tenemos confrontar con esta manera de gestionar del dinero público. Siempre hemos sido implacables contra la corrupción, venga de donde venga, y así continuaremos siéndolo. Siempre hemos apostado por la transparencia y porque el dinero de la gente vaya a servicios públicos y no a las manos de cuatro mafiosos de turno. Además, hemos conocido que este caso tiene vinculación directa con València. Lo primero que ha saltado es la vinculación con la ampliación del puerto. Y nosotros denunciamos desde el primer día que esto era un pelotazo urbanístico donde, curiosamente, el PP y el PSOE están completamente de acuerdo. Ellos se ponen de acuerdo para dos temas: que el bipartidismo es el que tiene que gobernar, y cuando hay corrupción de por medio. Y en este caso ya ha saltado la rata. Está claro que la foto en la que sonreían Bernabé, Mazón, Catalá y algunos miembros del Gobierno es una foto en la que se estaban riendo de los derechos de los valencianos y estaban mirando el negocio que pueden hacer por detrás.

P- ¿Cómo ve este gobierno de PP-Vox los dos años que faltan de legislatura?

R- Para poder hacer futuribles hay que ver cuál es la historia de cada uno. Como te decía antes, hemos visto un gobierno que se ha remodelado en cinco ocasiones, que ya tiene la corrupción dentro y para mí hay una punta del iceberg que se visualizó en el último pleno, que es que la alcaldesa, cuando perdió una votación, intentó volver a votar para ganar. ¿Si eso lo hace delante de las cámaras, si está haciendo trampa delante de las cámaras a pecho descubierto, qué es lo que no estarán haciendo en su despacho? Por lo tanto, ¿cómo afronto estos dos años?, pues con la máxima fiscalización de cada movimiento que hagan, porque no te puedes fiar, y también al mismo tiempo, con el trabajo de seguir contándole a la gente en la calle que otro gobierno es posible y que pueden volver a ver con ilusión esta ciudad, porque nosotros somos esa alternativa que en 2027 cambiará esto. Por lo tanto, presión máxima, fiscalización máxima, y mucha contundencia con un gobierno que está basado en la corrupción. No hay ni un segundo que perder.

"Nada más llegar al gobierno toca topar el precio del alquiler, porque la gente no puede seguir ahogándose por no poder pagar su casa"

P- ¿Qué cree que hay que hacer ahora que no se hizo en las anteriores legislaturas progresistas?

R- Hay un tema clave que es el acceso a la vivienda. Por lo tanto, nada más llegar al gobierno toca topar el precio del alquiler, porque la gente no puede seguir ahogándose por no poder pagar su casa; e impulsar vivienda pública con todos los mecanismos posibles: construcción desde la administración, colaboración público-privada, colaboración con cooperativas, compra de viviendas que ya están construidas y que están comprando los fondos buitre... No tenemos vivienda porque se está especulando con ella, entre otras cosas, desde un sector turístico que está arrasando nuestra propia identidad y nuestra propia cultura, que no solo nos expulsa, sino que además está acabando con la identidad que tiene València. Tenemos que revertir gran parte de los apartamentos turísticos ilegales a vivienda, que es lo que de verdad necesitamos, y poner orden en un sector económico que debe ser un sector más. Tenemos que apostar por la innovación, tenemos que apostar por la ciencia, tenemos que apostar por la industria y tenemos que crear un tejido diverso. No podemos seguir apostando todo al turismo, porque, además, y aquí sacamos otra línea fuerte nuestra, está el cambio climático. Es una evidencia y nos ha pasado por encima el 29 de octubre, por encima totalmente. Hasta el 29 de octubre había gente que se atrevía a decir que esto son inventos. Algunos se atreven a ir a encuentros de investigadores internacionales a negar que el cambio climático existe, aunque eres el concejal de la Devesa Albufera. Desde el día 29 de octubre hay cosas que no podemos negar y el cambio climático seguramente hará que ese sector turístico no sea tan atractivo en los próximos años.

P- Una de las cosas que más se le ha reprochado a Compromís de su paso por el gobierno municipal es que actuaba para su parroquia, de forma cerrada, sin atender lo que piensa mucha otra gente, la parte más conservadora.

R- Yo entiendo que haya gente que tenga miedo al cambio, porque si ostentas ciertos privilegios y el cambio te los tambalea, pues eres reticente. Pero mira, una de las cosas que hablo mucho con mi equipo es que me encantaría poder conversar con esos sectores y seguro que tendremos puntos de encuentro. Es más, yo tengo relación con algunos empresarios y cuando hablamos en profundidad nos encontramos todos, lo público, lo privado, lo social, todo es trabajar juntos para que las cosas estén mejor. Pero lo que no puede ser es que se beneficie solo una parte. Nosotros hemos venido al mundo a trabajar desde lo público y eso requiere colaboración con los vecinos y vecinas, con los empresarios y empresarias, con los sindicatos y con todo el mundo, con absolutamente todos. Aunque tengamos diferencias de criterio, yo no tengo ningún problema en sentarme con gente que piensa diferente y seguro que tenemos puntos de encuentro.

"La señora Catalá no está rentabilizando el gobierno, todo lo contrario, le está penalizando, entre otras cosas porque ella el día 29 de octubre pudo elegir defender València y eligió defender a Mazón"

P- ¿A estas alturas del mandato, tiene datos de la situación electoral de la ciudad, o al menos un pálpito?

R- Si, nosotros tenemos información, y esa información nos certifica que la señora Catalá no está rentabilizando el gobierno, todo lo contrario, le está penalizando, entre otras cosas porque ella el día 29 de octubre pudo elegir defender València y eligió defender a Mazón, y eso le pasó factura. Ella, dos meses más tarde hizo afirmaciones diciendo que Carlos Mazón es el mejor presidente que puede tener la Generalitat Valenciana. Seguramente está más preocupada de sus aspiraciones dentro del partido que de la necesidad que tenemos en València. Frente a eso, nosotros, con nuestra manera de hacer oposición, seguimos avanzando y eso se ve reflejado. ¿Qué es lo que creo yo que va a pasar? Pues que evidentemente en los próximos dos años todo eso se va a ver todavía más y nosotros volveremos a ganar las elecciones en 2027. Y trabajaremos conjuntamente con el Partido Socialista por esta ciudad. Es que en los años que hemos estado Compromís en la Alcaldía, hemos sido capital verde europea, capital mundial de la alimentación sostenible, capital mundial del diseño e hicimos las Fallas Patrimonio de la Humanidad. Y la señora Catalá el gran logro que tiene es que en el año de la capital verde europea la foto fija que queda de València es el brindis de Catalá, Óscar Puente y Pilar Bernabé ampliando el puerto. ¿Son estos logros los suyos? Porque la ciudad está completamente paralizada. Catalá no tiene proyecto para esta ciudad y eso en València se sanciona.

P- Para 2027 entiendo que Papi Robles cuenta con todo el apoyo del partido y que en este sentido no debe haber ninguna sorpresa.

R- Bueno, yo a día de hoy soy la portavoz de Compromís València. Evidentemente, nosotros tenemos nuestros procesos democráticos que siempre hacemos. Nunca he huido de mis responsabilidades y nunca lo haré. Y si se considera que soy una buena candidata, lo haré. Nunca he dado un paso atrás y siempre doy pasos al frente.