La Oficina Antiokupación de València se estrena con 84 casos activos

El fichero de okupaciones que pueden considerarse conflictivas en la ciudad de València incluye, en estos momentos, 84 casos. Se trata de aquellos inmuebles que han sido okupados y que generan molestias, denunciadas por el vecindario o los propietarios. Una cifra que, en palabras de la alcaldesa María José Catalá, supone una reducción "del 86 por ciento" respecto a los casos registrado en 2023.

Es uno de los datos facilitados durante su visita a la Oficina Antiokupación, dentro de las jornadas de formación organizadas por la Policía Local. El nuevo servicio municipal nace con dos agentes dedicados íntegramente, un espacio físico en la Central de la Policía Local y varios canales de contacto: el teléfono 962081111 y el correo electrónico ocupacion.viviendas@valencia.es Al respecto, la alcaldesa ha comentado que "en el último barómetro hay cerca de 10.000 viviendas vacías en la ciudad de València, que no salen al mercado de alquiler por temor a la inquiokupación" –ha dicho en alusión a la morosidad, no considerada como delito–. "La vivienda es un problema muy complejo, que requiere soluciones y cuando vimos que ocurría eso, y que no se hace por miedo, hay que abordarlo para que salgan al mercado, generando garantías y seguridad y ese elemento de tranquilidad que supone tener la administración detrás".

Por su parte, Fernando Giménez, Comisario Principal de la División Territorial Operativa, responsable de las comisarías de proximidad, ha explicado que la causa mayoritaria de actuación de la Policía Local suele tener relación con las molestias ocasionadas a los vecinos de las casas usurpadas. “Aquí nos llegan por Policía de Barrio y por teléfono y mail. Hay que distinguir que una cosa es el allanamiento de morada, que es una actuación directa, porque allanan tu morada o tu segunda residencia. Aquí no hay mediación porque es un delito flagrante, se va, se les detiene y se desaloja. Y luego está la usurpación: casas más abandonadas, viviendas de la Sareb... Con estas últimas tenemos una herramienta muy potente como es la mediación y la empatía, preguntando por qué se usurpan situación por situación y buscando soluciones habitacionales en Servicios Sociales para esta gente, buscando esa simbiosis importante entre Derecho a la Vivienda Digna y Derecho a la Propiedad, que es complicada”, ha explicado el comisario.

Con la mediación policial se les busca solución. En caso de que sea imposible y se generen molestias al vecindario, los agentes contactan con el propietario e informan de la denuncia que debe ejecutar él para iniciar el procedimiento de alzamiento. La Policía Local hace seguimiento de todo el proceso. "La okupación de viviendas, desgraciadamente, es un tema que está en todas las grandes ciudades. No es algo peculiar o exclusivo de València. Y genera inquietud entre propietarios, comunidades de vecinos y en la ciudadanía" aseguraba Catalá para dar razón de ser a la nueva oficina.

Sobre los casos concretos, la alcaldesa ha hablado de una finca completa en Orriols -en alusión a la finca de la Avenida de la Constitución- "que generaba mucha inquietud. Hemos trabajado en la intervención policial y ahora estamos centrados en 84 puntos". Catalá ha hecho apología de la oficina asegurando que es clave para "la fase de formación e información a la ciudadanía es importante. Ser un elemento de información y asesoramiento, amable y empático, conociendo el problema, a través de una Oficina que está centralizada en formar e informar, en prevenir y en mediar en situaciones complejas y en seguir insistiendo con los servicios sociales municipales para atender situaciones delicadas".

Allanamiento "residual"

De acuerdo con la distribución por barrios se destaca que "está centrado sobre todo en Orriols y el Marítim. El resto está más difuminado". De hecho, hay un mapa de calor en el que "cada vez hay menos zonas rojas". Reconocía Giménez, datos en la mano, que el allanamiento "es residual. Si es donde resides se va inmediatamente" a la vez que reconocía la prolongación del tema de la inquiokupación "porque hay una moratoria estatal de que no se puede desalojar a aquel que, siendo inquilino, ha dejado de pagar. Hasta el 31 de diciembre no se puede hacer nada".

Finalmente, se puso nuevamente de relieve que el concepto de allanamiento –sobre el que se producen confusiones– es de primera y segunda residencia; es decir, la casa principal y, por ejemplo, la del fin de semana -aunque no es frecuente que ambas coincidan en el mismo término municipal- y que la okupación en toda regla es de "esas viviendas que pertenecen a bancos, las que son herencias que no están resueltas todavía... que al titular le preocupan menos" incluso que son "más producto de denuncias de los vecinos que de los propietarios".