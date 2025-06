El balance de Catalá: "Encontramos una ciudad empobrecida y en dos años le hemos dado la vuelta”"

La alcaldesa de València, la popular Mª José Catalá, ha iniciado su intervención este martes en el Foro Nueva Economía Europa recordando la canción de Serrat "La mujer que yo quiero" que, dice la letra, "no deshoja cada noche una margarita", algo que "la ciudad no necesita porque ya tiene una estrategia", pero que a ella le ha dado pie para desgranar, en el ecuador de la legislatura, sus logros, algunos culminación de proyectos iniciados por el anterior gobierno progresista. Dos años, ha reconocido, que "no imaginé que iban a ser tan complicados" y que han estado marcados por las "urgencias y los nudos", en alusión al incendio de Campanar, la dana y el gran apagón del 28 de abril pasado y a los problemas enquistados que se encontró a su llegada, como la falta de viviendas, el atasco en la Marina de València o el descontrol de los apartamentos turísticos.

La alcaldesa ha aprovechado para cargar contra la gestión del gobierno de la ciudad con Joan Ribó al frente. "Lo que me encontré cuando llegué fue una ciudad sin identidad, que no avanzaba, con colapso de las licencias y fuga de inversores". "Era una ciudad empobrecida, que expulsaba a los suyos", ha continuado. "Sin viviendas protegidas y con muchos comercios cerrados en los que se abrían nuevos apartamentos turísticos", ha descrito la alcaldesa, quien ha aludido a la normativa que impulsa su gobierno y regulará los usos turísticos y prohibirá que las plazas superen el 8% de la población de barrios y distritos y del 2% del parque de vivienda, entre otras medidas.

En dos años, ha resaltado Catalá, “le hemos dado la vuelta a esta ciudad". "València ha recuperado su identidad y ha vuelto a ilusionarse consigo misma". Las licencias de obras y actividad tardaban cuatro años y "hemos reducido los plazos en un 70%". Como ejemplo ha citado el edificio de Campanar que se incendió en 2024, cuyos propietarios pidieron licencia para rehabilitar en diciembre y en mayo ya la tenían, también la licencia a los palacios de los Exarchs, en la plaza de Brujas, atascados durante años o a la renovación de los chiringuitos de la Malva-rosa. Con todo, ha dicho Catalá, "no es suficiente", por lo que se trabaja en una ordenanza para bajar los tiempos.

También ha aludido la alcaldesa a la Marina de València, "otro nudo impensable de deshacer y ahora es un espacio en el que pasan cosas", como la llegada de IBM o de otras empresas de innovación que se han asentado o expandido en este espacio estratégico. También "parecía imposible" desbloquear los planes urbanísticos de Grao y Benimaclet, con 1.345 viviendas, que estaban atascadas por una "pelea de gallitos", ha dicho en alusión al enfrentamiento entre Compromís y PSPV por la edificabilidad de este PAI, que está ya en exposición pública.

Catalá ha seguido deshojando la margarita de sus logros en la ciudad y aludido a la oficina antiokupación.Se han rebajado los puntos de ocupación de 400 a 80, ha asegurado. Sobre vivienda ha dicho que frente a las 14 viviendas que hizo el anterior gobierno "ahora tenemos en marcha cerca de 1.000, entregadas ya 158 y terminaremos el año con 415 familias que podrán acceder a nuevos pisos del parque municipal”, resalta Catalá.

En este ecuador del mandato, se han instalado en la ciudad 42 empresas, que suponen alrededor de 2.500 nuevos empleos y una inversión estimada de 260 millones de euros”, ha asegurado Catalá. Con todo, la alcaldesa popular exige al Gobierno central las entregas a cuenta de los ayuntamientos de 2023 y reclama a la ministra de Hacienda la actualización de los ingresos municipales a los que se comprometió. Unos cien millones en suma.

Catalá no ve el Museo de la antigua sede de Hacienda

En materia de Cultura, la alcaldesa ha asegurado que desde 2007 no se habían creado nuevos espacios culturales mientras en breve está prevista la apertura del Museo del Mar o el Centro Bombolino del Cabanyal, ambos proyectos heredados del anterior gobierno, y también la recuperación las covetes de Sant Joan. Ya como proyectos propios, la alcaldesa ha aludido al futuro Museo de Sorolla, que impulsa la Generalitat, o al Espai Valdés que se ubicará en el Parc Central.

Ya en el turno de preguntas la alcaldesa ha respondido al futuro uso para el edificio de Guillem de Castro, cuya propiedad comparte con la Diputación de València. La corporacion provincial barajaba ubicar allí un museo propio, opción que Catalá ha enfriado. "Se van a estudiar otros edificios además del de Guillem de Castro para ubicar el museo de la Diputación", ha dicho.

El sinhogarismo

Preguntada por el problema del sinhogarismo y la posibilidad de proporcionar una vivienda a la gente que está en la calle, la alcaldesa ha vuelto sobre el argumento de que "muchas personas que no quieren estar en los albergues, porque tiene problemas de salud mental y adicciones, y muchas son personas que viven fuera de València". "Es dificil trabajar con ellos", ha aseguradola alcaldesa quien ha explicado que "tenemos mil plazas para las personas que duermen en la calle". A su juicio, el sinhogarismo "es un trabajo transversal que no es solo un problema de vivienda. Es una ayuda que debe ir más allá de la función de los trabajadores sociales y la policía, pero tampoco va solo de repartir comida".