Catalá en Forum Europa: " No hay ninguna probabilidad de que no vuelva a optar a la alcaldía de València"

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha dejado en su intervención en el foro Nueva Economía ha dejado algunos anuncios como la licencias para 200 nuevas viviendas protegidas, una ordenanza para unificar criterios de imagen en el centro histórico, que el PAI del Grao se presentará en julio próximo, un nuevo centro de operaciones de Microsoft en la Harinera y un nuevo plan de formación frente a emergencias para la población. También ha anunciado un acuerdo con la Agencia Tributaria para enviarle el listado de apartamentos ilegales para que ellos actúen.

La alcaldesa ha iniciado su intervención con un recuerdo a su infancia marcados por las canciones de Serrat entre ellas La mujer que yo quiero que "no deshoja cada noche una margarita", pero ella si lo ha hecho desgranando un largo listado de logros en dos años, que, ha reconocido, "no maginé que iban a ser tan complicados". Dos años marcados por las "urgencias y nudos", en alusión al incendio de Campanar, la dana y el gran apagón y a los problemas enquistados que se encontró a su llegada, como el descontrol de los apartamentos turísticos, la falta de viviendas o el atasco en la Marina de València.

Visión metropolitana

"Tengo todo por hacer y muchas cosas que contar", ha dicho la alcaldesa citando la revisión de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana. "El plan urbanístico de Alejandro Escribano fue un buen plan pero la València de los 80 no es la de hoy. Sus desarrollos están determinados y sus crecimientos están completos. Hay que abordar retos con el área metropolitana", ha destacado.

Asi este mes de julio se aprobará la revisión de las normas del PGOU para modernizar y reforzar las oportunidades de València. "No quiero una ciudad franquicia", ha incidido la alcaldesa ante un auditorio donde se encontraban, además del presidente Carlos Mazón, que ha evitado hacer declaraciones, los rectores de las universidades de València y la Politécnica, y de la Universidad Europea, junto con representantes de la CEV, en concreto José Vicente Morata, Diego Lorente (AVE) o Eva Blasco. También los Comerciantes del Centro Histórico, Mª José Broseta, por la Federación de Asociación de Vecinos, las patronales de la educación y representantes del CERMI y el delegado de la ONCE. Además de los representantes sindicales y de la federación de Turismo (Fotur) estaban la presidenta del Puerto, Mar Chao, y el Consell Valencià de Cultura, Andrés Goerlich. Pavasal, Santander, Iberdrola o KPMG entre los representantes de empresas.

En presencia del president Mazón, la alcaldesa ha respondido a preguntas sobre su posible sucesión como candidata a la Generalitat. "No hay ninguna probabilidad de que no vuelva a optar a la alcaldía de València". "Yo pelearé para que me voten a mi". La alcaldesa ha evitado responder a si se ve como candidata a la presidencia de la Generalitat. Preguntada sobre la gestión de la Generalitat de la dana, ha resumido en "titánica" la gestión.

Lo que se encontró

La alcaldesa también ha lanzado dardos al equipo de gobierno anterior de Joan Ribó. "Lo que me encontré cuando llegué me encontré una ciudad sin identidad". "Una ciudad que no avanzaba hacia un turismo de calidad, con colapso de licencias y fuga de inversores. "Era una ciudad empobrecida, que expulsaba a los suyos. Sin viviendas protegidas y con comercios cerrados para abrir apartamentos turísticos", ha descrito la alcaldesa, quien ha dado el dato de que el 95% de los 3.320 pisos turísticos están en bajos comerciales, posibilidad que se abrió en la pasada legislatura.

Sobre la situación de la política nacional y la afección a los proyectos de la ciudad, la alcaldesa ha explicado que el gobierno "no está pensando en las necesidades de esta ciudad, sino en resolver una situación asquerosa, de un país que se levanta cada mañana con audios de prostitutas pagadas con dinero pública", en alusión a las escuchas del caso Koldo y el informe de la UCO.