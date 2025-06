Catalá proclama su deseo de continuidad: "València es mi máxima política"

Con la megafonía a todo volumen, incluyendo la Diva Valiente y Poderosa, María José Catalá remató su día del Paso del Ecuador de la legislatura al frente de la ciudad de València con un baño de multitudes ante su gente, el PP de la ciudad de València.

Un acto entusiasta, que recordaba la presentación de la candidatura, junto a la sede del grupo. Catalá recibió un pasillo de honor acompañada de su portavoz Juan Carlos Caballero, que hizo de maestro de ceremonias, mientras el equipo de gobierno le esperaba en el escenario, pero previo saludo a los alcaldes y alcaldesas pedáneos.

Caballero dio pie con la metáfora del escenario, el Palacio de la Exposición, "qué mejor escenario para representar el renacimiento de València".

Porque ese fue el hilo del mitin: qué mal que estaba la ciudad hace dos año y cómo están cambiando las cosas. Y eso, a pesar de los reveses, como los incendios del Saler y Campanar o la dana, la que sufrieron esas pedanías por las que no ha pasado Pedro Sánchez. Y para que quede claro, "aquí se gobierna, no nos arrastramos y la palabra se cumple". Un vídeo con Catalá en todas partes, barrios, pedanías, sostenibilidad, infancia, juventud, innovación, cultura, tradiciones...- y tienen "ganas de más". Porque ese lema, las ganas, (ese término que acuñó en su momento Isabel Díaz Ayuso) es ahora, ya en palabras de Catalá, "un proyecto desarrollado con tesón, esfuerzo y lágrimas".

Y a partir de ahí desgranó el cambio de la ciudad. Esa que, dos años atrás, “era una ciudad apagada, sin identidad y sin rumbo. Con unos gobernantes más preocupados por la ideología que por la vivienda, la seguridad o la limpieza. A ellos no les importaban que las familias pudieran llegar a fin de mes sin agobios. Dos veces nos subieron los impuestos en los peores momentos de la pandemia”.

Porque en aquella València del gobierno progresista había "mercados que se caían a trozos, instalaciones deportivas abandonadas, centros de mayores en condiciones indignas. Una falta absoluta de interés, cuando no desprecio, por nuestras tradiciones, por nuestra cultura… por la imagen de , con 16 modelos de maceteros distintos y ocho modelos de farolas en el kilómetro que separa San Agustín de la plaza de La Reina, pasando por el Patriarca y la Plaza del Ayuntamiento".

¿Y ahora? "No. No quiero recrearme en lo que éramos, sino en lo que somos ahora. Hemos dado la vuelta a València. "Hoy Valencia es otra. Es una ciudad viva, abierta, vibrante, ordenada, ambiciosa, atractiva para vivir, para trabajar, para invertir. Que genera oportunidades. Pero también una ciudad con identidad, que se preocupa por aquello que nos hace únicos y que es lo que hace que la gente quiera venir a Valencia”. En la que "ya no hay que esperar 1.500 días para recibir una licencia".

Y a partir de ahí se puso a desgranar lo que considera virtudes de la gestión, personificando y poniendo nombre uno a uno a la gestión de sus concejales: en vivienda, empleo, sin sablazo fiscal, con más policías, con más limpieza, con más inversiones, atención a las personas mayores y con apoyo a las mujeres. "Otros partidos se ponen detrás de la pancarta, pero después salen en audios bochornosos donde se demuestra que el número 2 de Sánchez se repartía prostitutas con dinero público". Todo un aviso a "los hijos políticos de Ábalos". En definitiva "una política de identidad y orgullo, no una ciudad franquicia, como hace la izquierda. Esta es la casa de todos e invito a todos aquellos que han votado otras opciones y se sienten decepcionados".

No tiene mucho que hablar con el gobierno central "porque lo que han de hacer es convocar elecciones", pero, mientras, exigió, reclamó "un plan de inversiones para poder estar seguros y tranquilos" en materia de inundaciones. "Y València se pone a la cabeza del área metropolitana para reclamarlo".

"València es mi máxima política"

Con una declaración de intenciones ya exhibida durante la mañana en el Forum Europa: que quiere continuar en el sitio en el que está y que no quiere ser convocada a nada más. "Yo priorizo a la ciudad de València, la ciudad de mis padres. València es mi máxima política porque tengo mucho que hacer aquí. No vamos a parar aquí. Porque tenemos ganas de más. De mucho más. Así que sí, os lo digo con total convicción: Hay alcaldesa para rato”. Y no cuatro años, sino ocho y los que vengan: "Quiero deciros una cosa, con claridad y con fuerza: Vamos a volver a ganar. Vamos a volver a gobernar. Vamos a seguir haciendo que esta ciudad brille más".

Y ya puestos, también en otro ámbito: “Lo decimos claramente: España necesita un cambio. Necesita limpieza, estabilidad y futuro. Y eso sólo lo puede ofrecer el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo”.