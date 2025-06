Compromís critica el olvido de la dana en el balance de Catalá

El grupo municipal Compromís ha criticado el balance de dos años de mandato presentado por la alcaldesa de València, Maria José Catalá. Según han señalado, “Catalá ha pasado de puntillas por la mayor tragedia vivida recientemente en la ciudad: la dana, que causó 17 muertes, sin siquiera asumir responsabilidades ni hacer autocrítica”.

“Es indignante ver cómo, tras la grave negligencia durante la dana —cuando no se activó ningún protocolo de emergencia y la ciudad sufrió consecuencias trágicas—, la alcaldesa evita cualquier tipo de autocrítica y opta ahora por aparecer junto a Carlos Mazón anunciando un supuesto proyecto metropolitano. Un anuncio que llega tarde, sin concreción y con poco recorrido real. No tiene vergüenza, pero nosotras y nosotros no olvidamos”, ha manifestado la portavoz de Compromís, Papi Robles.

Robles ha denunciado también la deriva turística de València, convertida, según afirma, en “un parque temático para visitantes que excluye a los vecinos y vecinas de la ciudad”. “Menos vivienda disponible, precios más altos, transporte público colapsado y más suciedad en las calles. Ese es el balance real. Mientras la ciudadanía sufre las consecuencias, la alcaldesa sigue empeñada en no aplicar la necesaria tasa turística”, han añadido.

"Sin modelo de ciudad"

Para los valencianistas, el actual gobierno municipal “no tiene ningún modelo de ciudad” y han alertado de que València “está paralizada, sin rumbo y con un retroceso evidente en sostenibilidad, movilidad y calidad de vida”.

Desde Compromís también han señalado la falta de ambición e ilusión que transmite el actual gobierno municipal. “Los anuncios que ha hecho Catalá en su balance han sido escasos y decepcionantes, sin propuestas concretas ni un proyecto de futuro para la ciudad. No hay ninguna visión transformadora ni horizonte que genere entusiasmo entre la ciudadanía. Solo gestión rutinaria e inercia, que mantiene València estancada”, han denunciado.

“Han revertido todo lo que funcionaba: han devuelto los coches al centro, ha aumentado la contaminación y la ciudad ha perdido ilusión. Nosotras y nosotros dejamos una València en marcha, con proyectos e ilusión. El gobierno del PP y Vox la ha dejado a la deriva”, ha concluido Robles.