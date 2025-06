Compromís denuncia el colapso de los servicios sociales en València: "Hay cinco centros con más de un mes de lista de espera"

Compromís ha denunciado la grave situación que sufren diversos centros municipales de servicios sociales (CMSS) de la ciudad de València, que actualmente acumulan listas de espera de más de un mes para atender las primeras demandas de ayuda. La coalición ha acusado al equipo de gobierno de María José Catalá de haber empeorado significativamente la gestión de los servicios sociales, hasta el punto de que ya son cinco los centros que superan los treinta días de espera.

La concejala de Compromís, Lucía Beamud, ha sido contundente en su valoración: “La alcaldesa Catalá está dejando a su suerte a miles de familias que necesitan ayuda urgente. Esta desatención no es solo un dato administrativo, es una emergencia social.”

Según epxlican los valencianistas, los datos son "especialmente preocupantes" en algunos centros como Olivereta, que ha pasado de 8 días de espera en la etapa de Compromís a 48 días con el gobierno de de PP y Vox. En el centro de Salvador Allende, los plazos han aumentado de 18 a 41 días, y en Sant Marcel·lí, de 28 días con la anterior gestión se ha pasado a 47 días en la actualidad.

En palabras de Beamud, estas cifras ponen de manifiesto "una clara regresión en la calidad y la rapidez de la atención social". “Durante el gobierno de Joan Ribó, con Compromís al frente de la concejalía, hicimos un gran esfuerzo por reducir los tiempos de espera, reforzando los equipos profesionales y abriendo nuevos canales de atención. Ahora, en cambio, vemos cómo el PP ha frenado estas políticas y los más vulnerables están sufriendo las consecuencias.”

Además de los centros que superan el mes de espera, los datos comparativos muestran que actualmente solo cuatro centros se mantienen por debajo de los 25 días de espera, mientras que con Compromís en el gobierno eran nueve los centros que no superaban ese umbral. Beamud considera este dato especialmente revelador: “Lo que está haciendo el Partido Popular es sistemático: desmantelar las políticas públicas para beneficiar a otros intereses. No les interesa que los servicios sociales funcionen porque no creen en ellos. Pero nosotras sí que creemos, y por eso denunciamos este abandono.”

"Sin plan para revertir la situación"

Compromís lamenta que el gobierno de Catalá no haya dado ninguna explicación pública sobre este deterioro, ni haya presentado ningún plan para revertir la situación. Ante esta opacidad, Beamud exige responsabilidades y medidas urgentes. “Las personas no pueden esperar un mes o más para ser atendidas cuando tienen una necesidad social. Estamos hablando de familias que han perdido la vivienda, mujeres víctimas de violencia de género, personas mayores con dependencia o jóvenes sin recursos. Jugar con esto es de una irresponsabilidad absoluta.”

Desde Compromís se reclama a la alcaldesa María José Catalá que actúe de forma inmediata, reforzando los centros con más personal y recuperando las inversiones que se hacían en la etapa anterior para garantizar un sistema de atención social ágil, cercano y eficaz.

“La València que queremos es una ciudad justa, que no deja a nadie atrás. Pero la València del PP y Vox es una ciudad que da la espalda a quienes más lo necesitan. No podemos permitirlo”, ha concluido Beamud.