La justicia avala la renuncia del ayuntamiento al centro de datos en los Docks del puerto

El juzgado número 1 de lo contencioso administrativo de València ha dado la razon al ayuntamiento de la capital, con la popular Mª José Catalá al frente, en su decisión de renunciar a la cesión de los Docks, uno de los edificios históricos de la Marina de València, para la creación de un gran centro de datos. El gobierno de PP y Vox acordó en julio de 2023 dejar sin efecto la declaración de interés público del centro de datos impulsado por el anterio gobierno municipal progresista, con apoyo del gobierno del Botànic en la Generalitat, en los antiguos almacenes portuarios, edificio que goza de protección patrimonial.

El ayuntamiento desistió asi del proceso de adjudicación y constitución de un derecho de uso y superficie sobre el edificio alegando que contravenía los informes de la Abogacía del Estado recabados por la Autoridad Portuaria de València y el convenio de cesión de espacios para la Copa del América. El concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, aseguró que no veían con buenos ojos destinar a "granja de servidores" este edificio histórico.

Recursos

Contra el acuerdo recurrieron dos de las tres empresas que optaban a quedarse el edificio, la adjudicataria provisional (Sineasen) y otra de las aspirantes, la tecnológica valenciana Nethits Telecom. El juzgado se pronuncia ahora sobre el recurso presentado por la primera y viene a dar la razón al ayuntamiento y a la Autoridad Portuaria de València, que recurrió a su vez el concurso para la cesión de los Docks, en su argumento de que los edificios cedidos por el puerto a la ciudad deben desetinarse a un uso de interés público no lucrativo. "La cesión a una empresa privada para que realice sus funciones no es interés público sino interés particular con contraprestación económica", apunta la jueza en el fallo, contra el que cabe recurso.

La otra empresa que optaba a quedarse el edifcio de los Docks, Nethits, finalmente construye el centro de datos en Vara de Quart, uno de los emplazamientos que ya barajó en su momento antes de presentarse a la convocatoria del edificio de la Marina de València. El centro de datos informáticos, que ya está en construcción, tendrá 6.500 metros cuadrados de superficie y ocupará una parcela situada entre Tres Forques y Llanterners. Al nuevo gobierno este emplazamiento le parece más idóneo que el de los Docks. Nethits anuncia una inversión de en torno a 60 millones de euros y la creación de 100 empleos directos y cerca de 500 indirectos durante los periodos de desarrollo y una vez este operativo.

Nueva años cerrado

El fallo deja en evidencia que los usos de los edificios y concesiones de la Marina de València deben contar con el visto bueno del puerto que a su vez será el encargado de licitarlos. Ayuntamiento y APV crearon, tras la liquidación del Consorcio Valencia 2007, un órgano de colaboración para decidir a qué se destinan los edificios cedidos o construidos para la Copa del América. Será así el puerto el que tenga la última palabra a la hora de asignar nuevos usos a los Docks. Los restaurantes de la cubierta del Veles e Vents son otro ejemplo y tras caducar las concesiones tendrá que ser el puerto el que vuelva a licitarlas. Dos años después de renunciar a la cesión de los Docks para un centro de datos el ayuntamiento asegura que está a la espera de un informe de la Dirección General de Patrimonio para decidir que uso se dará al inmueble, para el que se han recibido en estos años varias propuestas, entre ellas un hotel-casino de lujo. El último uso de los Docks fue el de discoteca (Las Ánimas). El edificio lleva cerrado desde 2016