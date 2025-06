València rechaza "los parches de la CHJ para Saleta y Poyo" y vuelve a exigir un Plan Sur Metropolitano

El Ayuntamiento de Valencia sigue exigiendo un nuevo Plan Sur Metropolitano y no obras individuales como quiere hacer el Gobierno Central y la Confederación Hidrográfica del Júcar, como ha explicado el concejal del Ciclo del Agua, Carlos Mundina, tras la reunión del “Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado en la Comunitat Valenciana”, organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Como ha indicado el concejal, “no hay atisbo de un nuevo Plan Sur Metropolitano como hemos pedido de forma reiterada desde el Ayuntamiento de Valencia que dé una solución global y actualizada tras la dana. No se puede seguir con parches y proyectos de 2011, se necesita un proyecto global, que tenga una visión de conjunto tras la tragedia del 29 de octubre”.

Para Mundina, la reunión de ha sido “decepcionante porque hemos vuelto a escuchar lo mismo que venimos meses cuestionando. La posición del Ayuntamiento de Valencia y sus técnicos no ha cambiado, por eso seguimos defendiendo las alegaciones que presentamos al proyecto de La Saleta y que piden obras en su conjunto” añadiendo “no son ciertas las expectativas del Secretario de Estado, no hay consenso entre Valencia y la CHJ, no se han respondido a nuestras dudas, no se han respondido las alegaciones y no se nos ha dicho que se vaya a hacer alguna actuación de protección tras los desvíos en el nuevo cauce del Turia”.

Asimismo, el concejal del Ayuntamiento de Valencia ha indicado que el Subsecretario del Ministerio ha explicado durante la reunión que el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) ha calculado que en la rambla del Poyo llegó a llevar el 29-O la cantidad de 5.000 metros cúbicos por segundo “lo que demuestra la necesidad de nuevos planes globales porque esas cantidades son inasumibles con las obras previstas”.

“No pedimos que no se hagan los proyectos, pedimos que se nos proteja a todos, incluida Valencia, con una visión más metropolitana, que ahora creemos que falta en los proyectos presentados que son de hace 14 años, que son insuficientes y que no se ejecturon por la ley de l´Horta. Desde el Ayuntamiento de Valencia estamos velando por la seguridad de las personas, tanto de Valencia como de su área metropolinatana”, ha concluido.