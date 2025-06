Compromís: "Con los bajos turísticos de Aiora vemos que el problema se extiende a toda la ciudad"

Oposición y gobierno municipal en València han reaccionado culpándose mutuamente por el nuevo proyecto de apartamentos turísticos en Aiora, el cual, como vuelta de tuerca al negocio, prevé desarrollar 14 bajos en un patio interior del vecindario.

"El caso de bajos turísticos en Marino Albesa, en el barrio de Aiora, demuestra que con el gobierno de Catalá el problema de apartamentos turísticos se extiende a toda la ciudad”, ha señalado Papi Robles, de Compromís. “Esto se reforzará al entrar en vigor la reforma del Plan General que están impulsando el PP y Vox”, argumenta.

Según la valencianista, este nuevo proyecto ilustra “la impotencia del vecindario frente a una moratoria que no sirve para nada si después no actúan con contundencia. El turismo debe revertir en beneficio de la ciudad, no ponerla a su servicio”, añade. “Catalá facilita los negocios turísticos mientras dificulta que los vecinos puedan permanecer en la ciudad", ha concluido.

Por su parte, el portavoz del gobierno municipal y concejal del Partido Popular, Juan Carlos Caballero, ha manifestado que “estamos en un Estado de derecho” y los propietarios tienen licencia “en base a una normativa que aprobó Ribó”, la cual, según ha recordado, “permitía la conversión de bajos comerciales en apartamentos”.

Caballero ha recordado que su gobierno impulsó una moratoria de apartamentos, ha presentado la "normativa más restrictiva de España" y ha ampliado la inspección permitiendo “la clausura de más de 1000 apartamentos ilegales en València". Con todo, el portavoz municipal ha respaldado toda iniciativa impulsada antes de la moratoria: “Quien ya tenía una licencia se le debe respetar porque está en el ordenamiento jurídico".