Nuevo choque del ayuntamiento con la Junta de Desagüe por la apertura de compuertas en l'Albufera

José Gosálbez, concejal de Devesa-l’Albufera, ha exigido hoy a la Junta de Desagüe una respuesta inmediata —no al día siguiente, sino al momento— sobre los motivos técnicos y ambientales que están motivando las continuas aperturas de compuertas en la Albufera durante los últimos días. Según explica, estas maniobras reiteradas están comprometiendo seriamente la viabilidad del baño en una de las zonas más emblemáticas del litoral valenciano.

"No se trata de buscar culpables, sino de actuar con responsabilidad. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la actividad económica local y la experiencia de quienes visitan nuestras playas. Hay dinero público detrás, hay voluntad institucional, y lo mínimo que exigimos es respeto por las normas y por los acuerdos alcanzados", ha declarado Gosálbez, concejal de Devesa-Albufera.

El edil ha negado tajantemente que el Ayuntamiento de València haya llegado a ningún tipo de acuerdo fuera de la normativa vigente. "Sólo pueden abrirse las compuertas cuando lo requieran las necesidades de la laguna y siempre dentro del horario fijado. Así se les explicó claramente el pasado 12 de junio en la reunión mantenida con vecinos de El Saler y El Perellonet. Reunión a la que la Junta de Desagüe estaba convocada e invitada, y a la que decidió no acudir", ha recordado el concejal.

Asimismo, “la excepción no puede, ni va a ser la norma. Esta situación no puede continuar. Reclamamos información y coordinación ahora, no mañana. Esto afecta directamente a vecinos, visitantes y al tejido económico local”, ha declarado el concejal.

Desde el consistorio se recuerda que el ayuntamiento aporta una subvención anual de 50.000 € para el mantenimiento del sistema hidráulico de la Albufera, y que la colaboración institucional debe ser la base de toda actuación técnica que impacte en el territorio.

Para ello, el Servicio de Devesa-Albufera ha habilitado un número de teléfono móvil al que la Junta de Desagüe al que deberá remitir, en el mismo momento de cualquier apertura fuera del horario preferente, soporte gráfico de las compuertas abiertas, número de compuertas activadas, hora exacta de la actuación y justificación técnica correspondiente.

“Aquí nadie sobra. Pero sí exigimos responsabilidad. Hay que cumplir la normativa, respetar la planificación y, sobre todo, trabajar con una visión conjunta. En este barco estamos todos. Y más nos vale remar en la misma dirección”, ha añadido el edil.