Borja Sanjuan: "Si hay primarias en València, apoyaré a Pilar Bernabé"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València y exconcejal de Hacienda, Borja Sanjuan, asegura que los únicos proyectos del gobierno actual de la popular Mª Jose Catalá son los que dejó el anterior gobierno progresista. Le preocupa la situación de"emergencia democrática" y el "descrédito" tras los últimos escándalos de corrupción que sacuden al Gobierno de Pedro Sánchez. Ha dado un paso atrás, pero sin renuncia total, ante Pilar Bernabé, reforzada tras la dana y ungida ya como candidata a la alcaldía del cap i casal. Estará, dice, en el ayuntamiento o dónde le pida el partido y el se siente útil.

¿Cómo se ve la ciudad y el ayuntamiento desde la oposición?

Tenemos un ayuntamiento que muchas veces nos causa sonrojo. Cuando vas a un pleno y se convierte en un circo en el que la mayoría de gobierno está dependiendo de dos personas que están en el gobierno pero que no tienen casi competencias, que han sido investigadas por delitos de odio, que han hecho que la UCO entre en el Ayuntamiento a buscar contratos del periodo breve que han estado gestionando el Gobierno... estamos ante cosas que hablan mal de la ciudad de Valenci, que nos vuelven a convertir un poco en un chiste, que no nos gustaba ser en los gobiernos del PP y de la última etapa de Rita Barberá o Francisco Camps. Y eso es triste porque cuesta mucho levantar la imagen reputacional de la ciudad de Valencia. Luego, a raíz de la dana, la imagen de las instituciones públicas valencianas ha quedado muy dañada y ese daño irá mucho más allá que los gobiernos de la derecha. La ciudad es bastante mejor que el gobierno que tiene ahora. València se enfrenta a los mismos dificultades que el resto de ciudades, la turistificación, los problemas de vivienda... La diferencia es que antes había un gobierno que quería afrontar los problemas derivados de haberte convertido en una ciudad globalmente atractiva y ahora tenemos una alcaldesa que renuncia a ser alcaldesa y quiere gestionar esto como si fuera un parque temático. Mientras todas las ciudades del mundo están buscando como limitar los apartamentos turísticos, la normativa que propone el PP permite abrir 6000 más.

Me gustaría haber podido frenar determinados fenómenos de una manera mucho más potente de lo que lo hicimos.

¿Lo que ocurre con los apartamentos turísticos no pide algo de autocrítica?

Hay determinados fenómenos globales muy potentes que tienen que ver con el turismo, la despersonalización de las ciudades, que le pasa a Barcelona, a Málaga, a Madrid y otras ciudades europeas y es que como ayuntamiento tienes pocas herramientas para poder intervenir de una manera decisiva desde el principio. Y ahí hay que ser muy reflexivos también sobre lo que tiene que asumir un ayuntamiento. Hay una frase muy buena de un alcalde de Vitoria, que además era de otro partido político, que decía donde acaban mis competencias, empiezan mis incumbencias. A mi me gustaría haber podido frenar determinados fenómenos de una manera mucho más potente de lo que lo hicimos.

Desafío al PP a que diga qué proyectos de ciudad tiene que no sean los que nosotros dejamos"

Ha sido muy crítico con el pacto PP y Vox ¿Cree llegará al final de la legislatura?

No sé si el pacto PP-Vox acabará la legislatura, creo que dependerá de la exigencia ética de Catalá y de la conveniencia política de ella misma. Cuando ves que una persona hace las declaraciones que hizo, por ejemplo, el que era portavoz de Vox (Juanma Badenas), donde le atribuía delitos muy graves a las personas migrantes de esta ciudad y no lo cesas, lo que estás haciendo es de alguna manera decir que esos comentarios no te importan o que éticamente no te parecen reprobables y eso hace que te importe más tu mala reputación que tu mala conciencia. Yo no podría gobernar con una persona así. No porque me lo dijera una sentencia o no porque me lo dijera una necesidad aritmética, como le pasaría en el pleno, sino porque yo no estaría a gusto gobernando con personas con las que no comparto un mínimo esquema democrático. Y a ella le da igual. Entonces yo no sé cómo va a acabar, pero creo que ella hará todo lo posible para que acabe de la manera más cómoda para su partido y para ella, aunque no sea la mejor para Valencia.

La alcaldesa asegura en su balance del ecuador de la legislatura que se encontró una ciudad empobrecida ¿Qué le responde?

Nosotros nos encontramos una ciudad con mil millones de deuda y Catalá se encontró el ayuntamiento más saneado de España. Le puede gustar más o menos la ciudad que encontró, pero empobrecida desde luego no sería la palabra. Tampoco es cierto que hubiera fuga de inversores porque Valencia era la ciudad que más inversiones estaba recibiendo, especialmente en el ámbito tecnológico. Creo que no hace falta ser tan exagerada para tratar de justificar que en dos años prácticamente no ha pasado absolutamente nada. Yo reté al portavoz del PP (Juan Carlos Caballero) en un debate a que me dijera qué proyecto de ciudad iba a inaugurar María José Català, que no estuviera previsto en la legislatura anterior. Y no me podía contestar, no porque no se acordara o no porque no fuera el más rápido y el más ágil en sus respuestas, sino porque no lo hay. Y es verdad. Al final los proyectos de la ciudad se dividen entre los que va a inaugurar porque venían del periodo anterior y los que ha paralizado o los que ha revertido. Como estamos hablando del Corredor Verde, o estamos hablando, por ejemplo de la plaza del Ayuntamiento, que como ella quiere que sea su plaza del Ayuntamiento, lleva dos años de retraso.

Borja en la azotea de la sede del grupo socialista en Arzobispo Mayoral / PACO CALABUIG

Papi Robles en Compromís parece que ha consolidado su liderazgo después de la marcha de Joan Ribó. ¿Qué ha pasado con el suyo?

¿El mío?... que tengo muchísimas ganas de que Pilar Bernabé sea alcaldesa de Valencia. Yo creo que además es muy obvio. Al final los partidos políticos tienen que ser conscientes de las ventanas de oportunidad que se abren. Y yo creo que hay una cosa que ya bastaría para pensar que Pilar Bernabé tiene que ser alcaldesa de Valencia. Y es que de la misma manera que nosotros sabemos que si hubiera sido el president de la Generalitat, Ximo Puig o Diana Morant, en lugar de Carlos Mazón, las cosas en un día tan difícil como el de la dana hubieran sido distintas también. Todos somos conscientes en esta ciudad de que si al frente de la emergencia hubiera estado en la ciudad Pilar Bernabé, en lugar de María José Català, las cosas habrían sido muy distintas. Y solo eso ya acredita que sea bueno cambiar una por la otra.

Todos hemos visto Succession, Borgen y Baron Noir, series magníficas, pero yo creo que luego las cosas en política son mucho más normales"

¿Como explica entonces su pulso a Bernabé en las elecciones de las agrupaciones de la ciudad? ¿Intenta, digamos, afianzar su cuota de poder en la ciudad?

Creo que eso es una exageración y una interpretación que tiene que ver con la tendencia a mezclar política y ficción como si fuera una serie de televisión. Todos hemos visto Succession, Borgen y Baron Noir, series magníficas, pero yo creo que luego las cosas son mucho más normales y mundanas. Estamos en una etapa de dificultad muy grande por el descrédito de la política y hay gente que tenemos la mala costumbre de dar la cara en los momentos difíciles. Yo me apunto a eso.

¿Ha reconducido entonces su relación con Pilar Bernabé?

Todo el mundo, a lo largo de sus trayectorias vitales, tiene momentos en los que tiene más cercanía, muchas veces porque la cercanía es incluso física y al final es una cercanía en plan de que en el día a día lo que tú comentabas, esa etapa coincide cuando todos estabamos en el grupo municipal, trabajábamos muy bien juntos y hacíamos una vida de diario juntos. Luego cada uno tiene unas trayectorias diversas y hay menos coincidencias. Ahora, otra vez volvemos a tener trayectorias coincidentes. Que nadie se sorprenda si nos ve un día fuera del trabajo tomando algo a Pilar Bernabé y a mí. Y es que nos llevamos bien. Probablemente al PP le vendría muy bien que tuviéramos un conflicto o incluso hay gente que podría intentar sacar rédito de algún conflicto. Yo creo que lo más inteligente como partido es hacer, en este caso de una realidad, una virtud.

¿Entonces no habrá primarias para la alcaldía de València en el PSPV?

Y si las hay, yo apoyaré a Pilar.

¿Cómo ve su futuro político, en el ayuntamiento con Bernabé o más con Diana Morant en las Corts?

Eso no depende nunca de uno. Yo estaré donde mis compañeros y compañeras quieran que esté. Aquí tienen que haber siempre darse varias cosas que no es fácil que coincidan en el tiempo. La primera es que quieran que estés y que confíen en ti. Y la segunda es que tú creas que esto es algo atractivo en el sentido de que te sigue emocionando, de que te sigue ilusionando y que además te consideres útil. Y cuando se dan esas dos cosas, vale la pena estar. De momento esas dos cosas se dan y estoy a disposición siempre de mis compañeros y compañeras. Tampoco quiero dejar de hacer más cosas en mi vida.

¿Cómo cree que le afectará al partido los escándalos del caso Koldo y del exministro José Luis Ábalos, que fue concejal del cap i casal?

Es muy difícil aguantar lecciones éticas a un partido que nunca se las ha impuesto a sí mismo, y más en Valencia. Yo no tengo la necesidad de recordarle a todos los valencianos y valencianas que es el Partido Popular de la ciudad de Valencia, de la Comunidad Valenciana, que es un partido que no es que ha tenido casos de corrupción, es que ha hecho de la corrupción su caso. Yo tengo la necesidad de convencer a la gente de que el Partido Socialista no es asi. Si la gente percibe que hay falta de alternativas y que todo está podrido y que todo es corrupto, nos llevará a una enorme deserción democrática. A mí lo que me daría mucha pena y mucha rabia, y contra lo que me rebelo es que al final la factura de Koldo de Ábalos la acabe pagando la gente corriente en derechos y libertades.

¿Le preocupa que estos escándalos y corruptelas empujen más aún a Compromís en el ayuntamiento?

Pues no lo sé. Al final la gente asocia esta idea de bloque de izquierdas y bloque conservador, y yo creo que es difícil disociar una cosa de la otra. Tampoco sería una buena estrategia para Compromís intentar debilitar al Partido Socialista. Estamos en un momento de emergencia democrática que coincide con que hay cuatro sinvergüenzas que nos han puesto a los pies de los caballos. Y es tan mal momento que podemos acabar con el primer gobierno nacional, con la extrema derecha dentro después de recuperar la democracia. Es irresponsable, vergonzoso y asqueroso lo que han hecho y nosotros somos los primeros interesados en recuperar la credibilidad.

En su propio partido se oyen voces que piden un adelanto electoral a Pedro Sánchez

Si hay un sitio donde estaría justificado un adelanto electoral es un sitio que está presidido por un señor que mientras se ahogaban 228 personas estaba de comida. Entonces, claro, yo a partir de ahí, como te decía antes, creo que la autocrítica en la izquierda es mucho más vehemente de lo que es en la derecha, que es inexistente por su propia concepción de lo público. Pero yo creo que está mucho más legitimado para seguir adelante Pedro Sánchez de lo que está Carlos Mazón. Y no sé por qué aquí en la Comunidad Valenciana alguien en el Partido Popular tiene la cara dura de pedir elecciones anticipadas en el Gobierno de España.