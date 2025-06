El Cementerio General amplía sus límites tras completar su capacidad

Por primera vez en once años, el Cementerio General amplía sus límites actuales. Lo hará tras adjudicar una nueva fase de construcción de nuevos nichos, aprobado por la Junta de Gobierno este viernes, y que supone, además, un aumento en la superficie destinada al descanso eterno.

Se ha acordado la construcción de casi 2.600 nueva unidades de enterramiento pero, para llevarla a cabo, ya hay que derribar la tapia que, hasta ahora, marcaba la superficie del camposanto en su parte más moderna, el Sector 21.

El Cementerio General, como la propia ciudad, ha crecido con el paso no ya de lo años y las décadas, sino de los siglos. No hay más que ver en vista aérea la adición sistemática de más y más sectores al centenario recinto. Hubo un tiempo, sin embargo, que hubo que "saltar las vías". Ya no quedaba más sitio entre San Marcelino y San Isidro y hubo que ir más allá, junto al Plan Sur. Ahí surgió el Tanatorio y el Sector 20. Éste también se quedó pequeño y hubo que levantar una nueva sección, la 21 -que desde el aire, tiene forma de bota, parecidísimo a la parcela del Nou Mestalla, per bastante más pequeño-. Los primeros enterramientos fueron en el último tercio de 2014.

Ahora, éste también se ha completado. La parcela aguantará doce años. Y eso, a pesar de que, el pasado año, se llevó a cabo una macro-obra de más y más nichos. Sin embargo, que la ciudad está aumentando notablemente su población significa también que se muere más gente. Ahora mismo, el espacio disponible es de cerca de 600 nichos sencillos y algo más de 700 columbarios. Una fachada de nichos viene a ocuparse en apenas dos meses. A este ritmo, y aunque el Servicio hace rotaciones en otros nichos -reocupando los que se vacían por vencer los plazos- hace falta más espacio. "Es una medida preventiva, para ir adelantando los tiempos porque, cuando nos vayamos a dar cuenta, ya no nos quedará sitio" reconocía el concejal Carlos Mundina. Eso, pese a la macro operación del General y las tandas construidas -en ocasiones, buscando espacio donde casi no hay- en el resto de camposantos de la ciudad.

La actuación abarca una parcela de 11.000 metros cuadrados que prolongará ese sector 21 sobre un solar que, en estos momentos es una escombrera. Aquí hubo en su tiempo un polideportivo y ahora se utilizaba de forma provisional. Por ejemplo, en los últimos tiempos se ha utilizado para acumular los contenedores de basura cambiados en los últimos tiempos en la ciudad. Actualmente quedan restos de obra de la última construcción.

Las últimas tramadas construidas junto al muro que señala el límite / Moisés Domínguez

Urbanización y nichos

El acuerdo de la junta de gobierno es una labor de previsión. Así, la primera fase será la urbanización del espacio y después la construcción de "un total de 2.596 nuevas unidades de enterramiento, distribuidas en 1.380 nichos sencillos, 160 adosados a muro y 1.056 columbarios". De hecho, el portavoz Juan Carlos Caballero lo calificó el viernes como un trabajo preventivo: "para contar con una reserva suficiente", incluyendo "posibles eventos extraordinarios, como los vividos en fechas recientes, de modo que se asegure una adecuada planificación y gestión de este servicio esencial”.

Las obras supondrán también mejorar el paso inferior que conecta con la entrada al sector 21 y su aparcamiento, que permite transitar mediante un camino de asfalto bajo las vías del AVE.

Vista aérea del sector 21. Arriba, la zona de ampliación / Maps

Críticas del PSOE

La zona de ampliación forma parte de la señalada en el PGOU para este uso. Sin embargo, el PSOE ha salido a criticar la ampliación porque estas nuevas parcelas suponen "bloquear el Corredor Verde" en palabras de la concejala María Perez.

El grupo socialista sigue acuñando el concepto de que el sur es "el trastero de València" -contestado por considerarse desafortunado comparar el cementerio con un trastero- pero lo que critican es que esto desbarata su proyecto de jardín continuo. Para el mismo no hablan de bloques de nichos, sino "explorar nuevas forma de espacio para el descanso y recuerdo de los divundos" a base de placas conmemorativas, espacios de recogimiento y sendas de paseo. Existen otras modalidades de cementerios que se podrían adaptar a un nuevo paisaje forestal". Fuentes municipales contestaron en turno de réplica que el proyecto de Corredor Verde "es muy sufrido en papel, haciendo figuraciones" aplicable "tanto al Cementerio como a la futura estación eléctrica" o a las cocheras de la EMT.

El proyecto del Corredor Verde presenta dudas no por la estética, sino por la capacidad para absorver enterramientos. Pero el nuevo espacio sí que tiene una deuda con la estética. El Sector 21 es tremendamente frío e impersonal. El 20 aún tiene alguna concesión a la estética, con lenguas de césped o la pirámide de cenizas. Pero éste, más allá de la rareza de los cementerios musulmán y judío, es una colección de construcciones rectangulares de cemento, muy lejos de la maravilla arquitectónica que es el Pórtico del Sector 3. El anterior concejal Alejandro Ramón (Compromís) dejó en el cajón, en sus últimos meses de mandato, y para que lo desarrollara quien quisiera, un proyecto inspirado en las cúpulas de Rafael Guastavino, que le proporciona cierto sentido del gusto.

Toda esta ampliación, hasta donde señala el PGOU, es la permitida para enterramentos antes de dar el salto a los terrenos de Faitanar, al otro lado del Plan Sur, donde continuará el Cementerio para generaciones siguientes.