La 'nueva' EMT llegará a más barrios y a los hospitales con autobuses más grandes

El Plan Director de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para 2025-2030 acumula ya un retraso de siete meses al menos. Este documento debe fijar los ejes estratégicos de la compañía para mejorar el servicio de la EMT mediante la adaptación de las líneas a la nueva realidad de la ciudad y también debe incluir un plan de renovación de la flota y de las instalaciones de la empresa, entre otros aspectos.

Fuentes de la Concejalía de Movilidad y de la EMT han confirmado que el esperado Plan Director será presentado a mediados de julio en la Mesa de Movilidad aunque destacan que la mayor parte de las inversiones previstas en el documento ya están ejecutándose o están consignadas.

Por su parte, la concejala y consejera socialista de la EMT María Pérez denuncia que la realidad es que el Plan Director «lleva 5 meses de retraso y no se tiene una fecha clara de cuándo va a salir. No se hicieron alegaciones a las líneas de tranvía en diciembre porque se estaba trabajando el plan director, y a fecha de hoy, ese plan todavía no existe y no sabemos cuándo va a llegar».

«Todo esto se traduce -ha advertido Pérez- en una parálisis de la planificacion del transporte publico de València tanto en las líneas de EMT, a las que a pesar de las deficiencias denunciadas por los vecinos en muchos barrios tampoco se han querido modificar a esperas de un plan director que no llega, como de las líneas de tranvia de la GVA». Como señala Pérez, «era un plan 2025-30, y ya ha pasado más de medio primer año del plan, sin plan», subraya.

Mejora del servicio público

El Plan Director de EMT tiene que establecer unos niveles de servicio jerarquizados y coordinados con el resto de la oferta de transporte público de la ciudad, y tiene que actualizar y optimizar la estructuración de las líneas para dar servicio a la demanda actual y potencial de transporte público de València de forma integrada y coordinada con los servicios de la red metrovalencia, así como con el resto de servicios metropolitanos. Además, este documento deberá que estructurar una red de autobuses que responda eficazmente a los retos actuales de movilidad de la población, engarzada en la red global de transporte de la ciudad.

La consejera socialista preguntó a la EMT sobre este plan y el retraso que ya acumula. La respuesta oficial es que el Plan Director «se encuentra finalizando el proceso de revisión por parte de la empresa adjudicataria, una vez se tenga el documento cerrado se podrá poner a su disposición.

El documento ya debería estar redactado y aprobado, dice el PSOE

Esta respuesta es de hace pocos días sin embargo el contrato otorgado a la consultora que está elaborando el plan director es muy claro y determina que ya debería estar acabado y entregado desde hace meses. No en vano, la cuarta cláusula afirma: «La duración del contrato se extenderá desde el 29 de abril de 2024 hasta que se entregue el Plan Director, con un plazo máximo de nueve meses. El contrato no admite prórrogas». A primeros de junio, la consejera socialista María Pérez solicitó acceso al expediente del Plan Director 2025-2030 y «en dicho expediente no consta el plan a pesar de que el contrato venció el pasado 29 de enero de 2025». También, «solicitamos una copia del Plan Director redactado por la empresa IDOM en el marco del contrato citado». Así las cosas, fuentes de Movilidad y de la EMT resaltan que lo realmente importante «es que por primera vez en la historia» la compañía cuenta con una hoja de ruta fiable y con dinero consignado para su flota e instalaciones. No en vano, hasta 2028, «EMT va a invertir 172 millones en autobuses, la mayor parte articulados, con más pasaje, e híbridos y eléctricos».

Además, añaden estas fuentes, «se van a gastar 23,4 millones de euros en la adecuación de las instalaciones para poder incrementar el número de puestos de recarga eléctrica de los autobuses, así como la potencia eléctrica y las plazas de aparcamiento disponibles».

Claves del nuevo plan

Aunque este documento está en revisión, según ha afirmado la EMT, la alcaldesa María José Catalá ya ha anunciado algunos de sus hitos. Por ejemplo, se sabe que habrá nuevas líneas que lleguen a barrios nuevos o la periferia, como Turianova y Sociópolis. También se van a hacer cambios en ciertas rutas para mejorar la calidad del servicio. El martes, la propia alcaldesa anunció en el Foro Europa que va a haber líneas específicas que conecten todos los hospitales de la ciudad.

Por ende, se apostará, dentro de ese plan de inversiones en ejecución, por la electrificación de las cocheras de San Isidro y de Ingeniero Fausto Elio, y la ampliación de la cochera de Safranar, que llevaba año estancada.

De hecho, EMT confía en poder incorporar la mayor parte de los nuevos autobuses antes de los plazos que se habían anunciado. Antes de fallas, llegaron 20 vehículos, que ya pudieron funcionar en las fiestas. Después del verano se espera incorporar otros 52 buses más. El cronograma inicial era el siguiente: en 2025, se iban a adquirir 41 nuevos autobuses; 45, en 2026; 39, en 2027 y 33, en 2028. Ahora, se espera que la mayor parte de esos buses puedan estar operativos casi un año antes de lo previsto, quizá ya a finales de 2026, y a lo largo de 2027.

Además, la flota se va a electrificar: del total de los 215 nuevos autobuses que incorporará la empresa, 145 son estándares y eléctricos, 66 articulados e híbridos, y también se contará con 4 minibuses.