Los vicentinos temen por el futuro de la Roqueta: estos son sus motivos

Rehabilitado estructuralmente desde hace más de una década, el monasterio de San Vicente de la Roqueta sigue a la espera de que el Ayuntamiento de València le dé un uso. Sus históricas paredes, su cubierta, el gran claustro, la puerta románica... siguen a la espera de utilidad. A día de hoy no existe un plan definitivo para el edificio. Pudo ser sede de la Hemeroteca, de la biblioteca histórica, de la Academia de la Lengua, de entidades musicales, etc. Pero nada ha cuajado. Lo único seguro es que al menos la planta baja se dedicará a San Vicente Mártir, patrón de la ciudad y precursor del cristianismo valenciano. Su importancia histórica y religiosa es, precisamente, lo que le da una entidad especial al monasterio. El anterior gobierno municipal ya garantizó estos usos y recientemente la alcaldesa de València, María José Catalá, ha hecho un anuncio en el mismo sentido y con más espacio aún.

Las peticiones de los vicentinos

Desde un primer momento, las entidades vicentinas han tenido claro que el edificio debía estar dedicado íntegramente al santo, como centro de interpretación de su figura y como recepción de peregrinos. Y es que el camino de San Vicente, entre Huesca y València, es uno de los principales objetivos de los vicentinos junto con el propio monasterio.

En este momento, las entidades trabajan en la creación de ese camino, algunas de cuyas partes ya están señalizadas, pero sin continuidad por la desidia o el bajo interés de algunos municipios. Al parecer, se han abierto conversaciones para hacer un proyecto unitario que aún estaría en fase muy incipiente.

Lo que sí está claro para los vicentinos es lo que no quieren. No quieren la creación de un museo, pues supondría "la mercantilización del edificio" y además "hay un montón de museos a los que no va nadie". "Nosotros queremos un edificio vivo", aseguran. No quiere oficinas, pues sería degradar un edificio de culto que debe tener una fuerte componente religiosa.

Contra la fundación

Y tampoco quieren lo que, por otro lado, temen que se está fraguando, que es una fundación que gestione el conjunto, algo que el Ayuntamiento de València ha negado.

La presidenta del Foro Cultural la Roqueta, Rosa Araixa, ha dirigido sendas cartas a la alcaldesa de València, María José Catalá, y al Arzobispado de València, en las que asegura haber recibido noticias de que "se está gestando una fundación que dará soporte al museo que otros vicentinos proponen para el monasterio de la Roqueta". Según dice, este proyecto se estaría forjando a espaldas de los vicentinos y ya habría "contactos con empresarios". "No permitiremos que empresarios formen parte de ningún proyecto en los que se vean implicados la iglesia o, por lo menos, el ayuntamiento, que es el dueño del monasterio", dice.

Y a la Iglesia le explican que no quieren que "ninguna actividad cristiana se involucre con negocios de capital, porque como parte de la Iglesia que somos, creemos que no nos conviene. Además, pone en riesgo el futuro del monasterio", advierte.

Por todo ello, el Foro solicita formar parte de las reuniones que se están teniendo para expresar sus preocupaciones. "Y además, queremos que se cuente con todos los vicentinos", apostilla.