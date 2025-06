Los Bomberos crean un protocolo para evacuar personas heridas en el interior del Micalet

El accidente sufrido por un campanero el pasado domingo durante el volteo de la festividad del Corpus ha puesto en evidencia, al menos como planteamiento, un hecho palmario: evacuar un herido en la torre del Micalet en la Catedral de València es un proceso sumamente complicado por las especiales características del monumento. Y que hace falta tener un plan de emergencia en caso de que se repita. Y es como planteamiento porque el accidente fue aparatoso por la hemorragia, pero no grave, porque el golpe fue leve y el propio volteador pudo bajar por su propio pie.

A pie de torre acudieron el Samur y el Cuerpo de Bomberos, preparado para la evacuación, pero lo que constataron es que tan sólo hubo que aplicarle una atención primaria antes de desplazarlo al hospital para coser con tres puntos el cuero cabelludo.

Ha querido la casualidad que los bomberos llegaran dispuestos a bajar al herido, si hubiese sido necesario, por el interior de la torre. Entre otras cosas, porque acababan de entrenar un plan de evacuación preestablecido y novedoso y que habían ensayado apenas unos días antes. Se trata de una medida preventiva, acentuada por el momento actual, en el que los turistas siguen acudiendo a subir la escalinata en pleno verano.

Turistas preparados para subir al Micalet / Moisés Domínguez

Temperatura soportable

La torre del Micalet es exigente en la subida y precisa de precaución en la bajada. Es cierto, sin embargo, que la temperatura en el interior es mucho menor que en el exterior y que, en ese sentido, el riesgo por golpe de calor de la propia subida, es moderado. Los gruesos muros de piedra hacen de atemperador natural y en estos días la torre es un horno pero no en la escalera, sino ya arriba, en la terraza, a plena luz del sol. Y lo cierto es que el interés por subir no disminuye. Más aún, está en pleno auge. Pero es una subida larga, de 207 peldaños de gran altura. Y esto genera que, a lo largo de la semana, del mes o del año, haya personas que no lo resistan. Algunas optan por abandonar y volver sobre sus pasos, pero otras lo hacen con las pulsaciones alteradas por el sobreesfuerzo, cuando no alguna indisposición, que también.

Subir las escaleras de un templo es una actividad extremadamente específica. De hecho en València son muy pocos los grandes campanarios o torres visitables, como Santa Catalina, Serranos y Quart. Ahora mismo, la recomendación existente la dicta el sentido común de no afrontar un esfuerzo importante si no se está en condiciones, junto con el logo de un corazón que hay en la entrada para recordar que es una subida con un punto de exigencia.

Un momento del simulacro de evacuación / Catedral de València

La culpa, 4 centímetros

Francesc Llop, responsable del equipo de Campaneros de la Catedral -el jefe de la cuadrilla que estaba cuando tuvo lugar el accidente- da la clave: "el Micalet no se hizo para que subieran quinientas personas al día, sino quinientas al año y ni eso. Esto es una torre vigía, que se construyó hace 600 años para una función, que no es la de albergar turistas"

La explicación de su dureza es que "los peldaños son de 22 centímetros. Están por encima del umbral que significa un esfuerzo físico intenso. Si tuvieran, 18 centímetros, sería mucho más soportable". Y pone el ejemplo de que "el Micalet es un campanario pequeño si lo comparamos con, por ejemplo, la Giralda". Llop lleva toda la vida subiendo "y cuando llego a la sala de campanas en el pulsómetro marca 108 o 110". Y reconoce que, estando allí, "nos vienen turistas que se sientan en el rellano y nos dicen que ya no pueden más".

Y una vez subido, está la bajada. El Micalet tiene un asidero en su parte exterior. En principio, más que suficiente en una situación normal. Pero los Bomberos optaron por preparar una posible evacuación interior ante lo que pueda pasar: desde una caída con fractura a una insuficiencia cardíaca o cualquier otra patología que pudiera sufrir un visitante en el lugar menos adecuado en el momento menos oportuno y que le sea incapacitante: desde un cólico nefrítico a una crisis de ansiedad.

Los Bomberos reconocieron en su informe que es un descenso factible, pero difícil. "La dificultad es que son escaleras muy estrechas y en la que los peldaños no son grandes sobre todo en el tramo final". Es el tramo más alto donde, a partir de un descansillo, la escalera de caracol se hace más estrecha y empinada. La experiencia queda ya aprendida para cualquier contingencia. El "herido" fue colocado en posición tumbada, fuertemente atado para evitar escurrirse, habida cuenta la inclinación de la escalera.

La recomendación es coincidente por parte de todos: "primero, saber si se está en condiciones físicas para un esfuerzo. Y después, subir poco a poco. No es una carrera. Y parar cuando haga falta".

Y si no, descolgado por fuera

La otra opción es más espectacular y ya se ensayó en el año 2023: descolgar al herido por el exterior, mediante una espectacular operación en la que hasta veinte bomberos trabajaron izando la escalera hasta lo más alto de la torre, y, una vez fijado el herido en una camilla, la levantaron por encima de la valla metálica que recubre toda la barandilla.

El arzobispado ha informado en ese sentido que "la Catedral cuenta con un protocolo de emergencias, contemplado en el Plan de Autoprotección, que es muy amplio y está en vigor en la Seo y que incluye la actuación ante diferentes escenarios posibles y diferentes rutas de evacuación”.