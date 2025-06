El ayuntamiento revisará todos sus contratos con empresas del "caso Koldo"

El pleno municipal ha sacado adelante una votación instando a que se investiguen los contratos llevados a cabo en el Ayuntamiento no solo por la empresa Levantina Ingeniería y Construcción, como era la idea inicial, sino a aquellas que hayan aparecido, o aparezcan en el futuro, vinculada a la trama que sacude la política nacional del momento, con José Luis Ábalos, ex concejal del Ayuntamiento, Santos Cerdán y Koldo García como protagonistas. Aunque la utilidad del requerimiento está por demostrar -más allá de poder cuantificarlos- sí que sirvió para escenificar un debate que parecía más destinado a determinar qué partido tiene más causas de corrupción o qué líderes son o eran más incompetentes. Lo que no ha podido sacar adelante la oposición es extender la búsqueda en el tiempo a los dos últimos años y meter en el mismo saco la investigación de la UCO respecto a València Activa cuando estaba en manos de Juanma Badenas.

La moción y su tramitación de urgencia fue presentada por el PP y su portavoz, Juan Carlos Caballero, usó la primera intervención para cargar contra el partido de Pedro Sánchez. "¿Alguien puede estar en contra de revisar estos contratos? Hasta el último céntimo. Para saber si hubo instrucciones y cuando lo sepamos, lo pondremos en conocimiento de la autoridad judicial. Nos preocupa la sombra del señor Ábalos, una persona influyente sobre varios concejales de este pleno".

Y ya puestos, sacó del recuerdo a la futura candidata a la alcaldía de València, la delegada de gobierno Pilar Bernabé, "abrazando a Santos Cerdán, diciendo que todo son bulos, recortes de prensa, hablando de integridad... imagínense si era larga la sombra que, una vez escuchado, sus correligionarios no renegaban de él. Hoy parece que sí que lo hacen. Hoy se sienten engañados y piden perdón, como si existiera el perdón sin dimisión, como decían ellos". Más que una moción, una "obligación moral".

Borja Sanjuán exigió la incorporación de Acciona / Ayto Vlc

El portavoz socialista, Borjan Sanjuán empezó diciendo que "sí, vamos a votar a favor". Pero luego le echó el guante: "¿Por qué investigar a Levantina y a Acciona no, que es grande y se ha llevado 280 millones de este ayuntamiento. Si el criterio para la sospecha es la empresa, hay que llevarlas todas, no sólo con las que me atrevo a meterme. ¿O no tiene valor para enviar los de Acciona por si suena su teléfono?". Y ya puestos, envidaron: "habla usted de la UCO como si fuera un desconocido. ¡Pero si entró aquí hace dos plenos! Propusimos colaborar con la investigación y votaron en contra". Una forma de meter en el saco también al equipo de gobierno por la gestión de Juanma Badenas. "¿O a lo mejor esto no tiene nada que ver o vienen para ver si queda pintón el vídeo y tiene más likes de lo habitual? ¿O la transparencia es selectiva?".

Juanma Badenas se levantó por alusiones para decir que "el primer interesado en que se conozca todo soy yo" antes de que Papi Robles elevara el tono acusando al portavoz popular de "salir aquí a pavonearse" y le emplazó a extender a todas las empresas "porque ustedes son tan sumamente corruptos, que cuando sale la corrupción del PSOE se suben al carro. Tan repugnante es lo de Ábalos como Emarsa, Gurtel, Taula, Azud... y si no, pregúntele al señor Mundina, que era asesor del señor Jorge Bellver. La diferencia es que donde nosotros queremos investigar, ustedes esconden y destrozan ordenadores a martillazos.

El problema son los partidos con relaciones con empresas que tienen relación con el hormigón, que deslegitima la reputación de los que son honrados. Y ustedes luego se recolocarán en alguna empresa".

Robles repartió críticas a la corrupción de los dos partidos mayoritarios / Ayto Vlc

En turno de contrarréplica, Caballero dijo que no, que no tenían inconveniente en sumar todas las empresas que salen en los escabrosos papeles. Y para continuar el intercambio de bolas, recordó, pensando en Acciona -un mega contrato de alcantarillado- que "los pliegos los hizo el Partido Socialista. Igual lo tenemos que ver con mucho detenimiento".

Una auténtica competición de "y tú más", porque Caballero recordó las palabras de Sánchez contra Mariano Rajou, lo de "no hay perdón sin dimisión", que no se aplica él. Para entonces Papi Robles preguntarse entonces "si Pedro Sánchez sabía lo de Ábalos, entonces ¿Rita Barberá sabía lo de Alfonso Grau?". Y podrían haber seguido así hasta el infinito.

Quería la oposición extender la investigación a los contratos de los últimos dos años, los del gobierno del PP, y a Valencia Activa, pero el equipo de gobierno lo rechazó. Con lo que, finalmente, y con el voto de todos, se aprobó requerir "a todos los Servicios municipales, Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales locales, Sociedades Mercantiles de capital íntegramente o mayoritariamente municipal, Consorcios, Fundaciones y demás entes integrantes del Sector Público Local del Ayuntamiento de València a que, en un plazo máximo de treinta días naturales a contar desde la aprobación de la presente moción, remitan a la Coordinación General de la Alcaldía copia en formato digital de todos los contratos, expedientes de contratación, pedidos, encargos a medios propios, contratos menores, órdenes de pago, facturas y demás documentos justificativos, aunque no existiera contrato formal, correspondientes al mandato 2015-2023, en los que figure como parte contratista Levantina, Ingeniería y Construcción, Acciona y cualquier otra empresa que figure el llamado caso Koldo/ Ábalos/ Cerdán". A todo esto, la oposición afeó al PP que, sin necesidad de mociones, "esto lo podían pedir ustedes, que para eso gobiernan".