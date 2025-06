La limpieza del cauce se convierte en un pulso entre Ayuntamiento y Gobierno de España

La presentación en el pleno de una moción instando al Gobierno de España a proceder a una limpieza integral del nuevo cauce a su paso por sus términos municipales estaba llamada a generar una amplia división de pareceres entre el equipo de María José Catalá y la oposición, con diferentes motivos.

La moción, que ya se había aprobado en Junta de Gobierno, hace referencia al mal estado del cauce, invadido por vegetación. Sostiene el equipo de gobierno que eso es un peligro ante las danas que puedan venir a finales de verano y que es el Gobierno de España quien tiene que limpiarlo. Y, para mayor queja, recordaron lo que ya ha dicho la alcaldesa en alguna ocasión: que enviaron una carta solicitando el saneamiento -informe técnico mediante- y se les contestó que lo limpiara el Ayuntamiento. Algo que consideran inaceptable.

Carlos Mundina lo defendió. Trató de despolitizarlo: "hay que dejar fuera la ideología. Esto no busca el interés político. Pedimos al organismo de cuenca que actúe. No puede contestar ocho meses después que bien, que hágalo usted y limpie". ¿De qué estamos hablando? La situación es más peligrosa de lo que creemos".

Carlos Mundina, durante su intervención / Ayto Vlc

Pero la oposición, especialmente el PSOE, no tragó, dejando claro que lo que se quería era atacar al Gobierno de España, el de Pedro Sánchez.

Sin embargo, la concejala Elisa Valía empezó de otra forma: acusando a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias de emplear el poder de su presidencia -Paqui Bartual, de Xirivella y del PP- para usar en un nuevo requerimiento el nombre suyo, el de València y el de los municipios que gobierna el Partido Socialista "sin su consentimiento". Sobre hechos consumados. "Han utilizado la Federación de Municipios para ir contra el Gobierno. No es que los alcaldes socialistas estuvieran a favor o no, es que ni siquiera eran conocedores del comunicado".

Elisa Valía salió en turno de réplica / Ayto Vlc

Más aún, Valía envidó criticando a la Generalitat "que debía arreglar depuradoras que están vertiendo aguas contaminadas" y defendiendo que la casa se hace por los cimientos: "Porque la limpieza se está haciendo. Pero por una cuestión de lógica, de arriba a abajo. ¿Por qué Manises no dice nada? Porque está viendo que hay máquinas trabajando. Ustedes hablan de agravios, porque Pedro Sánchez tiene manía... etcétera, etcétera. Pero lo normal será empezar aguas arriba, ¿no? La Confederación les explicó claramente que estaban trabajando y donde. Si quiere les mando fotos por wasap. Y en esta moción no hay ni una referencia a la Generalitat y sus competencias en actuaciones. Son ustedes unos soberbios. Si necesitan que lo haga otra administración es pedirlo con humildad".

Sergi Campillo defendió el proyecto aparcado de renaturalización / Ayto Vlc

Compromís, que siempre hace bandera del ecologismo, también anunció que votaba en contra por las formas: "porque es partidista, porque no se han puesto en contacto con nosotros y porque quieren utilizar el pleno de forma sectaria". Y por los fondos: "Si hubiesen leído el informe que había en el proyecto de renaturalización del cauce habrían visto que hay un estudio hidráulico que dice que el nuevo cauce es ligeramente diferente a su inauguración porque hay cinco puentes nuevos y donde antes tenía capacidad para 5.000 metros cúbicos por segundo, ahora son 4.300 ¿Donde estaba el PP cuando se hicieron esas infraestructuras? Adjudicándolas. Y ahora, unas cañas nos ponen en peligro y el Gobierno de España nos va a inundar. ¿Donde están los estudios de compensación cuando se hicieron esas obras? Y por algo más: "no es que la moción sea precisamente muy extensa, pero en ningún sitio se hace referencia a la clave: el cambio climático".

La renaturalización del cauce -proyecto de Joan Ribó abandonado por el PP- le vino bien a Mundina para el contragolpe. "¿Donde estarían ahora los millones que querían invertir en esa renaturalización" a la vez que insistió en la necesidad de "una solución integral para todos los barrancos, además de hacer una presa en Vilamarxant" y le lanzó el guante (no recogido) a Campillo: "Si está de acuerdo, no avale una gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar. A mi no me importa Pedro Sánchez". Campillo se mantuvo en la defensa del nonato proyecto: "claro que hay que renaturalizar porque eso no es urbanizar, como quieren ustedes. Es que el río sea un río y no una cloaca" a la vez que recordó que "tengan claro que el cauce es el que ha provocado la inundación porque ha hecho de barrera".