El PP pide ayuda a la oposición para no perder los 3,5 millones de fondos para Blasco Ibáñez

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, ha pedido ayuda a los grupos políticos de la oposición para tumbar el proyecto de carril bus exprés de Blasco Ibáñez sin que el ministerio penalice al consistorio y le retire la financiación europea.

El debate en el pleno sobre el Bus Rapid Transit (BRT) ha comenzado con la intervención de una representante de las seis asociaciones vecinales que rechazan el proyecto, todas del entorno de Blasco Ibáñez. Tal como han venido expresando estas entidades, el proyecto implica la eliminación de la mitad de paradas de EMT y más de 500 plazas de aparcamiento, algo que ni siquiera contribuiría, denuncian, a mejorar la movilidad sostenible de la zona.

En ese sentido, el delegado de Movilidad ha tendido la mano a Compromís y PSOE para llegar a un acuerdo y reformular el proyecto con una única actuación del en el carril bus del tramo 2 de la avenida Blasco Ibáñez, desde la avenida de Aragón a la calle Doctor Manuel Candela, para segregarlo mediante hitos físicos y la implementación de un sistema de prioridad semafórica para el transporte público. Con este consenso, ha dicho Carbonell, sería más fácil acudir al ministerio y justificar el cambio de tal manera que no se comprometan los citados fondos.

Pero la oposición ha afeado al gobierno su arbitrariedad a la hora de buscar complicidades. Como ha recordado la socialista María Pérez, el equipo de Catalá no tendió la mano cuando reformuló el proyecto de Pérez Galdós, o la supermanzana de la Petxina, o Tendetes, o la Plaza del Ayuntamiento, comprometiendo de igual modo los fondos Next Generation. “El consenso no puede ser selectivo”, le ha afeado Pérez.

Por su parte, el valencianista Giuseppe Grezzi ha recordado a Carbonell que el propio gobierno conservador de València reivindicó el proyecto Bus Rapid Transit hace apenas un año y lo hizo propio, valorando su potencial para descongestionar una calle con tráfico denso. “Usted licitó ese proyecto y decía maravillas de él. Nosotros pedimos la financiación europea pero el proyecto lo pidió usted”, le ha recordado, señalando que su delegación evitó abrir un proceso de participación con las asociaciones vecinales afectadas por las modificaciones.

Finalmente, socialistas y valencianistas han pedido a Carbonell que aborde la modificación del proyecto BRT Blasco Ibáñez de manera integral, teniendo en cuenta por ejemplo las demandas vecinales relacionadas con el carril bici –piden bajarlo a la calzada–, y no centrar los cambios en un único tramo que efectivamente podría poner en riesgo los 3,5 millones aportados por el Ministerio de Transporte.