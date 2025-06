Asociaciones y plataformas reúnen más de 5.000 firmas en las alegaciones al PAI de Benimaclet

Diversos colectivos vecinales han presentado este viernes al Ayuntamiento de València alegaciones y miles de firmas contra el Programa de Actuación Integrada (PAI) de Benimaclet.

Por un lado, la Asociación Vecinal de Benimaclet ha hecho entrega por Registro de Entrada Municipal siete alegaciones al plan elaboradas tras un proceso participativo entre vecinas y vecinos. El presidente de la entidad vecinal, Enric Sanchis, y la presidenta de la Federación Vecinal, María José Broseta, han registrado las alegaciones acompañadas de las 2.812 firmas que las apoyan.

Durante los últimos meses, las propuestas elaboradas y consensuadas entre las distintas entidades vecinales, sociales y culturales del barrio, "han conseguido mejoras significativas en el proyecto, aunque queda aún mucho por mejorar", advierten estas entidades. "El número de cifras cifra refleja el interés del barrio por ser tenido en cuenta en el diseño de un plan urbanístico tan importante para futuras generaciones de vecinos de Benimaclet y la ciudad", afirman las mismas fuentes. Entre las siete alegaciones presentadas por la asociación vecinal de Benimaclet, destaca la presentada para intentar rebajar un 40 % la edificabilidad en el PAI.

Por su parte, desde los colectivos Cuidem Benimaclet y Per l'Horta han informado de la presentación de "las primeras 2.500 firmas en apoyo a la alegación que van a presentar la próxima semana en colaboración con la asociación Per l'Horta".

Para estas organizaciones, "el PAI de Metrovacesa se presenta como solución a la problemática de la vivienda, pero destruirá el patrimonio y la huerta de Benimaclet". Por ello, aseguran que la promotora del proyecto "tiene enfrente un vecindario que no se deja engañar, que está informado y sabe perfectamente lo que quiere para los terrenos".

Por su parte, Metrovacesa ha explicado a Europa Press que está "plenamente comprometida con el avance ágil y decidido de este proyecto, concebido para dar respuesta a la creciente necesidad de vivienda en la zona. La propuesta se ha desarrollado bajo los criterios de urbanismo sostenible del Plan Especial elaborado por el equipo de José María Ezquiaga".

Incorpora además las aportaciones ciudadanas recogidas en los procesos participativos previos, con el objetivo de integrar nuevas viviendas de calidad en un entorno que ganará en espacios públicos, zonas verdes y accesibilidad, frenando la degradación del ámbito, según ha detallado la compañía que está "convencida de que este desarrollo contribuirá al crecimiento ordenado del barrio y generará beneficios reales para todos sus vecinos, presentes y futuros".

'Ara Benimaclet'

Cuidem Benimaclet detalla que impulsó la propuesta 'Ara Benimaclet' en la que se pide equipaciones para el barrio, sin necesidad de construir nuevas viviendas. De hecho, durante las dos décadas de "abandono" de los terrenos, autónomamente el vecindario ha hecho realidad parte de estas dotaciones, con la creación de centros sociales, huertos urbanos, aparcamientos públicos y jardines populares.

Las alegaciones preparadas por este colectivo afirman que "no es legal que Metrovacesa actúe como agente urbanizador" y denuncian que el Ayuntamiento "no ha comprobado de manera correcta que este acredite los requisitos que le otorgan esta condición y que la promotora no cuenta con el apoyo del 50% del total de los terrenos".

"No aceptamos que el futuro de todo un barrio esté en manos de una empresa privada que solo vela por sus intereses económicos", dicen desde Cuidem Benimaclet, que argumenta que el proyecto se podría haber realizado desde una gestión directa de la administración, de forma participada y alineado con criterios ecofeministas.

En cuanto al informe de sostenibilidad económica que ha presentado la promotora, denuncian que "obtendrá un beneficio de 137 millones de euros con la operación urbanística, y tan solo dejará en el Ayuntamiento en forma de impuestos y tasas 22 millones, pero el propio consistorio tendrá que asumir 37 millones para ejecutar las equipaciones públicas". Además, recuerdan que el coste de la desclasificación de los terrenos se calculó en 12 millones.

Para este colectivo, la iniciativa "se basa en una normativa estancada y desfasada, el Plan General de Ordenación Urbana de 1988 y su modificación de 2003, que establecen el sector de Benimaclet como urbanizable. Una planificación que, denuncian, no está actualizada a la normativa actual urbanística y que actualmente no superaría una evaluación ambiental integrada, cuestión obligatoria para todo proyecto urbanístico".

Estudios ambientales

En este sentido, apuntan que "el PAI ha sido únicamente sometido a una evaluación ambiental simplificada, la cual elimina muchos de los estudios ambientales que tendría que pasar".

Desde el colectivo defienden que tendría que pasar una evaluación ordinaria, puesto que el PAI afecta a 200.000m2 y en red estructural viaria y verde, además de tener graves afecciones patrimoniales, urbanísticas, ecológicas y sociales.

"Patrimonialmente, el proyecto destruye 40.000m2 de huerta, en la que se encuentran tanto huertos urbanos, como huerta productiva. El proyecto apuesta para situar diferentes huertos urbanos diseminados, un sistema ya demostrado como inviable", asevera la asociación.

Además, critican, entre otras cuestiones, que se prevé "tapar las acequias históricas que recorren los terrenos y destruir la alquería de Cucaleta, para construir a su lugar una torre de 25 plantas".

Asimismo, creen que "no resuelve la problemática de la vivienda, con un precio de venta de pisos estimado por Metrovacesa, a partir de 300.000 euros en los pisos de 8 alturas y de 335.000 en las torres de 25 alturas". "Se construirá el mínimo de vivienda de protección oficial que determina la ley, la cual a largo plazo vuelve a entrar al mercado inmobiliario normal y aumenta de nuevo los precios", denuncian desde el colectivo vecinal", dice la entidad.