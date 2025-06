Radiografía a las Casitas Rosas: casas sin agua, luz 'enganchada' y un patio insalubre

Después de las inspecciones que realizó el Ayuntamiento de Valencia en las Casitas Rosas de la Malva-rosa el 11 de junio, los Servicios de Disciplina Urbanística Municipal y Sanidad han emitido sendos informes en los que constatan la situación de “falta de mantenimiento y deficientes condiciones de salubridad” de estos bloques de edificios.

En relación con estos informes, el concejal Urbanismo, Juan Giner, ha explicado que “todas las actuaciones en Casitas Rosas se están coordinando desde el Servicio de Disciplina Urbanística, que es el que ha impulsado el expediente administrativo, para elaborar un diagnóstico preciso sobre la situación urbanística, sanitaria y social de los edificios, que permita también impulsar nuevos desarrollos urbanísticos en la Malva-rosa.

El expediente administrativo de Disciplina Urbanística sobre la Casitas Rosas está abierto e incorporará más informes del resto de servicios municipales que pudieran tener competencias tanto en el diagnóstico como en las actuaciones posteriores que sean necesarias acometer.

Este primer documento realizado por los técnicos del Servicio de Disciplina Urbanística señala que el conjunto de edificios que conforman las Casitas Rosas “tienen un estado de conservación deficiente principalmente por la falta de conservación”. No obstante, los técnicos indican que los bloques “estructuralmente no presentan graves deficiencias y las cubiertas tampoco presentas daños generalizados”.

El informe de Disciplina Urbanística indica también que los edificios presentan “deterioro de la pintura de las fachadas y balcones, rotura de canalones, falta de barandillas en algunos tramos de escaleras, desprendimientos de ladrillos en algunas bóvedas de las escaleras, falta de carpintería en las ventilaciones de los forjados sanitarios, dinteles de las ventanas y puertas recayentes a las fachadas deteriorados”.

Ante la situación de vulnerabilidad social de buena parte de las residentes de estas viviendas para afrontar las actuaciones de mantenimiento de estos edificios de viviendas, los técnicos municipales consideran necesario realizar un estudio sobre las intervenciones a realizar con carácter subsidiario.

Riesgo de enfermedades

Por otro lado, el informe del Servicio de Sanidad concluye que “las zonas comunes de las casitas Rosas y el patio central, presentan deficientes condiciones higiénico-sanitarias, constituyendo un foco de insalubridad que puede afectar a los propios moradores y al vecindario, y aumentan el riesgo de enfermedades transmisibles”.

Muchas de las viviendas, indica el informe sanitario, “tienen la luz ‘enganchada’ ilegalmente, y como mínimo, algunas, no disponen de agua potable corriente, y deben recoger agua en garrafas, lo cual supone que no reúnen condiciones de habitabilidad. Con carácter general, las viviendas que no disponen de agua potable corriente, red de saneamiento adecuado y/o luz no reúnen condiciones de habitabilidad”.

Finalmente, el informe sanitario indica como necesaria “la retirada de los residuos desperdigados y acumulados en las zonas comunes y patio interior de la manzana; se debe realizar un Control de Plagas por empresa autorizada, y realizar los tratamientos de desratización y desinsectación profesional que procedan”. Y añaden los técnicos municipales que “se deberá dotar de agua potable corriente y luz a las viviendas que no dispongan de estos suministros”.