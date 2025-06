El incendio en Benimaclet saca a la luz un asentamiento de más de 30 chabolas

El jueves por la tarde, una densa columna de humo negro alarmó a los vecinos de los barrios y las pedanías del norte de València. Vista desde Orriols parecía proceder de las fincas residenciales de Benimaclet, pero finalmente resultó ser un incendio en una chabola levantada en los huertos ilegales del barrio. Algunos testigos vieron a un hombre llorando, lamentando la pérdida de todos sus enseres. Y otros vecinos recordaron que no es la primera vez que ocurre algo así.

Fuentes de la asociación vecinal de Benimaclet explican, a modo de contexto, que la parcela del incendio se encuentra dentro de los terrenos del PAI de Metrovacesa, inicialmente propiedad de otro agente urbanizador, la constructora Urbem. A mediados de los noventa el suelo fue abandonándose y la propia promotora de las viviendas lo utilizó como zona de acopio de otras obras que estaba desarrollando en la ciudad.

Mientras la asociación vecinal y el proyecto social CSO l’Horta fueron quedándose con pastillas de suelo donde plantaron cultivos que durante años han cuidado con mimo, el resto de terreno del PAI se troceó sin orden ni control. Los mismos vecinos del barrio ocuparon trozos de suelo y fueron montando pequeñas barracas, casetas hechas con listones de madera y poco más. “Fueron como los colonos del oeste de Estados Unidos en el siglo XIX”, comparan en la asociación vecinal.

Fue el origen de unos huertos ilegales que han terminado convertidos en auténtico macroasentamiento. Tras los vecinos del barrio –algunos cuidan sus huertos, otros simplemente se juntan en la caseta para hacer ‘torràs’– han ido llegando personas vulnerables, sin hogar, incrementando la población del futuro PAI, y también la sensación de descontrol.

“En los últimos años el asentamiento ha crecido considerablemente. Debe haber más de 30 chabolas. La zona se ha ido deteriorando. Al principio llegaba la gente con la excusa del huerto, pero ahora es otra cosa, porque además ha empezado a acumularse plástico y basura y ya hemos visto una decena de incendios”, explican fuentes de la asociación vecinal de Benimaclet. “Hay algo de mal rollo. El humo del jueves llegó a las casas que están junto a la Horchatería Els Sariers. Cuando te asomas al balcón y ves eso, no crees que haya peligro, pero sí te recorre una sensación de malestar”.

Hace apenas un mes, la Policía Nacional detuvo a una persona sin hogar por presuntamente intentar quemar a otra en su chabola, ubicada en esta misma zona a las afueras de València, junto al emblemático Espai Verd. Cuando la víctima vio las llamas en el techo de su chabola, intentó salir pero la puerta estaba bloqueada. Finalmente, el hombre logró derribar la puerta y se salvó del fuego sin sufrir quemaduras.

“Es posible que todo esto se asocie a la degradación de los terrenos como forma de justificar la construcción del PAI (con 1.345 viviendas)”, dicen los vecinos, “pero aquí habría que decir que ha sido la promotora quien ha permitido que se degrade demasiado. Hace tres años Metrovacesa valló varios solares que los vecinos solo utilizaban como aparcamientos, lo cual era casi un favor, porque donde tú aparcas no crece la hierba y no tienes problemas de limpieza. Sin embargo, en los sitios degradados de verdad no fueron, no vallaron, no intentaron expulsar a nadie”.