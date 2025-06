Juan Carlos Caballero: "La alcaldesa está donde tiene que estar, València tiene ganas de más María José Catalá"

Juan Carlos Caballero es el portavoz del gobierno popular en el Ayuntamiento de València y una de las personas de confianza de la alcaldesa María José Catalá. Cree que en los dos años de mandato que recientemente se han cumplido se ha ejecutado el 60% de programa a pesar de tener que afrontar dos tragedias como el incendio de Campanar y la dana. Y precisamente por eso cuando se le pregunta por la posibilidad de que Catalá sustituya a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, responde que València necesita más a esta alcaldesa.

P- ¿Cómo calificaría estos dos primeros años de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de València?

R- Han sido dos años transformadores, dos años en los que hemos pasado de la parálisis del señor Ribó a una ciudad que ha recuperado la ilusión y el rumbo. Han sido dos años transformadores, pero también han sido dos años muy duros porque hemos vivido el incendio de Campanar, los incendios forestales de La Devesa, la reciente Dana, y además ejecutar nuestro programa electoral, acompañando siempre a los vecinos, dándoles la mano y cumpliendo con ellos de forma prioritaria.

P- ¿En estos dos años se ha podido ver ya la impronta del Partido Popular?

R. Claro que se empieza a notar. Llevamos más del 60% del programa electoral en marcha y nos hemos centrado prioritariamente en atender a las pedanías afectadas por la dana. Creo que eso era prioritario, pero además hemos tenido tiempo para poner en marcha las principales políticas de la legislatura. Ya está en marcha la construcción de mil viviendas a precio asequible, frente a las 14 que la izquierda hizo en ocho años; nos ha dado tiempo también a bajar impuestos, la mayor rebaja de impuestos de la historia de esta ciudad; y hemos hecho una revolución burocrática para poder agilizar licencias. Son más de 950 millones de euros reactivados, porque con el anterior gobierno eran licencias que dormían en los cajones. Pero es que también hemos podido mejorar la seguridad en las calles de la ciudad, con 207 policías más que están patrullando. Hay 250 cámaras de vigilancia que hemos instalado por toda la ciudad y hemos creado una oficina antiokupación. Y hemos triplicado la frecuencia de baldeo. Los valencianos perciben una ciudad mucho más limpia, mucho más cuidada, mucho más mimada. ¿Y los jardines? Pues por fin vuelven a estar podados, lo cual es una gran revolución para las familias.

Juan Carlos Caballero en su mesa de trabajo del Ayuntamiento de València. / F. Bustamante

P- Había muchos proyectos que estaban en papel, que tenían fondos europeos asignados, que tenían planes de financiación y que ustedes han tenido que continuar. ¿Cómo ha afectado eso a sus políticas?

R- Yo creo que uno de los grandes hitos de la alcaldesa ha sido pasar de la propaganda a los hechos. Antes la izquierda hablaba de que había aumentado las zonas verdes simplemente porque había pintado el asfalto de verde. Bueno, pues esto ha cambiado y ahora la realidad es que se están desbloqueando proyectos, se están haciendo jardines y se están plantando árboles. Por ejemplo, en La Devesa del Saler pusimos en marcha las ocho torres antiincendios, que llevaban ocho años paralizadas. Y sí, hay muchos proyectos de ciudad que la izquierda tenía y que respondían a su modelo, pero lo que está haciendo María José Catalá es llevar a cabo su programa electoral. Nosotros estamos ejecutando proyectos como por ejemplo la finalización del Jardín del Turia, una de las principales propuestas del programa electoral de María José Catalá, que era y va a ser ganar 350.000 metros cuadrados más de zonas verdes en la ciudad, que equivalen a más 35 campos de fútbol. Y lo mismo pasa con la plaza del Ayuntamiento o la remodelación de avenidas importantes como la del Oeste y la Plaza de San Agustín. Además, con gusto la Plaza del Ayuntamiento, que va a dejar de ser el circuito de Mario Kart para ser una plaza emblemática de la ciudad de Valencia.

P-Además de los proyectos heredados, ustedes tienen otra complicación, que es la de tener que gobernar en coalición con Vox, que ya le ha dado algunos disgustos. ¿Cómo está siendo esa cohabitación?

P- Bueno, la alcaldesa de València nunca ha escondido su aspiración de gobernar por una amplia mayoría de la ciudad de València. De hecho, empezamos los primeros meses de la legislatura gobernando en solitario. Es verdad que para dar estabilidad a la ciudad, llegamos a un acuerdo de gobierno con Vox, siempre pensando en lo más importante, que es que las transformaciones que la ciudad necesita están por encima de cualquier discrepancia política. Es decir, si pensamos en el ciudadano, si pensamos en lo que la ciudad necesita, si dejamos a un lado aquello que nos diferencia y tenemos claro que lo fundamental aquí es gestionar y dar soluciones a la ciudad de València, creo que aquí nos podemos entender.

P- Pero ya ha habido varias votaciones en contra en los plenos y hay discrepancias siempre que aparecen ciertos temas

R- Lo importante aquí es que tenemos unos presupuestos aprobados en tiempo y forma, que tenemos unas ordenanzas fiscales y que los grandes proyectos de la ciudad se están poniendo en marcha. Otros no pueden decir lo mismo. El gobierno de España es el mayor ejemplo de inestabilidad que hay, convierte cada votación parlamentaria en un mercado persa, en el que todo se puede vender o comprar a cambio de favores o a cambio de concesiones.

P- También ha habido una investigación por parte de la UCO de contratos de Valencia Activa firmados por ediles de Vox, y eso le vale a la oposición para referirse al gobierno de María José Catalá como un gobierno corrupto. Entiendo que no debe ser ni cómodo ni agradable.

R- La verdad es que la izquierda ha perdido totalmente el rumbo, ya no sabe ni donde está, y de hecho el PSOE de València se ha convertido en la delegación territorial más sumisa y servil a Pedro Sánchez. Con lo cual, creo que tienen poco para hablar, no pueden ser ejemplo de nada, más bien lo contrario. Además, tienen como máximo exponente a la delegada del Gobierno, que ahora quiere ser candidata a la Alcaldía de València, que el día en el que conocíamos el informe de la UCO sobre Santos Cerdán abrazaba a Santos Cerdán, con lo cual creo que lo primero que tienen que hacer es solucionar sus problemas internos. Que la sombra de Ábalos en la ciudad de Valencia...

P- Pero en cualquier caso debe molestar el caso de Valencia Activa. Estoy seguro de que al Partido Popular no le gusta.

R- Nosotros lo que procuramos es que toda la contratación y toda la tramitación administrativa sea impoluta. En este caso se pidieron los informes jurídicos necesarios, se dieron las explicaciones necesarias y seguimos adelante con nuestro proyecto.

P- ¿Preferirían gobernar en minoría, como hicieron al principio de la legislatura?

R- Bueno, nosotros a lo que aspiramos es a que en las próximas elecciones los valencianos otorguen la mayoría absoluta al Partido Popular. La coalición que ahora tenemos somos partidos distintos y no cabe duda de que si gobernase el Partido Popular con mayoría absoluta podríamos ser mucho más eficaces en la gestión.

Juan Carlos Caballero en su despacho de trabajo en el Ayuntamiento de València. / F. Bustamante

P- ¿Qué es lo que menos le está gustando de la oposición?

R- Lo que me molesta especialmente de la oposición es que no tienen un posicionamiento claro, que se olvidan que han gobernado ocho años en la ciudad de València, que muchas de las cuestiones que ahora le exigen a María José Catalá como soluciones mágicas, ellos fueron incapaces de hacerlas en los ocho años anteriores. Eso demuestra una hipocresía total y absoluta. Que vengan a poner ahora el foco en la falta de vivienda los mismos que durante ocho años solo construyeron ocho viviendas, cuanto menos es paradójico. Pero es que también vemos exactamente lo mismo en el tema de los apartamentos turísticos. Justamente la izquierda durante sus años de gobierno promovió una ordenanza que lo que permitía era convertir los bajos comerciales en apartamentos turísticos, lo que provocó una multiplicación de los apartamentos turísticos de la ciudad de València. Más de 4.500 licencias se dieron bajo el mandato del Partido Socialista y de Compromís y ahora son los que se rasgan las vestiduras en contra de los apartamentos turísticos. Este gobierno ha sido el que ha puesto coto a los apartamentos turísticos. Este gobierno ha sido el que ha aprobado la moratoria, ha sido quien ha aprobado y ha puesto en marcha la regulación más estricta en toda España y quien ha hecho un 730% más de inspecciones que ha tenido como resultado el cierre de mil apartamentos turísticos ilegales, con lo cual no reconocer el esfuerzo que está haciendo este Ayuntamiento justamente en cuestiones en las que ellos mismos hicieron aguas, me parece cuanto menos hipócrita.

P- ¿Personalmente le ha valido la pena saltar al ayuntamiento y a la política local? ¿Cómo se ve dentro del partido y dentro del Ayuntamiento?

R- Desde luego, al conocer la política municipal veo que es la política de verdad, la que hace que le pongas cara a los problemas, nombres y apellidos, y la que te permite también, con tu acción directa, poder cambiar tu entorno más cercano.

P- Esto se lo decía porque María José Catalá está en todas las quinielas para sustituir a Mazón al frente de la Generalitat y usted es el portavoz del grupo, estaría también en esa ecuación.

R- Hemos hablado de todo lo que hemos hecho en estos dos años y da vértigo la gran cantidad de cosas que se han hecho. Yo creo que València tiene ganas de más alcaldesa y de más María José Catalá, ya que la alcaldesa está haciendo un trabajo por transformar esta ciudad en un tiempo récord. Está haciendo un trabajo excepcional y está donde tiene que estar, que es en València, con sus vecinos, atendiendo las todas las circunstancias, incluso las sobrevenidas, las situaciones de emergencia... Valencia tiene ganas de más y tiene ganas de más alcaldesa y de más María José Catalá.

P- ¿Le preocupa la situación que se está viviendo a raíz de la dana, sobre todo el perjuicio que pueda causar al partido la situación de Mazón? ¿Cómo se lleva eso?

R- Bueno, a mí lo que me preocupa es que las ayudas lleguen. Por ejemplo, no hemos recibido la llamada de Pedro Sánchez para preocuparse por la situación de los vecinos y de las pedanías afectadas. Ojalá Pedro Sánchez se hubiera tomado el mismo interés en ayudar a las víctimas, en ayudar a las pedanías de Valencia, como lo han hecho para repartirse mujeres, mordidas y contratos públicos. Nuestra principal preocupación es que las pedanías recuperen cuanto antes la normalidad, que los vecinos puedan recuperar sus vidas, que puedan recuperar sus hogares y que haya una reparación institucional a todos los vecinos por la tragedia que hemos vivido.

P- Pero es obvio que les perjudica la situación de Mazón concretamente, porque permanentemente se está hablando de ello.

R- Nuestro debate no es cómo la dana puede afectar electoralmente al Partido Popular, sino cómo podemos ayudar más y mejor a los ciudadanos que sufrieron esta tragedia. Lo que nos preocupa y de lo que hablamos es de cómo desplegar esa estrategia de recuperación y de cómo la recuperación avanza en las pedanías. Cualquier otra cuestión de interés político es totalmente accesoria. Yo entiendo que la izquierda esté intentando utilizar la dana como ariete electoral, pero nosotros no jugamos con el dolor de la gente. Nosotros lo que queremos es que ellos puedan recuperar su vida cuanto antes.

P- Pues esto me viene muy bien para siguiente pregunta ¿Qué espera de estos dos años que nos quedan por delante?

R- Bueno, nos quedan muchas cosas por hacer. Lo que esperamos es que el modelo de ciudad con el que concurrimos a las elecciones municipales se culmine. Ya hemos cumplido el 60% del programa electoral y aquí no venimos a hacer promesas, venimos a comprometernos con los valencianos, a trabajar para que aquello que han votado pueda desplegarse en toda su extensión. Es verdad que los dos años que nos quedan por delante no van a ser suficientes para arreglar todo lo malo de los ocho años de parálisis anterior, que necesitaremos más, y le pediremos a la gente que en la medida de lo posible nos den su confianza para que podamos gobernar en solitario, pues desde luego lo podemos hacer y hacerlo mucho más rápido.

P- ¿Y qué espera de su relación con el Gobierno central?

R. También queremos ser una ciudad reivindicativa. A veces nos dicen que si confrontamos con el Gobierno de España... Pero es que al Gobierno de España lo que hay que decirle es que tiene que cumplir con esta ciudad, que tiene que hacer las inversiones que esta ciudad necesita, que tiene que culminar ya el canal de acceso. Tenemos que ponernos ya con el túnel pasante, hay que hablar del soterramiento de las vías de Serrería, porque no entendemos los valencianos que se nos ningunee y se nos menosprecia cuando obras de ese estilo se están financiando en Barcelona y su área metropolitana. ¿Por qué no aquí, en la ciudad de Valencia? O hablar, por ejemplo, de la regresión de las playas del sur. Hicieron una obra, pero hay que poner una solución definitiva, porque el proyecto de los arrecifes artificiales que viene de la mano de la Universidad Politécnica de Valencia podría ser un buen sistema para mejorar nuestro ecosistema. Pues sí, claro que València y la alcaldesa de València va a seguir reivindicando lo que esta ciudad merece.