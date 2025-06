Cómo conseguir agua potable y fresca en plena ola de calor en València

La ola de calor obliga a extremar las precauciones cuando se transita por las calles. De hecho, entre las recomendaciones que extiende el Ayuntamiento de València están las que afectan a los domicilios, como ventilar solo cuando refresque y bajar las persianas durante el día. Como genéricas, mantenerse hidratado y tener un cuidado especial con las personas mayores. Y en el exterior, evitar la práctica deportiva en las horas de más calor.

Salir a la calle incluye muchas de estas recomendaciones. Incluyendo salir solo en caso de que sea necesario, como desplazarse al trabajo o ir a la compra. "Salir por salir", en las horas de calor más rotundo, cuando las temperaturas rebasan ampliamente los 30 grados, es innecesario.

Dicho esto, el Ayuntamiento facilita una herramienta para facilitar la hidratación. Desde hace años lleva instalando fuentes de agua filtrada y fresca. La anterior corporación instaló 25 fuentes y el actual equipo ha hecho la misma cantidad. No se trata de una fuente convencional, sino que es un diseño singular, pensado para rellenar una botella de tamaño medio. Al estar sometida a tratamiento, garantiza la temperatura agradable.

No es para botella grande

Es importante destacar que no es un rellenador de botellas a gran escala, sino una ayuda para consumo inmediato: la particular forma del surtidor no permite el rellenado de botellas de gran tamaño, de un litro y medio, que pueda llevar a abusos, sino de botellines o termos.

Cada instalación consta de una estructura de acero inoxidable con cierre de seguridad antivandálico. El interior de la estructura tiene un refrigerador con una capacidad de 120 litros que permite enfriar el agua y que se adapta al clima de la ciudad. Toda el agua lleva una doble filtración y una desinfección por medio de luz ultravioleta. Igualmente, los puntos de suministro incluyen un equipo de generación de ozono para desinfectar de forma automática la boca de suministro.

Son más de medio centenar los ingenios destinados a este cometido y que están repartidos por la ciudad.

Las fuentes están repartidas por la ciudad / Ayto Vlc

Ubicación de las fuentes de agua fresca (por barrios).

Jesús-Patraix

Cruce Jesús-Jerónimo Muñoz-Gaspar Aguilar

Pío XII, 62

Gaspar Aguilar-Campos Crespo

Maestro Bellver, 1

Plaza de San Marcelino

Av. Doctor Tomás Sala

Plaza de Patraix

Rascanya

Camino de Moncada, 76

Hermanos Machado-San Vicente de Paul

Benicalap-Campanar

Av. Ecuador-Av. Levante UD

Maestro Rodrigo-General Avilés

Corts Valencianes, 42

Góngora, 3

San Clemente, junto Hospital Arnau

Russafa y Eixample

Reino de Valencia, 28

Almirante Cadarso, 12

Cádiz-Reina Doña María

Quatre Carreres

Cra. San Luis-Av. Plata

Amado Granell, 28

Ingeniero Joaquín Benlloch-Oltá

Plaza Escultor Pastor

José Capuz-Pedro Aleixandre

Pla del Reial

Jardines del Real (Viveros)

Ciutat Vella

Plaza del Ayuntamiento

Reina-Mar

Plaza de la Virgen

Serranos-Plaza de los Fueros

Jardín del Turia

Museu de les Ciències

Parque Gulliver

Poblats Marítims

Paseo Marítimo (altura de Tarongers)

Benimaclet

Emilio Baró-Vicente Zaragoza

Vicente Zaragoza, 72

Plaza de Benimaclet

Algirós

Poeta Mas y Ros-Músico Ginés

Blasco Ibáñez 72

Blasco Ibáñez, 81

Manuel Candela-Santos Justo y Pastor

Republica Argentina-Campoamor

Tarongers-Ramón Llull

Camins al Grau

Av. Baleares-Rio Escalona

Olivereta

Plaza de Roma junto piscina Nou Moles

Tres Cruces, 2

Músico Ayllón entrada Piscina Parque Oeste

Petxina-Pérez Galdós

Zaidía

Maximiliano Thous-Luz Casnaova

Marina Real

Junto edificio del Reloj

Zona lúdica

Massarrojos

Plaza del Soñador

Carpesa

Pistas deportivas

Benifaraig

Ferrer i Bighe 47

Benimàmet

Parque Coves de Camales

El Perellonet

Grupo Marqués de Vallterra del Perellone

Castellar-l'Oliveral

Ador, 59

Ruiz y Comes, 86