Recelo ante las obras de Pérez Galdós: "No es lo que votaron los vecinos"

Los comerciantes de la gran arteria afectada por las obras que comienzan hoy en la ciudad de València, en Avenida Giorgeta y Pérez Galdós, se asoman con cierto recelo a la intervención que está teniendo lugar más allá de sus negocios. Más allá del malestar aparentemente unánime, a nadie le apetece vivir rodeado del follón de las máquinas y los coches pitando sin parar, en los comerciantes hay división de opiniones sobre el objetivo del proyecto.

Vanessa tiene una asesoría en el tramo desde la calle San Vicente hasta Jesús, el primer intervenido, y su pregunta ya deja entrever el mencionado reveló. "Para qué servirán?". La gestora espera verse relativamente afectada por la dificultad de acceder a su negocio, pero sobre todo considera que la zona, una vez ejecutada la actuación, acumulará más atascos que nunca.

"Yo en realidad vengo en metro hasta Jesús, pero en el último año estamos teniendo más retrasos que nunca. El metro de Valencia está muy mal. Eso te hace plantearte alquilar una plaza de garaje por aquí, pero están muy caras. Y ahora un año y medio de obras lo complicará todo un poco más", dice la asesora.

Unos metros más arriba, Javier regenta una tienda de señales de tráfico y dice que la mañana, pese al rumor de los pitidos constantes en calles como Jesús, está siendo más o menos tranquila, especialmente en el tramo de su local, donde ha desaparecido un carril. "A mí no me gustan las obras, pero porque no son lo que votaron los vecinos. Al final han hecho lo que han querido", se quejaba el comerciantes en alusión a la no supresión del túnel.

Sobre la duración de los trabajos y la afección a su negocio, 14 meses repartidos en distintas fases y tramos, Javier cree que más allá de las furgonetas que entran y salen puntualmente a cargar el material, no tendrá grandes complicaciones, sobre todo considerando que los trabajos han sido programados en la época menos productiva del año.