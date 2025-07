Sanjuan: "El PAI de Benimaclet planteado por el PP es un desarrollo propio de la València de las piscinas"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha denunciado que el gobierno de María José Catalá ha convertido el PAI de Benimaclet en un desarrollo de piscinas privadas que hará “inalcanzables” las viviendas para los vecinos y vecinas de València mientras, por otra parte, “dispara los beneficios de la promotora”. Sanjuan se ha manifestado en estos términos durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la concejala María Pérez para presentar las alegaciones al desarrollo que “el PP ha diseñado siguiendo su modelo caduco de urbanismo”.

“El PAI de Benimaclet que ha planteado el Partido Popular es un PAI propio de la València de las piscinas. Es un PAI que busca exportar a este nuevo desarrollo de barrio ese modelo de recintos privados con piscina, pista de pádel y jardín cerrado que tiene unas connotaciones muy negativas en materia de generación de ciudad porque hacen poco barrio, no generan comercios, no generan tránsito de gente y, de alguna manera, convierte barrios de la ciudad enteros en urbanizaciones privadas. Algo que todas las ciudades están tratando de evitar”, ha continuado.

El responsable socialista ha señalado que esta tipología de vivienda encarece las viviendas en un 38%, “lo que en la práctica supone que los cambios del PP van a reportarle a la promotora 36 millones de euros más de lo que le reportaría hacer viviendas de una tipología más clásica en València y más adecuada a lo que es formar barrio. Es una decisión, por tanto, que se toma en contra de la ciudad y a favor de la promotora (Metrovacesa) para regalarle 36 millones de euros que, además, saldrán del bolsillo de quienes pretendan acceder a estas viviendas”, ha continuado.

“En un momento en el que el principal problema que hay con la vivienda en València es el precio, que un ayuntamiento tome decisiones conscientes para que las viviendas que se van a hacer sean más caras solamente tiene un beneficiario que son los especuladores y solamente tiene un perjudicado que son los vecinos y vecinas”, ha dicho.

Solo 79 viviendas dotacionales

Sanjuan ha criticado que en el PAI solo se reservan 79 de 1.400 viviendas para uso dotacional, aquellas que no se pueden recalificar posteriormente. “Es decir, que el Ayuntamiento de Catalá está actuando como si fuera un promotor inmobiliario: haciendo jardines privados en urbanizaciones cerradas”. Frente a este modelo, los socialistas plantean en sus alegaciones que la reserva de vivienda protegida pase del 30 al 60%, lo que incrementaría la cantidad de pisos disponibles hasta los 800 y mantendría todavía un rendimiento para la promotora de más de 100 millones. Es decir, ha insistido, sería viable y la constructora seguiría teniendo muchos beneficios.

“En resumen, nosotros lo que planteamos son alegaciones que no solamente mejoran el diseño urbanístico del barrio y le permiten que sea barrio sino que lo que hacen es reducir el precio de la vivienda y permitir que haya más vivienda de protección pública en el PAI de Benimaclet. En concreto, proponemos eliminar la tipología de viviendas con piscina privada para permitir que las viviendas sean más asequibles y doblar hasta el 60% las viviendas de protección pública para que muchos vecinos y vecinas de València se puedan a quedar a vivir en este PAI que el PP ha planteado para que una promotora gane mucho dinero y para que especuladores compren y especulen”, ha incidido.

Caminos de Vera y Farinós

Por su parte, Pérez ha señalado que el PAI incumple las fichas de paisaje en los caminos de Vera y Farinós al encajonarlos con las vallas de los jardines privados así como que plantea aparcamientos en zonas que deberían ser peatonales a pesar de que hay un exceso de plazas, tal y como reconoce la propia memoria.

“Se prevén hileras de aparcamiento en la vía pública en zonas que suponen una barrera entre las zonas verdes y las viviendas, como, por ejemplo, en las calles Ángel Guardia o Real de Gandía. No tiene mucho sentido que a estas calles se les califique como de predominancia peatonal si luego están llenas de plazas de aparcamiento. El PP no tiene esa excusa para no peatonalizar por falta de plazas de aparcamiento porque la propia memoria expone que hay un sobredimensionamiento, con lo cual, nosotros aquí lo que proponemos es que las calles peatonal sean calles peatonal de verdad”, ha finalizado.