Catalá anuncia que hará una limpieza urgente del nuevo cauce

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que, en las próximas semanas, se va a poner en marcha el proceso de limpieza del nuevo cauce, que mandará ella las máquinas para retirar la vegetación de la zona de su término municipal y que "le pasaré la factura al Gobierno de España. Haré lo que me han dicho porque, por segunda vez, me han dicho que si quiero que se limpie ya, que lo haga yo".

El saneamiento del cauce es uno de los puntos de fricción entre el gobierno municipal y el de España. Desde que pasó la dana, el arrastre de agua, lodos y sustancias orgánicas ha provocado el crecimiento exponencial de la vegetación. Algo que consideran un peligro por lo que supone de "tapón" en caso de una nueva avenida de agua. "El 29 de octubre estuvimos a medio metro de desbordarse el cauce. Hay que ampliar el cauce y hay que limpiarlo".

Catalá ha lanzado el anuncio durante la visita al remodelado Centro de Mayores del Forn d'Alcedo y asegura que "es inconcebible que el Gobierno de España no tenga la previsión por lo que pueda pasar. Estamos en pleno verano, con olas de calor. Son las condiciones para que, en el tramo final de agosto, en septiembre o en octubre, tengamos una nueva avenida de agua. Es que lo veo venir. Y en este momento no estamos preparados. Si ellos no se preocupan por los ciudadanos de València, yo sí que lo voy a estar porque no estoy dispuesto a que los vecinos vuelvan a sufrir".

Más aún, le quita valor a las labores, tildándolas de "un par de máquinas que trabajan puntualmente. Con todo lo que hay no vale. Por segunda vez la Confederación Hidrográfica del Júcar nos ha contestado que, si queremos hacerlo lo hagamos nosotros, cuando es una competencia de ellos". El pulso a la entidad dependiente del Gobierno de España es evidente: "Es indignante lo de la CHJ. Ni estuvo, ni está, ni se le espera. No nos corresponde, pero no voy a hacer dejación de funciones. Ellos se encogen de hombros y nosotros sufrimos las consecuencias". Por lo que "ahí hay arbustos, cañas, enseres, barro... y lo haremos nosotros".

El procedimiento se tramitará de urgencia para llevar máquinas en las próximas semanas. "Tendremos que echar mano de nuestros recursos económicos y, por supuesto, luego lo reclamaremos al Estado. Como hicimos con las playas y estamos esperando".

Durante el último pleno municipal se entró en materia y el PSOE defendió que la limpieza se tiene que hacer de arriba a abajo y que ésta se estaba llevando a cabo en los municipios de más arriba. Un argumento que no compra Catalá. "Yo soy alcaldesa del Ayuntamiento de València. No puedo ir más allá, en las zonas altas, pero lo que a mi me preocupa es mi término. Y si había que hacer primero arriba, hace tiempo que debían haberlo hecho y estar limpiando ahora ya en nuestra parte. Y estoy segura de que, si limpio y pasa algo, ayudará".