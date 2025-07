València ha multado a siete apartamentos turísticos de los 9.000 ilegales desde que tiene competencia sancionadora

El Ayuntamiento de València ha impuesto siete multas a apartamentos turísticos ilegales desde que tiene competencia sancionadora, cedida por la Generalitat en febrero de 2025. Según ha revelado el grupo municipal socialista en rueda de prensa a partir de los datos ofrecidos por el gobierno municipal, las siete sanciones de marzo a junio –último mes del que se tiene registro– se impusieron por el importe mínimo de 10.000 euros. Además, cinco de ellas se abonaron con pronto pago, reduciendo la factura a los 5.000 euros.

Aunque solo se ha sancionado económicamente a siete infractores, la Policía Local de València ha abierto 389 actas de denuncia en lo que va de año. El año pasado se impusieron 620 y en 2022 –último año completo del anterior gobierno–, un total de 73, lejos de la cifra actual, lejos también de la sensibilización social actual respecto al impacto de este creciente negocio en los barrios.

Los concejales socialista Elisa Valía y Borja Sanjuán han señalado que la exigua recaudación se produce en un contexto de ciudad con 10.600 apartamentos turísticos operativos, de los cuales 9.000 serían ilegales. “Esto no ha dejado de crecer. Lejos de que las sanciones supongan o un obstáculo para que la gente siga poniendo apartamentos, encuentran alicientes porque el gobierno no va a hacer nada. Esto cuando el precio medio del alquiler ha crecido un 50% y la lista de demandantes de vivienda asequible también ha aumentado el doble”, ha lamentado Elisa Valía.

Por su parte, Sanjuan ha indicado que con el registro único que acaba de poner en marcha el gobierno central, el 88% de los apartamentos que están anunciados a través de Airbnb o Booking en València deberían desaparecer de las plataformas. “Solo podrían seguir ofertándose 1200 apartamentos turísticos. Esto permitiría que más de 9000 viviendas pasaran a la oferta residencial y dejaran de anunciarse como apartamentos turísticos”, ha explicado el portavoz socialista.

En cambio, ha continuado Sanjuan, el ayuntamiento está tramitando una nueva normativa urbanística “para permitir que se abran unos 5.400 apartamentos turísticos legales en la ciudad”. En este sentido, ha finalizado el portavoz socialista, València tiene dos posibles caminos: hacer uso del registro de vivienda única y reducir de un plumazo el 90% de la oferta ilegal existente, o seguir la línea trazada por el consistorio y abrir 5.400 nuevas viviendas de uso turístico.

Diferente a la orden de cierre

Sobre la tramitación de sanciones, fuentes del gobierno municipal indican que es lógico que se hayan tramitado pocas, pues el ayuntamiento ejerce la competencia sancionadora en materia de viviendas de uso turístico desde marzo, por lo que las posibles infracciones previas no son sancionadas por el consistorio. "Existen muchos expedientes sancionadores en tramitación, que por ende no han finalizado todavía mediante la resolución de imposición de una sanción", inciden.

"Además, la sanción es un mecanismo diferente de la orden de cierre", añaden las mismas fuentes. "La orden de cierre está vinculada al restablecimiento de la legalidad urbanística, y no tiene por qué llevar siempre aparejada una sanción, al igual que hay sanciones que derivan de infracciones que no llevan aparejada orden de cierre. En cambio, la sanción es un mecanismos de represión de conductas ilícitas". Por tanto, los hechos que pueden ser constitutivos de infracción merecedora de sanción son diferentes de los que suponen una ilegalidad urbanística que debe ser restablecida mediante el cierre.

Más de 1.000 denuncias

Más allá de las sanciones, desde el gobierno municipal destacan que los últimos dos años se ha interpuesto a través de la Policía Local más de mil denuncias a apartamentos turísticos ilegales, "frente a las apenas 115 denuncias tramitadas en los 8 años por el gobierno de Compromís y PSOE.

El año 2024 la Policía Local denunció a 620 apartamentos turísticos en la ciudad, mientras que en el año 2025 las denuncias interpuestas hasta la fecha son 389. Mientras que en 2023 se pusieron 84 denuncias, más de la mitad de ellas con el gobierno del PP-Vox. En cuanto a distritos, son las comisarías de Ciutat Vella con 90 denuncias y Marítimo con 88 denuncias las más activas en 2025. Le siguen en el ranking Patraix-Jesús con más de 80 denuncias tramitadas y Transits con 79 denuncias. Ruzassfa con 27 y Exposición con 18 cierran los distritos con más denuncias. Uno de losdistritos donde se tramitaron menos fue Campanar donde sólo hubo 7 actas durante el año 2025.

"Es ridiculo que el PSOE salga decir que no se multa cuando este es el único gobierno que ha puesto coto a los apartamentos turísticos con la primera normativa que está en fase de exposición pública, cuando el anterior gobierno no sólo no los freno sino que los alentó con modificaciones como autorizar que los bajos comerciles se detinaran a apartamentos turísticos", cierran en el gobierno municipal.