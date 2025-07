El Ayuntamiento de València multa al PSPV por colgar una pancarta del Corredor Verde en su sede municipal

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha revelado que el consistorio les ha exigido por procedimiento de apremio el pago de una sanción de 3.000 euros con un recargo del 10% por colgar una pancarta defendiendo el Corredor Verde en las oficinas municipales del grupo, sanción que llegó unos días después de que los socialistas denunciaran ante el juzgado de lo contencioso administrativo la “arbitrariedad” de la multa.

“Nos amenazaron inicialmente con una sanción de 6.000 euros si no retirábamos la pancarta y alegamos diciendo que era una resolución completamente arbitraria. Entonces, rebajaron la multa a 3.000 euros sin justificar por qué antes eran 6.000 y ahora 3.000. Llevamos el caso al contencioso administrativo y, cuando recibieron la demanda del Grupo Municipal Socialista, su respuesta fue enviarnos un apremio para obligarnos a pagar inmediatamente con un recargo del 10%. Es un mensaje claro de que o se aceptan sus normas o te van a castigar y que, además, marca un antes y un después en la posibilidad de hacer oposición”, ha destacado.

El responsable socialista ha denunciado que esta sanción es un evidente “hostigamiento” a la oposición, puesto que en muchos de los balcones de la ciudad de València “la gente cuelga banderas o mensajes políticos como, por ejemplo, hicieron los vecinos y vecinas de los barrios del Corredor Verde, pidiendo exactamente lo mismo que hicimos los socialistas en el balcón del Grupo Municipal Socialista que, además, es la sede de un grupo político que tiene una protección especial de sus derechos”, ha continuado.

“Nosotros, cuando hablamos en el pleno o cuando expresamos nuestra opinión en el balcón, no lo hacemos como miembros individuales sino en representación de la gente que nos ha votado. Y esas personas tienen derecho a que su grupo municipal les pueda representar y pueda expresar lo que quieran. Y lo que está haciendo Catalá no es quitarle 3.300 euros al Grupo Municipal Socialista sino reducir la posibilidad que tienen esas personas de verse representadas, de ver sus opiniones expresadas y de que haya actividad política que de alguna manera ejerza esa representación”, ha incidido.

Sin precedentes

Sanjuan ha hecho hincapié en que una sanción de este tipo es la primera vez que se impone a un grupo municipal “por hacer una expresión libre de una demanda vecinal, porque no estábamos ni siquiera poniendo una cosa que fuera estrictamente del Partido Socialista ni publicitaria ni que tuviera ningún rendimiento económico. A diferencia, por ejemplo, de lo que hizo Vox en su sede donde, en un edificio muy próximo a les Corts Valencianes y la plaza de la Virgen, desplegaron una pancarta para vender tiques de una paella con Abascal”. El único precedente al respecto fue una sanción de 3.001 euros que se le impuso a Compromís en su sede de la plaza del Pilar por colgar una pancarta de “Mazón dimissió”.

Sanjuan ha cuestionado que, a pesar de que en el caso de la paella de Vox sí que había un rendimiento económico y una actividad que iba asociada a recaudar fondos, el Ayuntamiento no solo no abrió ningún expediente sino que tuvo que ser el propio Grupo Municipal Socialista quien denunció que no era lógico que se impusiera una sanción por una pancarta a favor del Corredor Verde en una dependencia municipal mientras a Vox se le permitiera todo. “Y a día de hoy, no conocemos ninguna sanción al grupo municipal de Vox ni al partido Vox”, ha finalizado.