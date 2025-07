La Clóchina Valenciana se exhibe con la Entrada

Clóchina de València volvió a salir a la calle para reivindicar su marca. No es una Denominación de Origen, pero sí que es un producto que no quiere confusiones: el molusco criado en las bateas de las aguas valencianas. Codiciado, según sus criadores, por la salinidad del agua que lo hace especialmente exquisito. Un bocado indispensable durante la mitad del año y que este sábado se ha reivindicado en una fiesta en el Mercat del Cabanyal, donde el calor no ha sido obstáculo para consumirse dentro y fuera del recinto.

Hacía seis años que Clóchina de València no celebraba un acto en el que se combinó la venta a base de tickets del plato único con las creaciones que se exhibían desde el escenario a cargo de La Sastrería y Original Paella. La clóchina con limón, laurel, aceite y ajo. Junto con el elemento básico: la tapa. Necesario para que el vapor haga el milagro de abrir y cocer el producto. Un acto para darle un empujón a la campaña, que, aunque se denomina "Entrada", se encuentra, aproximadamente, en la mitad del camino, pues la comercialización se terminará en agosto-septiembre. Mercavalencia, Visit València y la concejalía de Mercados reorganizaron una fiesta que tiene su propia identidad y mascota. La adquisición era gratuita si se enseñaba un ticket de compra en cualquiera de los puestos del Mercat -donde la temperatura es soportable e invita a estar y vivir-.

Mil toneladas se calcula que se despacharán en la temporada. "Han de llevar la marca Clóchina de València, no solo la senyera, porque pueden venir del Delta". Ahora, los clochineros esperan disponer de un nuevo criadero a la entrada de la dársena "pero Consellería no nos ha autorizado aún a sacar producto porque sacan análisis todas las semanas para que cuando tengan un promedio lo podremos hacer" aseguraba José Peiró, presidente de la Agrupación de Clochineros del Puerto.

El concejal de Mercados del Ayuntamiento de València, Santiago Ballester, acudió para destacar "la puesta en valor del producto de proximidad".