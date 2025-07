El sector del Transporte pide a San Cristóbal conductores jóvenes y cobrar el seguro de la dana

El primer sábado de julio es una fecha reservada para la sorpresa general en el centro de la ciudad y también para la confusión. No es normal contemplar cientos de camiones en caravana haciendo sonar sus cláxones. Pero más aún que lo hagan con los vehículos enjaezados. Una protesta no se hace poniéndose de bonito. Porque no lo es: es la fiesta de San Cristóbal, en la que el sector del Transporte se toma un segundo de respiro para, en un ambiente familiar -consistente en que, en la cabina va la familia entera- se recorre las calles de València para dirigirse al Tinglado, recibir la bendición y pasar una jornada de convivencia. Se calculaba unos 400 vehículos y más de mil personas tomando parte en la calurosa celebración. Previamente, el camión con la imagen del santo hizo parada y traca bajo el edificio consistorial, donde fue recibido por los concejales Jesús Carbonell (Movilidad) y Mónica Gil (Fiestas y Tradiciones)

Cientos de camiones procesionan en València por San Cristónal / Eduardo Ripoll

La fiesta no es óbice para recordar las reivindicaciones del sector, aunque Carlos Prades, presidente de la Federación de Transporte y Logística, trataba de que "sea un día de celebración del patrón, del profesional que hace una labor silenciosa y pesada", pero reconocía que hay cosas en las que pensar. "El sector está, dentro de una estabilidad, con unas deficiencias estructurales que son constantes. Por ejemplo, este año se ha notado especialmente la preocupación por la falta de conductores, que ha llegado a un 80 por ciento en la encuesta anual que hacemos". Seguido de "el aumento de los costes directos".

Destacaba Prades esa falta de refresco en el oficio. "Todos sabemos que los empleos que demandan mucha dedicación, o que dificultan la conciliación, cuesta de incentivar. Ya lo detectamos: uno de cada tres conductores tiene entre 55 y 65 años. En poco tiempo va a hacer falta, sí o sí, un relevo generacional que no vemos".

Y en esta ocasión, la dana y sus consecuencias también forman parte del balance. "En la zona cero se sufrió mucho por las instalaciones o por la falta de actividad. Y muchos de ellos, más de la mitad, aún están intentando buscar la normalidad y más de un 40 por ciento aún no ha cobrado la compensación del consorcio".

Prades reclamaba celeridad. "No me ayuden, pero no me perjudiquen. En una situación como ésta, lo que pedimos es que el consorcio agilice, porque lo que queremos es volver a la actividad".

Los que puedan seguir. "Hay un porcentaje de empresas que han cerrado. Porque, por el tamaño, no pueden meterse en la inversión para recuperarse o por la edad: al igual que los conductores, hay empresarios que ya están en una edad que no te planteas volver".

Pidió también reconocimiento a unos trabajadores esforzados. "Parecemos llorones, pero nos pasa siempre. En pandemia, los trabajadores seguían ahí. Éramos los héroes sin capa. En la dana ha ocurrido lo mismo, con la gente que ayudó y trabajó después. Y cuando pasa el desastre, te haces invisible. Creo que hay que reconocérselo". De momento, lo que también reclamó es "que San Cristóbal nos ayude para todo el próximo año".