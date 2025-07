Comienzan las obras del segundo tramo de Pérez Galdós entre la crítica y la resignación

Comienza la segunda fase de las obras que se están llevando a cabo en Pérez Galdós y Giorgeta, con el objetivo de renaturalizar ambas avenidas. Los operarios han empezado a actuar en el tramo que va del puente Campanar a la calle Cartagena, después de que la semana pasada arrancaran los trabajos en el eje desde San Vicente a la calle Jesús. La movilidad peatonal en la sección afectada podrá llevarse a cabo o bien por acera existente o bien por la calzada. De igual manera, el servicio de transporte podrá seguir circulando por ambas avenidas en los dos sentidos y los vecinos tendrán total acceso a sus garajes.

Dichas obras están generando opiniones enfrentadas entre los vecinos y comerciantes. Las quejas tienen varios puntos en común: el ruido excesivo, el polvo constante, el tráfico que impide llegar pronto al trabajo y una duración que muchos consideran "una barbaridad". "Las obras nos repercuten. Deberían hacerlas de tal forma que no fueran tan largas y molestas", destaca Mari Carmen Alcalde, trabajadora de una de las tiendas de la avenida. Entre las protestas predomina la preocupación por el tráfico, sobre todo por las mañanas cuando todo el mundo va a trabajar. Silvia Zárate se desplaza todas las mañanas desde Alfafar hasta la tienda donde trabaja en Pérez Galdós y asegura que, por culpa de los cortes de tráfico, ahora es "imposible llegar a la hora" porque tiene que "dar mucha vuelta". Además, destaca que no fueron avisados correctamente del alcance de los cortes y que hasta el sábado por la noche "no había señalización". El tiempo que van a tardar en acabar todo también genera desasosiego entre la población, aunque algunos opinan que es asumible si trae consigo buenos resultados.

Asimismo, los vecinos critican que para aparcar la situación es "muy complicada" y que los trabajos impiden un paso fluido: "Si alguien tiene una urgencia para ir al hospital, con esto es que no se puede ni pasar". Adicionalmente, muchos consideran que la situación viene de largo y que deberían "organizarse de manera unánime y mejor o parar", añadiendo que no le ven el sentido a "cortar todos los carriles". Una de las empleadas en una tienda de la avenida manifiesta que en los últimos dos años han estado de obras "casi todo el tiempo" y que desde que lleva en ese local "no han parado de haber reformas en la ciudad". La consecuancia de esto es clara, según Silvia Zárate: "Se nota que viene menos gente, ya no pueden pararse. No hay circulación".

Trabajos de renaturalización en la avenida Pérez Galdós / Levante-EMV

Algunas personas valoran la idea de peatonalizar y de reformar esta avenida, sin embargo, advierten de que estas obras, tal y como se están llevando a cabo, "se están cargando el comercio de barrio". No obstante, no todas las críticas han sido negativas. Un vecino de Pérez Galdós sostiene que "hay que aguantarlo" si esperan tener una València "renovada" y "accesible" en un futuro. Otros respaldan esta idea diciendo que "el polvo y el ruido son algo normal en las obras" y que "hay que esperar a que finalicen para ver los resultados". Para ello, la Policía Local ha desplegado un amplio dispositvo en las principales intersecciones para regular el tráfico, cosa que ha surgido efecto, ya que, tanto el transporte público como los coches en general circulaban con normalidad por la ciudad.

"La mayor obra urbana"

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha defendido que se trata de "la mayor obra urbana que se realiza en más de dos décadas en la ciudad". Según explicó tras el comienzo de las obras la semana pasada, la labor "se va acometer en un tiempo récord, en 14 meses y por fases, para no cerrar por completo las avenidas al tráfico". La intervención afecta a una superficie de 100.000 metros cuadrados aproximadamente, que vendrían a ser más de 2 kilómetros longitudinales y, también, cuenta con un presupuesto de casi 24 millones de euros.

El ayuntamiento ha habilitado intinerarios alternativos para afectar lo menos posible a los residentes: 45 carteles y otra señalética variada informan de desvíos y cortes de tráfico. Estos recomiendan usar Ausiàs March y la Ronda Sur o Archiduque Carlos y Tres Forques, así como General Avilés con Pío Baroja hasta avenida del Cid, entre otras opciones. Los avances que traerán estas obras serán: la habilitación de tres zonas con parques infantiles, más de 6.800 metros cuadrados de zonas verdes con 60 especies distintas, la eliminación del carril bici, que hay en la actualidad, por uno segregado de 2,4 kilómetros; la instalación de 15 paradas de autobuses, la incorporación del pavimento fonoabsorbente, la disposición de más pasos de peatones de los que hay en la actualidad y la renovación de toda la iluminación de las dos avenidas con 265 luminarias, así como la semaforización y el alcantarillado.