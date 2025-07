La reconstrucción imposible de la "tortada" de Goerlich en la plaza del Ayuntamiento

El estudio, inventario y catalogación de los restos de la plaza de Goerlich de 1931, la famosa "tortada" de Goerlich, encargado al arquitecto Javier Hidalgo por el Ayuntamiento de València concluye que la mejor ubicación para los restos recuperados sería la plaza del ayuntamiento, aunque su restitución en el lugar en el que estaba es inviable ya que es el emplazamiento donde se planta la falla oficial. El difícil encaje de la ruina arqueológica, de la que se podrían restituir el pórtico del óculo y una bancada, se antoja compleja en la plaza, donde ya existe una fuente ornamental, y el espacio de la mascletà es intocable. De ahí que el arquitecto proponga como emplazamiento alternativo el jardín del Turia, frente al Museo San Pío V.

El gobierno de Mª José Catalá encargó en mayo de 2024 el estudio y catalogaciónd de los restos. El informe se presentó a finales del pasado verano y el ayuntamiento no lo había hecho público hasta ahora. El estudio del experto destaca que de la plaza, derribada en los años 60, existen "dos elementos de gran valor artístico y patrimonial, de los que se conservan en la actualidad suficientes piezas, identificables y en buen estado de conservación, para plantear su restauración, recuperación y puesta en valor".

La columnata y un banco corrido

En la intervención se han recuperado el pórtico o columnata circular del óculo o lucernario del Mercado de Flores, con su fuente en el centro, era un elemento icónico dentro del conjunto de la plaza proyectada por Goerlich que sigue estando muy presente en la memoria colectiva de los valencianos, apunta Hidalgo. Multitud de fotografías de la época recogían este espacio abierto al exterior que permitía la iluminación de los puestos de flores subterráneos, como el más representativo, bello y singular dentro del conjunto de la nueva plaza Emilio Castelar de Valencia. Tras el inventario y catalogación de los restos de la Tortada estamos en disposición de afirmar que de este elemento se conservan en la actualidad suficientes piezas, la mayoría de ellas en buen estado.

La otra pieza recuperable es el banco curvo de la plataforma elevada de la plaza. Los bancos situados en la plataforma elevada de la plaza Emilio Castelar eran elementos muy importantes dentro del conjunto. Entre ellos existían cinco bancos de trazado curvo y carácter escultórico frente a los cuales se disponían otros más simples, sin respaldo y de trazado recto. Los bancos curvos tenían en su parte posterior una jardinera que dotaba de elemento verde a la plataforma elevada. De estos bancos se han catalogado suficientes piezas, y en un estado de conservación más que aceptable, para poder recuperar, al menos uno de ellos.

La plaza en el jardín del Turia, junto al puente de Serranos / A.V.

Lugar idóneo pero inviable

El pórtico circular del óculo del Mercado de Flores, con su fuente ornamental en el centro, es el elemento más representativo de la Tortada de Goerlich, y el lugar de la plaza en el que estuvo ubicado lo podemos situar en la actualidad con total exactitud con tan solo superponer al plano catastral actual el de los años cuarenta del siglo pasado en el que la plaza y su óculo aparecen representados con gran precisión. De acuerdo con las teorías de la restauración monumental y desde el punto de vista de la memoria histórica, el lugar idóneo para ubicar el pórtico circular es sin duda el mismo lugar en el que estuvo ubicado originalmente.

No obstante, "somos conscientes de que, hoy en día, y con la configuración y usos actuales que tiene la plaza del Ayuntamiento, es precisamente este lugar, dentro de la plaza del ayuntamiento, posiblemente el menos indicado para hacerlo ya que coincide con el lugar donde se planta la falla municipal". No obstante, y aunque no sea en el sitio exacto en el que estaban situados originalmente, sigue siendo la plaza del ayuntamiento el lugar idóneo para ubicar y poner en valor los restos seleccionados para ser recuperados por anastilosis.

Si finalmente la corporación municipal decide ejecutar la propuesta Re-Natura, ganadora del concurso, se debería estudiar junto al equipo redactor de dicho proyecto la compatibilidad de éste con la reubicación de los elementos recuperados de la Tortada, y en su caso, el lugar exacto más adecuado para ubicarlos, apunta Hidalgo. Si finalmente, y por las dificultades que entraña, la actual corporación municipal no considera la opción de ubicar los restos recuperados en la plaza del Ayuntamiento, se plantea una ubicación, que a priori no presenta ningún tipo de incompatibilidad. La ubicación en el antiguo cauce del Túria, en un área hoy vacía, junto al Puente de Serranos, en la que hay proyectado un jardín podría ser viable sin entrar conflicto con la solución proyectada por el Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars del Ajuntament de València ya que todavía no ha empezado a ejecutarse dicho jardín.

La «tortada» de Goerlich, una plaza de obra dura sobreelevada, ocupó el espacio central de la plaza entre los años 1933 y 1961, cuando fue demolida. Muchos de sus elementos fueron reutilizados en distintas localizaciones, de manera dispersa. El recuerdo de la plaza sigue en la memoria de muchos valencianos. El propio Hidalgo reconocía en una entrevista a Levante-EMV que la de Goerlich ha sido la única plaza a la altura del espacio cargado de simbolismo de la plaza del Ayuntamiento.