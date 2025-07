Arranca la zona naranja de la Petxina con 1.200 vecinos registrados y unas 200 personas 'fuera de juego'

El estacionamiento regulado de la Petxina empieza por fin a funcionar. Más de 1.200 vecinos y vecinas del barrio ya han obtenido permiso para aparcar sus vehículos en la nueva zona naranja. A fecha de hoy, 7 de julio, día en que comienza a funcionar la nueva normativa de aparcamiento en la zona, el Ayuntamiento ha concedido 1.200 permisos de las solicitudes recibidas de personas residentes en el barrio para acceder a un permiso de aparcamiento, es decir, un 85% de la oferta.

El plazo de solicitud de permisos se abrió a principios del pasado mes de junio. En total se han habilitado 2.046 plazas de aparcamiento, de las que un 69% son zona naranja (1.419 plazas). El resto, un total de 627 plazas y un 30% de la dotación, se destina a zona azul.

La solicitud del distintivo de residente se puede solicitar tanto a través de la sede electrónica como de manera presencial, en las juntas municipales de distrito, alcaldías pedáneas, la Oficina de atención ciudadana de la calle Amadeu de Savoia, y en el Registro general de entrada del Ayuntamiento (en la calle Arquebisbe Mayoral, 1). Una vez activo el distintivo de residente, la persona usuaria deberá obtener el título habilitante abonando la tasa fiscal de estacionamiento mensual (7,18 euros al mes) o anual (abono por 86,20 euros).

En la zona naranja, además de a las personas residentes, se permite el estacionamiento también a las no residentes en la modalidad de rotación con control horario, es decir, los días laborables entre las 9 y las 19 horas de lunes a viernes, y de 9 a 15 horas los sábados. Fuera de este horario, sólo está permitido el aparcamiento a los residentes que dispongan del distintivo y hayan abonado la tasa correspondiente.

Exigen también zona verde

Ocurre, no obstante, que no todos los residentes podrán hacer uso del estacionamiento preferente. Según han denunciado desde la Asociación vecinal de la Petxina, el Ayuntamiento no ha tramitado todas las tarjetas de residente solicitadas para poder aparcar en la misma, lo que está impidiendo a los vecinos aparcar en su propio barrio, siendo expulsados a los barrios colindantes. “Nos obligan a irnos a aparcar a otros barrios, pero no tenemos muchas opciones. El Botánico también es zona naranja, por lo que no es una opción. Cruzar el antiguo cauce para aparcar en Campanar queda muy lejos. La zona de Abastos ya está saturada. Y cruzar a Nou Moles es un caos con las obras de Pérez Galdós” aseguran desde la asociación.

Además, en diferentes zonas del barrio, la señalización con pintura no se ha realizado correctamente, según denuncia la asociación, con partes que se han quedado sin pintar y son blancas, lo que genera confusión entre la ciudadanía. “Desde el Ayuntamiento deberían hacer un repaso de la pintura, ya que hay gente que cree que como ese trocito no está pintado de naranja puede aparcar gratis, y le pueden multar” advierten.

Desde la Asociación vecinal de la Petxina solicitan al Ayuntamiento que mejore la señalización y que retrase la entrada en vigor de la zona naranja hasta que haya tramitado las tarjetas de residente, de manera que no se expulse a los vecinos y vecinas a aparcar a otros barrios mientras los coches de fuera se ven beneficiados por ello al tener sitios libres. “Además del retraso de la entrada en vigor, continuamos exigiendo al Ayuntamiento que incluya zona verde en el barrio, y que dé marcha atrás en la ampliación de la zona azul, devolviendo las 490 plazas que ha convertido en azules a los residentes” han manifestado, al tiempo que han recordado que en otros barrios como el Botánico o La Roqueta se mantiene dicha zona verde, con el consiguiente agravio comparativo.

2,10 euros por aparcar en su barrio

Por su parte, la concejala socialista María Pérez ha ahondado en esta misma línea instando al gobierno de María José Catalá a reflexionar, paralizar la implantación de la zona naranja e incluir la zona verde exclusiva para los residentes, tal y como reivindican los vecinos y vecinas. Pérez ha realizado estas declaraciones tras afirmar que “la mayoría de residentes del barrio” no han recibido las autorizaciones para poder aparcar en la zona naranja a pesar de que hoy mismo entra en funcionamiento –el barrio tiene unos 15.000 vecinos censados–.

“La puesta en marcha de esta zona naranja ya se retrasa desde hace unas semanas porque muchos vecinos no habían recibido las autorizaciones, pero hoy el mismo día en que comienza aplicarse las medidas, muchos de los residentes siguen manifestando que siguen sin estas autorizaciones pese a haberlas solicitado desde hace más de un mes”, ha señalado Pérez.

De hecho, desde la oficina de la ORA han confirmado a los vecinos y vecinas de la Petxina este retraso en la concesión de las autorizaciones y que todavía ni tan siquiera ha comenzado la tramitación de las solicitudes que se enviaron el 9 de junio. Ante esta situación, la edil socialista se ha preguntado qué medidas va a tomar el PP ante esta situación provocada por la mala gestión del equipo de gobierno: “¿Va a retrasar la aplicación o va a permitir que se multe a los propios vecinos por aparcar en su calle o les va a exigir pagar 2,10 euros la hora por estacionar debajo de casa?”, ha añadido.