Bernabé: "Vete a la cocina y haz la comida… ¿Esto es lo que quiere la alcaldesa de València?"

El concierto gratuito del grupo ultra Los Meconios, habituados a musicalizar el ideario de la extrema derecha, sigue generando polémica días después de su contratación para la Gran Fira de València, donde prevén actuar el próximo 25 de julio.

Preguntada por esta actuación y por las palabras de la alcaldesa María José Catalá al respecto –"En València cabe todo el mundo", defendió la primera edil– la delegada del Gobierno y presumible candidata del PSOE a la alcaldía de València, Pilar Bernabé, ha leído una de las letras del dúo a modo de introducción antes de manifestar su opinión.

La canción se llama El Machista y la letra dice así: "Yo soy machista. Deja el deja el cotilleo y tráeme una birra. Yo soy machista, vete a la cocina y haz la comida. Soy hombre y traigo el sueldo a casa. No tiene queja, no le falta de nada. En casa no pego ni chapa. A cuerpo de rey todo lo hace mi esclava. No a las mujeres conductoras, que solo lleven el carro de la compra. Al menos haces bien la sopa, recoge todo, vete a planchar la ropa. Soy un machirulo opresor. Mostrar las tetas y chillar no te da la razón. Muy feminista, pero luego escuchas reggaeton. Presta atención, porque el machista aquí solo soy yo. Sí, sí, yo soy machista. Deja el cotilleo y tráeme una birra. Yo soy machista. Vete a la cocina y haz la comida. Las mujeres llegarán a la luna cuando haya que barrerla".

Leída la letra de esta parodia, Bernabé ha considerado que "esto va de si hay una alcaldesa que en su ciudad con el dinero de todos los valencianos y las valencianas quiere llevar a los Jardines de Viveros para que los y las jóvenes, los niños y las niñas escuchen estas letras. ¿Esto es lo que quiere la alcaldesa de Valencia? ¿Esto es de verdad lo que quiere un gobierno municipal?", se ha preguntado la socialista.

"No estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de qué modelo, con el dinero público y con la capacidad que tenemos de generar sociedad cuando gobernamos, somos capaces de imprimir. Estas letras solo incitan a más odio, a más crispación, a más violencia y se lo digo yo, que lo sufrimos en la puerta de nuestras sedes", ha seguido diciendo Bernabé en interpelación a la alcaldesa. "Después de lo que yo les acabo de leer, lo único que le pido a la alcaldesa de València es que recapacite, porque si no lo hace, está dando un mensaje muy equivocado de lo que para ella representa la democracia".

Los autores de estas letras saltaron a los medios hace dos años cuando cantaron "Vamos a volver al 36" –año del golpe de Estado franquista– acompañados del youtuber Infovlogger en un acto de Vox. También han dedicado canciones paródicas a Pedro Sánchez, Irene Montero o Pablo Iglesias, o "los progres" en general. Uno de sus temas con más visualizaciones es un "anti-himno feminista" donde aparecen otros polemistas ultras como Roma Gallardo o Un Tío Blanco Hetero.

"Sólo dos personas normales"

No obstante, pese a su querencia por la polémica a través de la parodia y la letra ridiculizante, Los Meconios han confesado estar "anímicamente destrozados" después de que el grupo municipal socialista haya denunciado la contratación municipal de un dúo "abiertamente fascista". En un comunicado difundido a través de sus redes, Sergio y Mario, integrantes de Los Meconios, dicen ser "sólo dos personas normales y corrientes, con familias y amigos, con sus defectos y virtudes… Dos amigos que intentan hacer reír a los demás y, de vez en cuando, expresan su opinión. Una opinión que a veces puede resultar molesta, claro, pero una opinión al fin y al cabo".

“Nos cuesta entender que se pueda actuar con tanto odio”, terminan diciendo los autores de letras como "He pasado en cuatro días de ser una cajera a ministra con chalé". Y siguen: “Estamos literalmente desbordados y anímicamente destrozados. Sinceramente, no creemos merecer esto. Estamos barajando todas las opciones, pero os prometemos que vamos a intentar sacar fuerzas de donde sea para hacer el concierto del 25 de julio en Valencia.