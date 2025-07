Preocupación en el Cabanyal por la sentencia que anula los límites a los apartamentos turísticos

Los vecinos del Cabanyal han mostrado este martes su preocupación por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anula parcialmente el Plan Especial del Cabanyal, en concreto, las restricciones a las viviendas turísticas y los usos terciarios, en el barrio. Los vecinos advierten de que "la rentabilidad de los apartamentos turísticos es tan alta y los inversores están ganando tanto dinero que no les importa gastarlo en abogados en defensa de sus propios intereses y en contra de los vecinos". Asi lo apunta el portavoz de la Asociación de Vecinos del Cabanyal, Dani Adell, quien apunta que la sentencia es un aviso para navegantes para el ayuntamiento ya que la nueva normativa que prepara el ayuntamiento, a priori más restrictiva que el PEC, puede acabar en los tribunales también. La presión de las asociaciones de apartamentos turísticos "es muy fuerte", apuntan los vecinos, que reclaman, que no se concedan más licencias de apartamentos.

El ayuntamiento, por su parte, apunta que no recurrirá el fallo del TSJ, que anula parcialmente el PEC por no inclui el informe preceptivo en materia de turismo previsto en la ley de 2018 Turismo, Ocio y Hospitalidad, y argumenta que la sentencia no afecta porque ya rige en el barrio la moratoria aprobada mientras se redacta la nueva normativa sobre usos turísticos donde no se permitirá que las plazas turísticas superen el 8% de las viviendas de los barrios ni el 2% de la población, que incluye al barrio del Cabanyal. El ayuntamiento se allana así ante la sentencia del TSJ a pesar de haber defendido en la tramitación del recurso el PEC, en concreto, la limitación del 10% por manzana para las viviendas turísticas, decisión, adujo el consistorio, "debidamente motivada" y encaminada a "luchar contra la escasez de viveinda en alquiler a precios asequibles".

Las obras no cesan

Los vecinos advierten de que a pesar de la moratoria las obras relaciones con usos ajenos al residencial propiamente dicho (apartahoteles, coliving o "flex livign") "no cesan". Temen que el "lobi "de los apartamentos turísticos "vaya por el mismo camino con la nueva normativa que prepara el ayuntamiento". "Tienen muchísimo dinero para recurrir y judicializar y nos preocupa que el ayuntamiento no ponga pie en pared para parar este tsunami".

A los vecinos les preocupa la turistificación del Cabanyal que "ya solo con las licencias concedidas nos convertirá en un parque temático". La solución, a su juicio, pasa por que el ayuntamiento apueste por la defensa del vecindario y no ceda a las presiones del al lobi de los apartamentos turísticos. Demandan políticas nuevas y apuntan que las nuevas limitaciones a los usos turísticos que quiere fijar el ayuntamiento ya están superadas. En el barrio, calculan, hay casi 500 apartamentos ilegales. Los vecinos aseguran que "no queremos más licencias para viviendas de usos turísticos. Las viviendas deben ser para los vecinos".

El Ayuntamiento de València, por su parte, anuncia que no recurrirá la sentencia del TSJ porque no afecta a la normativa. "Ahora en el Cabanyal hay una moratoria como en el resto de la ciudad de no concesión de licencias mientras se tramita la nueva normativa que regule los apartamentos turísticos y que se encuentra en fase de información pública". El ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, insiste en que lo que demuestra esta sentencia es el "urbanismo chapuza del anterior gobierno de Compromís y PSOE que lo único que regularon lo hicieron mal", como demuestrarían las sentencias que han suspendido parcialmente los planes de Ciutat vella y Cabanyal. "Dieron barra libre a los apartamentos turísticos permitiendo su proliferación especialmente cuando aprobaron en 2018 permitir usar los bajos comerciales para apartamentos turísticos", recalcan.

El portavoz socialista, Borja Sanjuán, devuelve la misma acusación al gobierno de Mª José Catalá al que acusa de dar barra libre a los apartamentos turísticos con una normativa que sigue permitiendo estos usos en barrios no saturados. "No es lógido que estemos anulando restricciones a los apartamentos", apunta Sanjuan. "El ayuntamiento debería recurrir para frenar el intento de presionar de una asociación de apartamentos turísticos que están ganando mucho dinero llenando de apartamentos turísticos la ciudad de València".

Por su parte, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, también ha exigido al gobierno del PP y Vox que recurra la sentencia del TSJ que anula parte del Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar (PECC), especialmente en lo referido a las limitaciones a los apartamentos turísticos. Según ha denunciado, “Catalá debe elegir si los servicios jurídicos del Ayuntamiento están al servicio del derecho a la vivienda o si seguirá mirando hacia otro lado y favoreciendo que se siga llenando la ciudad de apartamentos turísticos, como ya está ocurriendo”.

Robles ha lamentado que, una vez más, el gobierno de Catalá “critique al anterior gobierno para justificar su inacción”. “Es su forma habitual de esquivar responsabilidades. Pero ahora lo que tienen que hacer es responder al presente”, ha recalcado.

Explosión de licencias

También ha puesto cifras a la ofensiva del PP y Vox: “Han disparado la concesión de licencias, pasando de una media anual de 368 entre 2019 y 2022 a 1.189 entre 2023 y 2024. Es una barbaridad. Este gobierno no defiende la vivienda para el vecindario, sigue viendo la vivienda como un negocio”. Finalmente, Robles ha reclamado celeridad: “Catalá está tardando demasiado en presentar un recurso. Si realmente quiere defender la ciudad y el derecho a vivir en ella, debe actuar ya y dejar de entregar València a los intereses de la patronal de los apartamentos”.