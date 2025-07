El alcalde de Barcelona exhibe en València su receta para acabar con los apartamentos turísticos

El alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, estuvo este miércoles en València invitado por la futura candidata a la alcaldía de València, Pilar Bernabé, para hablar de explicar sus recetas para impulsar la viviendas pública y poner coto a los apartamentos turísticos. Coincidencia o no la alcaldesa, María José Catalá, también programaba a la misma hora un acto para anunciar el impulso a 360 viviendas en Malilla y una nueva permuta de suelo por vivienda ya hecha. Frente a los anuncios de Catalá, la delegada de gobierno glosó las virtudes de la gestión de Collboni como "referencia internacional por la construcción de vivienda pública, el control de los precios de alquiler y la limitación de los apartamentos turísticos".

Los hizo ante un nutrido grupo de entidades y asociaciones ciudadanas asegurando que en la ciudad condal, que no es ajena al problema de la vivienda, "sus medidas valientes han permitido rebajar el precio de los alquileres en más de cien euros así como construir 4.000 viviendas públicas y poner coto a los apartamentos turísticos, tal y como permite la Ley de Vivienda que València no está aplicando”.

En materia de vivienda pública, el argumentario del actual equipo de gobierno es claro desde el primer día: ellos harán mil hogares y el anterior gobierno del Rialto hizo 14 durante sus años de gobierno. Bernabé salió en turno de contraataque asegurando que "la cuenta que puede hacer Catalá en sus dos años en el ayuntamiento es de cero viviendas propias: Empezó diciendo que haría 1.000, después, 17, y al final del mandato seguro que le sale a deber”.

La responsable socialista ha exigido a Catalá que deje de darle suelo a las promotoras privadas para que desarrollen las viviendas públicas que debería hacer el Ayuntamiento. “Esta no es la política de vivienda que merecen los valencianos. Tiene muchas medidas a su alcance puestas a su disposición por el gobierno de España, pero ha decidido, por ejemplo, rechazar la compra por tanteo y retracto de más de 400 viviendas en estos últimos dos años.

La mitad de vivienda pública en todos los desarrollos

Collboni defendió las virtudes de su gestión, basada en "aprovechar el marco legislativo del gobierno de España para articular esas medidas, además de estar construyendo 4.000 viviendas públicas entre el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno de España hasta final del mandato y hemos establecido porcentajes de vivienda pública en los nuevos desarrollos de más del 50%”.

Prohibir los apartamentos en 2028

Barcelona tiene el mismo problema de pisos turísticos "que no deberían haber existido nunca porque las viviendas son para que viva la gente”, qu en Barcelona alcanza las 10.000 unidades pero que "el Ayuntamiento ha aprobado una normativa para que en noviembre de 2028 podamos retirar todas las licencias de pisos turísticos y que esta actividad esté prohibida. Con esto, más de 10.000 viviendas volverán al mercado residencial".

Y no podía faltar la alusión a la tasa turística, ante la negativa de aplicarla en València. Es la tercera fuente de ingresos del consistorio barcelonés. "Recaudamos 100 millones de euros y no ha bajado el número de turistas. Con este dinero, no solo pagamos los costes que ocasiona el turismo como la limpieza, la seguridad y el transporte que en ningún caso deben pagar los ciudadanos, sino que también hacemos un retorno social. Con un tercio de la recaudación estamos financiando la climatización, por ejemplo, de todas las escuelas públicas de primaria, más de 170 colegios".

No iba a quedar el encuentro en una simple declaración de virtudes. Faltaba la crítica al actual equipo de gobierno, centrado en la alcaldesa. "Es vergonzoso que en València haya once mil apartamentos y que nueve mil sean ilegales. Y a pesar de ello, el Ayuntamiento en 2025 solo se han aplicado siete sanciones” aseguró Bernabé. Además, ha criticado que la normativa que está preparando Catalá permitirá incorporar 5.000 nuevos apartamentos, una medida que va en dirección contraria a la que ha puesto en marcha Barcelona y que implica prohibirlos en toda la ciudad".