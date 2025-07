"Me vi rodeada de humo negro. Estoy viva gracias a mi hijo"

València necesita un respiro urgente. Sol y playa. Vacaciones. Ayer, otro incendio volvió a encoger el corazón de muchos vecinos de la ciudad, castigadísima en los últimos dos años. El fuego se desató en torno a las 14.15 horas en el interior de una tienda Tedi que ocupaba el bajo comercial de una manzana completa, ubicada entre la avenida del Puerto y las calles Peris Brell y Muñiz y Hernández de Alba, y las virulentas llamas, aunque no escalaron pisos arriba, obligaron a desalojar 138 viviendas repartidas en ocho bloques residenciales.

Los trabajadores y clientes del Tedi pudieron salir por sus propios medios, mientras que algunos vecinos de la manzana fueron inicialmente confinados hasta que los bomberos consiguieron controlar el fuego y evacuar todos los pisos con sus habitantes, mascotas incluidas. La primera llamarada, muy violenta y destructiva, alimentada por el material inflamable del local, dio paso enseguida a una densa columna de humo negra visible a varios kilómetros de distancia. Medio centenar de bomberos de València se desplazaron inmediatamente hasta el número 123 de la avenida del Puerto y lograron evitar que la tragedia pasara de lo material.

La última actualización del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), ofrecida en torno a la media noche, hablaba de 19 personas atendidas por inhalación de humo con edad comprendida entre los 19 y los 99 años. 16 de ellas fueron trasladadas a los hospitales del Clínico, La Fe, Doctor Peset y General de València, mientras que tres de ellas fueron dadas de alta in situ.

Los vecinos desalojados por el incendio en la avenida del Puerto esperan para entrar en sus casas / F. Calabuig

Sobre el origen del incendio, aunque la investigación sigue en marcha, todo parece indicar que podría haberse originado en el cableado del falso techo de la tienda, dado que algunos clientes escucharon pequeñas explosiones y chispazos justo antes de la deflagración. Según los residentes de la finca, la tienda llevaba menos de una semana de obras —estaban cambiando de sitio las cajas registradoras— y los peritos deberán determinar ahora dónde y por qué se originó el siniestro.

La espectacularidad del fuego y la posterior nube de humo desataron el pánico entre los vecinos. Durante varias horas tuvieron que esperar en el patio y el hall de un hotel colindante a que les informaran de su podían regresar a sus casas o era más seguro dormir fuera. Esperanza y María José seguían nerviosas, temblando de miedo.

El techo del bajo comercial, hundido / Levante-EMV

"Mi hermana estaba tumbada en el sofá, ha oído una explosión y enseguida ha entrado el humo”, introducía Esperanza. Su hermana apenas podía hablar del susto. "Entonces ha llamado a su nuera, ha empezado a moverse toda la casa y su hijo las ha sacado a las dos", narraba Esperanza. "Mi vivienda es la más afectada. La terraza se ha hundido toda", añadía María José. "Yo estoy viva gracias a mi hijo. Me vi rodeada de humo negro. No veía nada. Él nos ha sacado a las dos y al perrito".

Las vecinas del Tedi contaban que la explosión se avivó en apenas dos o tres minutos y apenas hubo tiempo de salir a la calle. "En mi comedor temblaba el suelo y tanto el estudio de mi hijo como la cocina han crujido. La bombera que me ha bajado la medicación me ha dicho que la cocina está rota", continúaba María José. Las primeras inspecciones oculares revelaron terrazas destrozadas y paredes de vivienda parcialmente tumbadas. Al menos habría seis viviendas dañadas en avenida del Puerto, Peris Brell y Muñiz y Hernández de Alba. Además, el techo del bajo comercial está totalmente hundido y buena parte de la tienda calcinada.

Trasladada con taquicardias

El dispositivo de bomberos y policía obligó a cortar una de las principales arterias de València / Germán Caballero

"Yo he llegado cuando el incendio estaba en marcha", contaba José, otro vecino afectado. "No he podido entrar ni a mi casa. He ido a recoger a mi nieto y me he encontrado todo el pastel", señalaba. "La mala suerte es que teníamos en la fachada el respiradero del Tedi y el humo ha salido como una chimenea hacia arriba. A mí mujer ahora con el bajón le han dado taquicardias y se la tenido que llevar la ambulancia", contaba, revelando que además de las personas atendidas por inhalación de humo había otros daños colaterales.

Evaluación estructural

Tras el impasse de espera, cuando marcaron las 20 horas, el gobierno municipal con la alcaldesa María José Catalá a la cabeza se reunió con los vecinos afectados para informarles de la situación. Las familias de los primeros pisos no podían volver a casa, el resto de vecinos era recomendable que buscaran hospedaje con parientes o amigos. El ayuntamiento realojó a 45 personas repartidas en 21 habitaciones de hotel.

La columna de humo negro vista desde la distancia / Levante-EMV

En el portal de su bloque, Sonia explicaba que el foco incendio había estado concentrado en la esquina de Hernández de Alba con el 123 de avenida del Puerto, de forma que el ayuntamiento deberá evaluar si la estructura del edificio aguanta en en ese punto, donde además se ha puesto un precinto. Los vecinos del primer piso tuvieron que dormir fuera y las plantas altas, en teoría, podían hacer vida normal. "Sí nos han recomendado que nos vayamos con familiares o amigos. Nosotras vamos a irnos, no nos atravemos a dormir aquí sobre todo por no respirar el hollín", decía Sonia, cuyo piso estaba completamente negro pero sin aparentes desperfectos.

Histeria colectiva

"Nosotras no estábamos en casa pero me han comentado que se han puesto todos los vecinos a chillar y ha habido un poco de atropello en la escalera. Por suerte no ha habido heridos graves, ha sido más la histeria colectiva que otra cosa. Unas vecinas estaban comentando que en la cuarta planta tenían pérdidas de agua, así que habrá problemas de cañerías y demás", relataba Sonia.

El ayuntamiento ya está trabajando con la adminitradora de fincas —es la misma para casi todas las comunidades—, quien a su vez se ha puesto en contacto con el seguro para solventar la situación de las viviendas con mayores daños en bajantes o suministros.