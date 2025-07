Afectados del incendio de la avenida del Puerto: "No tenemos aire acondicionado ni podemos ir al baño"

El incendio de la avenida del Puerto de València que este martes afectó a 115 viviendas y obligó a realojar a 45 personas deja testimonios de angustia e incertidumbre entre los afectados, vecinos, comerciantes y trabajadores del local donde se originó el fuego. Las llamas, que se iniciaron en la tienda Tedi, se expandieron con gran rápidez y ocasionaron un gran revuelo entre las personas del vecindario, según han asegurado los residentes. Por suerte, no hubieron heridos graves que lamentar y las personas del edificio fueron desalojadas de sus respectivas casas para una mayor seguridad. Ahora, las mismas víctimas nos cuentan cómo vivieron esos angustiosos momentos, cómo han encontrado sus casas y cuando podrán regresar a ellas.

"Vino mi nieto a comer y sentado mirándolo vi que empezaba a salir el humo. Me asomé a la puerta de la escalera, lo dejé todo y comencé a llamar a los timbres hasta que conseguí que algunas personas salieran de sus hogares", explica José Aparicio, uno de los habitantes del trozo de finca que ha caído a causa del acontecimiento. Otra de las afectadas cuenta que estaba muy preocupada por su mascota, declara que la pudieron sacar "después de tres horas" y ahora se encuentra en el veterinario ingresada con oxígeno debido a una intoxicación por el humo. "Lo importante es que estamos todos bien. Con la finca habrá que ir poco a poco porque no es ni un día ni dos, va para largo", manifiesta Arantxa Rodríguez, dueña del animal perjudicado.

Ángel Pedro Cerdán y Mari Carmen Belenger, dos vecinos desalojados de las viviendas afectas por el incendio de una tienda Tedi en la avenida del Puerto / J.B.

"No podemos usar el servicio"

Ángel Pedro Cerdán y Mari Carmen Belenger vivían en el primero de este edificio, ambos manifiestan que por la noche les dejaron pasar a su piso para coger lo esencial acompañados de las autoridades, pero no han vuelto a saber nada más. "Se supone que hoy nos dirán algo, algunos sí que están viviendo allí ya, con sus inconvenientes. Pero nosotros no", señala Ángel Pedro. En cuanto a los inconvenientes mencionados, los residentes se quejan de que allí "no se puede vivir". "No tenemos ni luz, ni agua, ni gas", apunta Alfonso Calderón que vive en el último piso pero que, sin embargo, ha tenido que irse a su segunda residencia a vivir. Además, añade que "las bajantes de la finca están dañadas" y, por lo tanto, "no se puede utilizar el servicio".

En este sentido, el Ayuntamiento de València mantuvo este miércoles una reunión con los representantes de la multinacional alemana Tedi para conocer las condiciones de la poliza del seguro y las coberturas. Dado que el fuego se originó en la tienda deben hacerse cargo de la reconstrucción, especialmente de las bajantes, destrozadas por las llamas, lo que complica el regreso a las viviendas afectadas de las familias. "Esperamos que actúen con agilidad", apuntaban tras la reunión fuentes municipales.

"No tenemos aire acondicionado: el fuego lo ha fundido todo"

"En apenas dos minutos empezaron a salir unas llamas impresionantes", cuenta Joaquín Ávila, otro residente del lugar de los hechos y subraya que "el centro del techo de la finca se ha hundido todo". Los vecinos de la avenida del Puerto sufren la pérdida de "terrazas que se han derrumbado", "aires acondicionados que se han fundido" y "trasteros que han caído". A pesar de ello, se alegran de que nadie haya sufrido grandes daños físicos y destacan la actuación de las autoridades y de los bomberos, algo en lo que coinciden gran parte de los afectados: "Si tenias animales te pedían las llaves y subían a por ellos, fueron muy rápidos", valora Ángel Pedro Cerdán.

El rescate de las mascotas

Muchos de los vecinos no pueden volver a sus pisos por los daños ocasionados y ya se han puesto en contacto con sus seguros para que se hagan cargo de lo sucedido. De igual manera, algunos han tenido que pasar la noche con familiares o en el hotel de al lado de la finca, ya que es una de las opciones que el ayuntamiento ha habilitado para las personas que no pueden entrar a su hogar. La noche del incendio el ayuntamiento derivó a 45 personas al hotel situado al lado de la manzana residencial siniestrada.

Una de las comerciantes que trabaja justo al lado de la tienda donde se originó el fuego, Marina Bleda, cuenta que, de repente vio "cómo se hacía de noche". En ese momento empezaron a vaciar a la gente que estaba trabajando y a los clientes y salieron corriendo. "No nos enteramos del incendio hasta que el humo ya entró en la tienda", explica la trabajadora con una mascarilla entre sus manos, ya que el olor en el ambiente era bastante fuerte. "Las empleadas de la tienda Tedi, oían como que el techo se caía, pero realmente fue una clienta la que les avisó del fuego. Cuando se percataron salieron lo más rápido posible de allí", agrega también que "el fuego se propagó velozmente". Los vecinos subrayan que, por el momento, "el dueño del local no se ha pronunciado".