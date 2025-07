Desalojo forzoso de seis viviendas del incendio del Tedi de la avenida del Puerto

El Ayuntamiento de València ha dictado orden de desalojo forzoso de seis de las viviendas afectadas (más de un centenar) por el incendio de un local comercial de la multinacional alemana de artículos de hogar Tedi en la avenida del Puerto. Se trata, según ha explicado el portavoz del gobierno, Juan Carlos Caballero, tras la junta de gobierno en la que se ha dictado dicha orden tras los informes recibidos del servicio de Bomberos y de Disciplina Urbanística. Las viviendas desalojadas son las primera plantas de las dos fincas más dañadas por la explosión y el hundimiento del techo del local comercial que ocupaba un patio de manzanas.

El colapso del techo del Tedi arrastró a las terrazas que quedaron hundidas parcialmente. "Por seguridad para las familias no podrán volver a sus casas hasta que no se reconstruyan las terrazas y se refuercen cimientos", ha explicado Caballero este viernes. "Nos preocupa que los vecinos vivan allí en esas condiciones y por eso los bomberos las han declarado inhabitables". Las viviendas con orden de desalojo están en la primera planta del edificio de Peris Brell 4 y en la finca de enfrente, en Muñiz y Hermanos de Alba, donde también se vieron afectadas las tres viviendas de la planta primera, las que sufrieron de manera más directa el desprendimiento del techo del Tedi

El portavoz ha destacado que hay que diferenciar entre las viviendas donde hay un riesgo estructural, como es el caso de las viviendas con las terrazas semiderruidas y aquellas en las que sin haber problemas estructurales los vecinos no pueden regresar porque no tienen bajantes y se les ha cortado el agua para evitar que las aguas fecales caigan al patio interior cuando se estén realizando los trabajos de desescombro y reconstrucción.

Sobre el realojo de los vecinos afectados, para los que la multinacional alemana ha buscado realojo en viviendas temporales de la patronal de propietarios de apartamentos turísticos (Aptur-CV), Caballero ha insistido en que tras una primera ayuda urgente por parte del consistorio que proporcionó habitaciones de hotel durante las noche del incendio y el día siguiente tendrá que ser la empresa de artículos del hogar la que se haga cargo, dado que el fuego se declaró en su comercio, de dar solución a las familias. El ayuntamiento y la alcaldesa, Mª José Catalá, han actuado como intermediarios y se está atendiendo uno a uno los casos de las familias a las que se está asesorando en el punto de información habilitado en la sede de la Universidad Popular del barrio de Aiora.

En relación al intento de incendiar otra tienda de la cadena Tedi ubicada en Justo y Pastor este jueves, apenas 48 horas después del incendio de la avenida del Puerto, Caballero aseguró que "no creemos que guarden relación". Como informó este diario, un hombre que todavía no ha podido ser identificado prendió fuego a un conjunto de prendas que había en la tienda. La rápida actuación de las dependientas que apagaron las llamas con un extintor evitó que las llamas fueran a más. De inmediato las policías local y nacional activaron la búsqueda del sospechoso, que no ha sido localizado ni identificado. La brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de València ha activado al grupo de Homicidios, que ya está investigando el incendio del martes en la tienda Tedi de la avenida del Puerto, para que asuma también la investigación en este caso, ante la posibilidad, poco probable, de que ambos hechos estén relacionados.