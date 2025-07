Inseguridad y prostitución al alza en el último reducto del barrio chino de València

Degradación, peleas, insultos, suciedad en las calles y repunte de la prostitución. Así han descrito los representantes de Amics de Velluters la situación que afronta el barrio este viernes a los concejales de Movilidad, Urbanismo, Limpieza y Bienestar Social la situación que atraviesa el barrio de Velluters, donde la inseguridad repunta en el último reducto del barrio chino, la calle Viana, esquina con Torno del Hospital y Balmes ante la "inacción" de la administración, que aseguran los residentes, está provocando "un efecto llamada". Sigue el problem con el edificio de Viana 9, que funciona como negocio de "camas calientes" y prostíbulo y dónde se forman largas colas de clientes (puteros) que hacen cola para subir.

La mesa de diálogo del ayuntamiento con los vecinos de Velluters permitió en la pasada legislatura controlar la situación, pero "la realidad es que el barrio ahora ha empeorado", apunta un portavoz de Amics de Velluters (El Pilar). Los residentes llevan años reclamando al ayuntamiento que anule las licencias de los locales que funcionan como narcoedificios o prostíbulos.

En Velluters queda mucho por hacer

"La situación ha empeorado y con el verano se prevé que vaya a más", han advertido este viernes Amics de Velluters a los concejales Jesús Carbonell, Marta Torrado, Julia Climent, Juan Giner y Carlos Mundina, además de a los representantes de la Policía local y nacional. Los vecinos les han trasladado la "urgencia de que se haga un seguimiento real y transversal de las propuestas que llevamos tiempo planteando".

"Parece que hay voluntad de coordinación entre áreas, pero aseguran los vecinos que no han obtenido compromisos concretos", afirma Amics del Carmen. Sus responsables han pedido mayor implicación y presencia de la policía Local y Nacional y "una actuación conjunta de todas las áreas implicadas para que no vaya a más la degradación del barrio". Reclaman que las mesas de diálogo se hagan con mayor periodicidad, como venía sucediento para "no quedarnos en buenas intenciones". El tema de los edificios de Viana 7, 9 y 11 sigue sin solución y sin un rumbo claro ni decisiones firmes, lo cual preocupa mucho porque son puntos muy conflictivos del barrio, insisten. "En Velluters aún queda mucho por hacer", advierten.