De los comercios tradicionales a la invasión de franquicias: "Uno ya no sabe dónde está"

¿Qué es una ciudad? La definición oficial apunta al conjunto de edificios y calles regidos por un ayuntamiento, pero podría englobar muchas otras cosas. La variedad de árboles singulares. El estadio de un equipo centenario. Las pachangas en canchas de barrio obrero. El Retablo Mayor de la Catedral. La muralla bajo los adoquines. El atasco infinito. Los riders en patinete. Los garitos posmodernos. La manta doblada contra la puerta de un banco. El recuerdo romántico de una familia emigrada. El cementerio colmado. El alquiler desorbitado. ¿El comercio tradicional?

El comercio de toda la vida, traspasado de generación en generación, solía aportar poso identitario mediante la especialización gremial de muchos de sus negocios, pegados a la tradición productiva del territorio y distintos en cada urbe. Aquel modelo, sin embargo, está hoy en liquidación por cierre y la pregunta sería si puede una ciudad no parecerse a las demás o si es menos capital la que carece de cinco hamburgueserías en el perímetro de su kilómetro cero.

Esta semana, el Ayuntamiento de València y ESIC presentaron un extenso estudio sobre el comercio minorista en el Cap i Casal donde se ofrecía la conclusión poco sorprendente de que el negocio está siendo transformado por el turismo para atender sus necesidades. Las tiendas tradicionales se desplazan a los barrios periféricos mientras las zonas céntricas ponen la alfombra roja al consumidor ocasional. Los distritos con más cierres o transformación de establecimientos son Ciutat Vella (17,7 %), l’Eixample (14,7 %), Jesús (14 %) y Quatre Carreres (13,6%).

Un ejemplo: en noviembre de 2023 se anunció el cierre de Guantes Piqueras, la última tienda histórica de Plaza de la Reina. Su propietaria Margarita se jubilaba desfondada por la pandemia y las obras en la plaza, y su hija había elegido el camino de la docencia. «Es posible que termine convertida en una tienda de alquiler de souvenirs. Siempre pasa lo mismo. Son los únicos que invierten en locales tan caros, pero suelen ser negocios muy efímeros», decía Margarita entonces. Bajo el engañoso toldo de «comercio emblemático desde 1886» no se ha instalado una tienda de souvenirs, pero casi: el local lo ocupa un negocio de alpargatas hechas a mano y dirigidas al público internacional; una marca catalana con presencia en Puerto Rico o República Dominicana que se publicita a través de Airbnb.

La tienda de alpargatas «handmade» que ha remplazado a Guantes Piqueras y se anuncia en la plataforma de alquileres vacacionales Airbnb / Ana de los Ángeles Martí

Existe una teoría conspirativa de extrema derecha conocida como el gran reemplazo según la cual la población blanca europea estaría siendo sustituida por la inmigración masiva, pero quizás sea menos trasnochado hablar de reemplazo en la fisonomía de los centros históricos de las ciudades, donde el comercio tradicional o singular cede terreno frente a franquicias normalmente internacionales. No hace falta ir a la calle Colón, basta con patear la uve formada por San Vicente Mártir, plaza de la Reina y calle la Pau: McDonald’s, Belros, 100 Montaditos, Ale Hop, Valor, Levaduramadre, Manolo Bakes, Camper, Ralph Lauren, Goiko, Lo Life, Misako, Parfois, Granier, Llaollao, Guapaletas, Captain Candy Shop, Tagliatella, Haagen-Dazs o Citees.

Un estudio de la UPV realizado en 2016 señalaba que ocho años antes en la misma calle de la Pau, por donde falleras y falleros transitan en la Ofrenda de la Virgen de los Desamparados, entre inmobiliarias, agencias de viaje y sucursales bancarias, se asentaban comercios «de toda la vida» como Manantial, especializada en productos eclesiásticos, Evangelina y Teresa, que se dedicaban a la venta de lencería, los cosméticos de Paquita Ors, Deportes Altarriba o diversas platerías. Y en el primer tramo de San Vicente Mártir sobrevivían -también en 2008- más comercios antiguos como Nela, J Palomar, la Armería de Pablo Navarro, El Caimán, Nacher, la Cuchillería Eureka o la guantería de F. Camps.

Aunque algunos resisten, la pérdida de negocios emblemáticos es una tendencia gradual que guarda relación con los grandes flujos turísticos en ejes comerciales, pero también con los nuevos hábitos de consumo —del centro comercial a la compra online—, la naturaleza anacrónica de los negocios, la falta de relevo generacional o el precio de los arrendamientos. El fenómeno no solo ocurre en el centro. La mítica aceitera de los Casanova en avenida del Puerto ha pasado a manos de McDonald’s y las arrocerías del Paseo Neptuno han perdido el pulso con las cadenas de comida low cost.

Volviendo al centro, en la calle Músico Peydró, antigua calle de las cestas, Teresa y su marido Terencio regentan una cestería llamada El Globo con 169 años de historia. «Este tipo de tiendas venden recuerdos. Mucha gente pasa por aquí y recuerda a su abuelo delante de la hoguera haciendo pleitas para luego hacer capazos. O compran bolsos y sillas de mimbre porque las tenían sus abuelas. Es un tipo de comercio muy personal y lo trabajamos quizás con más ilusión que resultados. No diré que malvivimos pero sí es un ejercicio de nostalgia y me parece importante que este tipo de tiendas sigan existiendo».

El cestero cuenta que el negocio se ha resentido tras la dana, pues el 80% de la clientela procede del área metropolitana —«el valenciano compra en grandes superficies y además el barrio se ha vaciado de vecinos»—, y también respalda las conclusiones de los estudios y las impresiones de cualquier vecino con arraigo en el barrio: en la calle Músico Peydró llegó a haber una quincena de cesterías. Hoy solo quedan dos.

Ale-Hop en la antigua Unión Musical Española / Ana de los Ángeles Martí

Las vocaciones eran distintas, pero los precios también eran otros. «En el local que teníamos estábamos pagando 850 euros al mes y el pasado mes de diciembre nos lo subieron a 1.500. Es un edificio casi en ruinas, vacío, donde solo funciona el bajo comercial. Por suerte nos traspasaron un local en esta misma calle y pudimos quedarnos», cuenta Terencio. «Pasa en todas partes. Pueden poner los alquileres a los precios que quieran porque los van a pagar. Las franquicias alquilan por 1.800 euros, están tres años y cuando se dan cuenta de que aquello no es rentable se van dejando el listón de los alquileres aún más alto. Luego viene otro que paga 2.200 euros y así. Como decía un político español: es el mercado, amigo».

Teresa, su mujer, también se muestra crítica con la proliferación de negocios sin ninguna vinculación emocional con la ciudad: "Esta zona era toda de comercios tradicionales pero si vamos franquicias uno no sabe dónde está, si está en València o Austria, da igual. Esto se irá al traste como siga todo así. Da pena, mucha pena, pero al final todos tendremos que cerrar", augura la cestera, sin más ayuda para competir con multinacionales que la bonificación del 95% del IBI conseguida por la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico para los negocios emblemáticos.

Adaptarse o morir

En el mercado salvaje de los núcleos metropolitanos resisten incombustibles proyectos como El Globo u Olegario, tienda de moda para hombres ubicada en San Vicente Ferrer desde 1940. Preguntado por el secreto de su longevidad, con la cuarta generación ya incorporada, Olegario hijo habla de trabajo a destajo y adaptación. «A mí ya me hicieron una entrevista en los años 90 y ya dije que el comercio tradicional iba a desaparecer e iban a ser todo franquicias. Mantener la persiana subida casi un siglo es complicado, pero somos el ejemplo de que se puede conseguir. Nuestra actualización es diaria: introducimos mejoras en la iluminación, en la imagen, tenemos web, tienda online, empresa de comunicación, clientes de toda España e incluso internacionales. El proceso de adaptación a lo nuevo es obligado porque la nostalgia no da para comer», dice el gerente.

Natura en el antiguo Nela / Ana de los Ángeles Martí

Otra pregunta procedente sería si la implantación de las mismas tiendas en todas partes, el ataque de los clones, responde a un interés real del consumidor o es pura aceleración capitalista. «A mí a veces alguien me dice: qué bonita la tienda, ojalá la mantengas, está como cuando vine de niña… Y resulta que desde entonces no ha venido», lamenta Terencio evidenciando cierta desafección del cliente, que no obstante, sigue teniendo la razón. «Cada uno es libre de comprar donde quiere», agrega. «En ciudades como Sevilla el negocio tradicional se cuida mucho, hay tiendas que no se han renovado pero aguantan porque la gente las valora. Aquí en València quizás no cuidemos tanto las tradiciones», añade Olegario aportando un toque idiosincrático.

Desde la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico ofrecen una mirada panorámica y llaman a no demonizar el turismo per se, pues este también ayuda a la supervivencia de negocios con solera. «¿Quién querría comprar en la misma franquicia que ya tiene en su ciudad?». El problema, argumentan, es otro: «Hay propietarios que exprimen la gallina de oro y expulsan a los negocios tradicionales para alquilarlos a las franquicias por mucho más dinero. Pero habría que decirles dos cosas: primero, que la calle donde se emplaza su propiedad la hizo buena el antiguo comercio. Y segundo, que estas franquicias tienen mucha rotación y sus locales pueden terminar vacíos».