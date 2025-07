La Coordinadora Feminista pide al Consell que impida el concierto de Meconios: "promueven el odio hacia las mujeres"

La Coordinadora Feminista de València reclama a la Generalitat que declare la inadmisibilidad del concierto de Los Meconios en la Gran Fira de València, programado el próximo viernes 25, ante el contenido de sus letras con mensajes que "contienen expresiones abiertamente machistas, misóginas y promotoras del odio hacia las mujeres", y a su "impacto social".

Mediante un escrito dirigido al comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, Felipe del Baño, la entidad pide al Consell que "a través de todos los mecanismos de que disponga (traslado a la Fiscalía, denuncia en la Guardia Civil, demanda en los tribunales...) frene este despropósito en el que, con dinero público, se insulta y denigra a las mujeres en un acto de gran tradición festiva en la ciudad de València".

La Coordinadora denuncia que las canciones de este grupo "tienen un contenido intencionadamente machista y, entre otros mensajes claramente hostiles, emiten uno que preocupa sobremanera: la propagación del odio hacia las mujeres". Pone como ejemplo letras como "Yo soy machista Deja el cotilleo y tráeme una birra; Yo soy machista Vete a la cocina y haz la comida Soy hombre y traigo el sueldo a casa No tiene queja, no le falta de nada En casa no pego ni chapa A cuerpo rey, todo lo hace mi esclava".

Discriminación

Según advierte, este tipo de letras "no solo perpetúan estereotipos y roles de género discriminatorios, sino que contribuyen a la normalización social de la violencia y el desprecio hacia las mujeres, en clara contradicción con los valores y principios recogidos en la legislación autonómica y estatal sobre igualdad y prevención de la violencia de género, y en clara contradicción también con el cometido del comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer".

"Permitir la celebración de este evento en espacios públicos o subvencionados por instituciones supone, en la práctica, una legitimación de discursos que atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres", asevera, y señala que diversos colectivos, ciudadanas y ciudadanos han manifestado su "alarma" ante esta actuación.

Aplicar la ley

Por todo ello, la organización exige la inadmisión del concierto y que la Generalitat adopte "las medidas oportunas para evitar la difusión de mensajes que inciten al odio, la discriminación o la violencia contra las mujeres, en cumplimiento de la normativa vigente", así como informar a la ciudadanía de las acciones emprendidas y de los criterios aplicados para la prevención de eventos de este tipo en el futuro".

Y que el comisionado, "como institución al servicio de la lucha de la violencia sobre las mujeres, manifieste su repulsa hacia este acto por "su escandalosa posición contra los derechos de las mujeres".