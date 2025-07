Primer inversor turístico del Cabanyal: "La economía colaborativa dio alas al desmadre"

El empresario Emiliano García, propietario de la histórica taberna Casa Montaña del Cabanyal y su pareja Olga Juhasz fueron pioneros del negocio de los apartamentos turísticos en esta barrio del distrito Marítimo, una actividad que con los años se ha descontrolado generando problemas de convivencia y quejas de los vecinos que ven en la proliferación de viviendas turísticas una amenaza para la supervivencia de los barrios. En 2016 rescataron de la ruina un edificio modernista de la calle Barraca que reconvirtieron en apartamentos turísticos (siete en concreto), que sigue hoy a plena actividad.

Cuando compró el edificio de la calle Barraca que convirtió en apartamentos, dos de ellos dúplex, de diseño cuidado y pensados para un turista de calidad interesado por conocer la historia del barrio y sus tradiciones, no imaginó la transformación que se avecinaba. Casi una década después de la inauguración de su establecimiento turístico asegura que el barrio «lo veo bien, quizás porque lo he visto muy mal». En 2016, el Cabanyal "atravesaba un momento muy delicado: se acababa de derogar el plan de la prolongación de Blasco Ibáñez, no había inversores y se trataba de revalorizar todo aquello, después de años en los que alli no se podía vivir». La puesta en marcha de los apartamentos no fue fácil. La licencia para rehabilitar el edificio de la calle Barraca tardó meses en concederse. «No es como ahora» donde «todo es más fluido» y con una declaración responsable se puede empezar. «Era otro momento, pero esto sirve para el Cabanyal y para toda la ciudad».

Los actuales responsables políticos tratan de poner coto a la actividad con normativas urbanísticas restrictivas, aunque Emiliano García, que fue concejal de Turismo, Sanidad e Internacionalización con el anterior gobierno municipal progresista, considera que hay medidas que no deberían descartarse como ocurre con la tasa turística. «Es necesario intervenir, no hay más remedio, porque lo que empezó como economía colaborativa ha dado pie al desmadre». «Nos ha pillado el éxito y no hemos sido capaces de verlo todos».

"Los vecinos no se han perdido por culpa del turismo, por desgracia se perdieron con la amenaza del derribo. Los hijos se fueron y ahora es imposible volver».

Especulación inmobiliaria

Para frenar los que los vecinos del Cabanyal denominan un «tsunami» de obras vinculadas a usos turísticos en el barrio, que en pocos años y al socaire del plan de rehabilitación ha pasado del abandono y la degradación a ser objeto codiciado de inversores, «son necesarios más recursos». Emiliano García apunta a la necesidad de crear una policía turística específica porque «a rebufo del turismo viene gente no deseada» y esto genera problemas añadidos de convivencia en los barrios. También son fundamentales los recursos de inspección. La tasa turística podría generar ingresos económicos para impulsar estas medidas, insiste el empresario que aunque ha cedido el testigo de la taberna a sus hijos no deja de pasar con frecuencia por el negocio. Asegura que se mantiene la clientela de toda la vida, pero también que llegan muchos extranjeros. La proporción 60-40, afina.

El turismo «ha de ser sostenible o no será», recalca el empresario, que apunta que si las ciudades dejan de ser habitables para los propios vecinos el turista también dejará de venir. Emiliano García considera que la burbuja de los precios de la vivienda no es tanto culpa de las viviendas turísticas como de la propia especulación inmobiliaria. «Los vecinos no se han perdido por culpa del turismo, por desgracia se perdieron con la amenaza del derribo. Los hijos se fueron y ahora es imposible volver». «Es cierto que el precio de la vivienda está desatado pero no creo que sea por los apartamentos». Causa directa o no, Emiliano García insiste en que «hay que regular el turismo, por lo que aporta al PIB y por lo que afecta a la calidad de vida de los vecinos y a la imagen que ofreces al mundo».

Visión cortoplacista

De su etapa como responsable de Turismo reconoce que «quizás hubo una visión cortoplacista, propia del mundo de la economía». «Hubo empeño en regular los apartamentos en primeras plantas y bajos, pero se confundió el registro turístico con la licencia y llegó el desmadre», reflexiona Emiliano García, quien advierte de que «la masificación no solo afecta a la ciudad porque resta calidad de vida y viviendas también afecta a los propios visitantes». No se sabe en qué condiciones se ofrecen muchos apartamentos ni cómo se aloja a los turistas, explica Emiliano García, que valora medidas de nueva implantación para poner coto a los apartamentos como la posibilidad las comunidades de vecinos de vetar la apertura de apartamentos turísticos en sus edificios.

Sobre la histórica Casa Montaña, a Emiliano Garcia, le molesta que digan que «está llena de guiris». El local lo frecuenta la clientela de toda la vida, aunque hemos tenido que actualizarnos. En la taberna trabajan 28 personas. «Hablan inglés, italiano y francés. Y por supuesto valenciano». «Antes estábamos antes casi solos». Del futuro del Cabanyal cree que tiene que «ser un barrio donde haya de todo: estudios de arquitectura, librerias pero no más hostelería». «Que el barrio se quede asi», pide, casi como ruego. La recuperación del comercio tradicional en el Cabanyal, uno de los que más comercio minorista tradicional ha perdido estos años, la ve más difícil.