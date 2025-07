Los socialistas piden consolidar la Oficina por el Derecho a la Vivienda de València

La concejala socialista Maite Ibáñez llevará a la Comisión de Bienestar de mañana martes 15 de julio una moción para intentar proteger la Oficina por el Derecho a la Vivienda, a la que el gobierno municipal de PP y Vox no renovará el contrato a partir del próximo 30 de septiembre.

Tal como se explica en la moción, la Oficina por el Derecho a la Vivienda es un servicio integral, contratado por el Ayuntamiento de València, que informa y asesora a la ciudadanía sobre sus derechos y los distintos recursos existentes en materia de vivienda, como la asistencia, mediación en arrendamientos y préstamos hipotecarios, así como la atención integral de carácter jurídico-social. Desde 2021 ha gestionado más de 6.000 expedientes y ha servido de apoyo a la labor de los equipos de los Servicios Sociales Municipales.

Entre ellas —continúa el texto—, a lo largo de estos años se han conseguido cientos de acuerdos de mediación para la conservación de la vivienda, labores de asesoramiento, más de 1.500 actuaciones coordinadas con Servicios Sociales y con los juzgados, así como diversas mediaciones y negociaciones con entidades bancarias. Además de ello, los numerosos informes establecidos junto a la concejalía de Vivienda, la Conselleria y el EVHA, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, aportan un perfil específico que es clave para dar respuesta a este tipo de atenciones.

“El problema de la vivienda se extiende a todos los perfiles de la población y supone una situación dramática en nuestra ciudad. El barómetro municipal de opinión ciudadana del mes de marzo refleja cómo la vivienda es una de las principales preocupaciones de las familias. Por esta razón, en numerosas ocasiones desde el PSPV-PSOE hemos reclamado que València se declare zona tensionada para contener y rebajar el alquiler”, señala la edil socialista.

Pero a pesar de estas circunstancias, el pasado mes de noviembre el Ayuntamiento anunciaba que no renovaría el contrato de gestión de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda. “Esta situación no sólo paraliza la respuesta social a miles de personas, sino que limita la capacidad de ofrecer un servicio profesional que comprobamos cómo se incrementa diariamente. En ese sentido, hay que recordar que la plantilla de Servicios Sociales Municipales no cuenta con juristas, por lo que la labor especializada para la mediación con entidades bancarias y juzgados, así como otras gestiones vinculadas a la vivienda, no les corresponde a los equipos actuales que, además, cuentan con una grave carencia de personal”, añade Ibáñez.

Para la socialista, la atención a los perfiles de rentas bajas que no pueden acceder a una vivienda como son familias con menores, personas mayores, mujeres víctimas de violencia de género, inmigrantes o personas solas sin recursos requiere una respuesta urgente. Por ello, considerada la urgencia y gravedad del problema de la vivienda, los socialistas proponen en su moción fortalecer y consolidar la Oficina por el Derecho a la Vivienda como un servicio básico dentro de la estructura municipal, con personal profesional propio encargado de las funciones de mediación y negociación con entidades bancarias, asesoramiento jurídico y en materia de vivienda, gestión y seguimiento de requerimientos judiciales, etc.

Asimismo, reclaman que se garantice la respuesta a los casi 6.000 expedientes abiertos hasta la actualidad, para que no pierdan su atención a partir del 30 de septiembre de este año. Y también solicitan aumentar los recursos para poder ofrecer un servicio más completo a la ciudadanía vulnerable, respondiendo al derecho fundamental a tener un hogar, siendo uno de los problemas más importantes de la ciudad.

Finalmente, los socialistas demandan un protocolo de actuación previo al 30 de septiembre (fecha en la que finaliza la licitación de las funciones actuales) que permita la coordinación óptima de los servicios de Vivienda y de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València.